3 de julio de 2020 • 22:03

Florencia Kirchner subió a Instagram una foto de Leila Khaled portando un arma para hacer referencia a la situación de Palestina y pedir la libertad de este territorio. "El horror continúa como siempre para el pueblo Palestino. Ella es Leila Khaled. A lxs (sic) que no la conocen, no es mal momento para acercarse a su historia, que es también la historia de una resistencia. Fijate si tu punto de partida no fue una suerte, un privilegio. Son horribles en sus mundos privados", escribió.

La red social levantó la publicación por "violenta" lo que despertó el enojo de la hija de Néstor y Cristina Kirchner. "Todo muy democrático", ironizó ella, y dijo: "Bienvenidos al mundo en el que solo está bien visto ser un inculto sin ninguna determinación sobre nada".

Entonces, Florencia cuestionó el hecho de que hayan considerado violento el mensaje y que "absolutamente todas las redes censuran en algún momento publicaciones relacionadas al tema". "Ojalá consideraran violento lo que sucede allá, la vida de miles de niñxs sería diferente", consideró. Y siguió su descargo: "Violencia es que no nos dejen hablar".

Según explicó, su publicación "no tenía insultos, ni discriminaba, ni hablaba de 'organizaciones terroristas' sino que hacía alusión al plan de anexión de territorios que fue noticia los últimos dos días y destacaba a una figura histórica de la resistencia". Y concluyó su mensaje: "Todos los días nos proponen un nuevo entierro en el lenguaje de la sumisión".

Florencia no se quedó ahí. En "historias" subió un meme de Mark Zuckerberg, dueño de la red social, en el que dice: "¿Qué estás pensando? Pensaste mal. 30 días de bloqueo para que aprendas a pensar correctamente".

En otro mensaje agradeció por la "enorme solidaridad" y explicó que no le molesta que la agredan por lo que piensa, sino que el ser censurada. "No estaría mal que algunxs lean a Chomsky, Said o Brieger y que dejen un poco Wikipedia (dado que me enviaron muchas capturas de pantalla de ahí) ¡No muerden los libros!", disparó.

"No publico más nada porque son unxs densxs, hasta aburridos para discutir, lxs que no se bancan las diferencias y la pluralidad son ellxs, me suena a ese fanatismo del que tanto se quejan", señaló, dando por terminado el tema.