Fondos a cambio de votos: ATN, la clave para destrabar negociaciones con los gobernadores

CÓRDOBA.− Rindieron fruto las negociaciones que la Casa Rosada llevó adelante con los gobernadores para conseguir el apoyo para el presupuesto. El diálogo se fortaleció con el reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el envío del proyecto para reformar la ley de glaciares, de interés para las provincias mineras. Esos “gestos” se transparentaron ayer, cuando el dictamen oficial del presupuesto obtuvo el respaldo, entre otros, del bloque Innovación Federal −donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)−; de Elijo Catamarca (que responde a Raúl Jalil) y del espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.

La billetera de los ATN −que se clausuró en noviembre− se abrió primero con Jaldo. El gobernador se reunió dos veces con el ministro del Interior, Diego Santilli. La primera vez fue hace más de un mes y la segunda, después de que la provincia recibiera $20.000 millones de ATN. El monto, girado el miércoles pasado, es el más importante en toda la gestión de Javier Milei para un provincia, superando a incluso a la que más recibió en el acumulado del año, que fue Neuquén, con $18.000 millones.

Santilli con el gobernador Passalacqua en Misiones Ministerio del Interior

El viernes, el ministerio de Economía de la Nación le pagó a Misiones $12.000 millones en ATN. Santilli había visito a Passalacqua, y a su jefe político, Carlos Rovira, a fines de noviembre. El encuentro, dijeron las fuentes, sirvió para avanzar en una agenda de trabajo conjunta. “Creemos en el diálogo como camino para trabajar juntos por el bienestar de los misioneros y el país”, dijo entonces Passalaqua.

En ese encuentro, el mandatario reclamó por obras −pidió que se les facilite el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para una obra eléctrica−, por la inclusión en el presupuesto de los remanentes de ATN, la reactivación de los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación y el pago de la deuda de la Anses con la caja previsional no transferida, que se acumula desde 2017.

También el catamarqueño Jalil −la provincia recibió $10.500 millones de ATN la semana pasada− se encontró con Santilli en noviembre y, hace una semana, estuvo acompañado por el sanjuanino Marcelo Orrego en una cita en la Casa Rosada, a donde además del ministro del Interior participaron Manuel Adorni, jefe de Gabinete; y María Ibarzábal, secretaria de Legal y Técnica.

El objetivo principal de esa reunión fue conversar sobre el presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y ambiente Periglaciar.

El respaldo político al proyecto que busca eliminar la prohibición de explotaciones mineras en ambientes periglaciares proviene de mandatarios de distritos mineros, nucleados en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, entre los que se cuentan además de Orrego y Jalil, Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Sáenz.

El gobernador sanjuanino Orrego con Adorni y Santilli en la Casa Rosada

La reforma apunta a limitar la protección estricta solo a los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una función hídrica efectiva; dejar solo en manos de las provincias la evaluación de impacto ambiental y dar mayor previsibilidad jurídica a proyectos productivos, especialmente mineros.

Por su parte, Sáenz se reunió con Santilli y Adorni a mediados del mes pasado. El mandatario venía reclamando vigorosamente por los incumplimientos de Nación y, en ese encuentro, afirmó: “Creo profundamente en la construcción de consensos. Confío en que, con responsabilidad y trabajo conjunto, podremos avanzar en soluciones que ayuden a que el país crezca y a que Salta ocupe el lugar que merece”. También reiteró su compromiso con “defender” a la provincia.

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz en Casa Rosada Presidencia

La semana pasada repitió la cita horas antes que Orrego y Jalil. Del reparto de ATN le correspondieron $6000 millones.

Con los datos parciales de diciembre, hasta el momento son 17 las provincias que recibieron ATN en el año, lideradas por Tucumán con $35.000 millones, seguida por Misiones, Salta y Entre Ríos, con $ 19.000 millones cada una.