Legisladores de la oposición presentaron, el miércoles por la noche, un habeas corpus ante la Justicia de Formosa a favor del diputado nacional Mario Arce, a quien el gobierno de Gildo Insfrán le ordenó realizar cuarentena en su domicilio, tras haber viajado a Buenos Aires para asistir a la sesión del Congreso del jueves 11 de febrero.

El diputado salió de Formosa el martes 9 con un hisopado negativo, repitió el estudio antes de ingresar a la provincia, el sábado 13, y, también, una vez dentro, por disposición oficial; en todos los casos, el resultado del test de Covid-19 fue negativo. Fue testeado ayer, por cuarta vez, con idéntico resultado, pero sigue aislado en su domicilio, en la capital formoseña.

"Este tipo de limitación me impide mi función como diputado de la Nación. No solo para ir al Congreso, sino para ir al interior. Pensaba ir al noreste formoseño y a Clorinda, que está bloqueada", dijo a LA NACION Arce, que relató que la policía provincial fue dos veces a su casa a controlar que estuviera cumpliendo el aislamiento. "Lo que pedimos puntualmente es que el gobierno de Formosa cumpla con el decreto para todos los trabajadores esenciales, y que se abran las puertas para otros rubros, como la prensa, los productores que deben trasladarse, las fuerzas de seguridad".

"La regla del Congreso es la presencialidad y todos los diputados tenemos esa obligación, excepto los mayores de 60 años o los que tienen alguna razón de salud", continuó el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, quien tendría que viajar la próxima semana a Buenos Aires para tratar el proyecto de impuesto a las ganancias y, de cumplir la disposición autónoma de Insfrán, debería volver a realizar 14 días de aislamiento tras el viaje.

Según indicó Arce a este medio, él intentó dialogar con el gobierno de Formosa para hacer uso de la excepción que, por decreto nacional -297/2020- y provincial -100/20-, dispone la libre circulación de las personas que desarrollen tareas esenciales, pero su pedido no tuvo éxito. "Cuando hablé de manera telefónica con las autoridades de Formosa, me dijeron que tenía que cumplir cuarentena en mi domicilio. Acá estoy. Entiendo que el decreto me ampara, pero no quiero generar inconvenientes. Por eso, acudimos a la vía judicial", explicó el diputado.

El habeas corpus

El habeas corpus lleva la firma y aval de los legisladores Luis Naidenoff, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Hernández y Gustavo Menna. También, de los abogados Juan Sebastián Montoya y Ricardo Gil Lavedra.

En el escrito, los firmantes indicaron: "La imposición de una cuarentena al legislador Arce, poseyendo certificado PCR negativo, por parte de las autoridades provinciales, impide el desarrollo de su labor como legislador nacional, y ello afecta el normal funcionamiento de uno de los poderes de la República, concitando este solo extremo una situación de gravedad institucional que debe ser remediada".

En este sentido, el habeas corpus acusa al gabinete de Insfrán de actuar de manera "irracional" e "inconstitucional". "Los hechos descriptos evidencian la irrazonable, errónea e inconstitucional interpretación que las autoridades provinciales realizan de las normas nacionales, ya que existe una norma federal que regula esta situación, puntualizando incluso su excepcionalidad, en tanto al caso, se aplica una norma provincial que lejos de reglamentar la norma nacional, impone restricciones al normal desplazamiento de un funcionario nacional, designado por elección popular, que integra uno de los poderes del Estado", dice el texto presentado a la Justicia formoseña.

El secretario del juzgado federal de Formosa 1, Santiago Labarthe, ya expidió la notificación correspondiente a la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa, a cargo de Stella Maris Zabala. Labarthe dispuso "requerir [a la fiscalía] que se eleve -dentro del término de 48 horas- un informe pormenorizado respecto al ingreso del diputado nacional Mario Horacio Arce del cual surjan los hechos, resoluciones, normativas, etc. respecto de la situación del nombrado".

"Este fallo quiere mostrar que la provincia sigue violando los derechos de los ciudadanos", concluyó Arce.

