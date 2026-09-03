Fotogalería: la jura de Yadarola y Bertuzzi reunió a emisarios del Gobierno con la familia judicial

En una ceremonia de alta pompa judicial y clima festivo, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los elegidos por el presidente Javier Milei para integrar un tribunal estratégico de Comodoro Py, juraron este jueves en sus cargos de la Cámara Federal ante la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, otros altos funcionarios del Gobierno, sus colegas de la Cámara, miembros del Consejo de la Magistratura y al menos un centenar de integrantes del Poder Judicial.

Bertuzzi y, de fondo, los ministros Mahiques y Monteoliva Ricardo Pristupluk - LA NACION

Desde este mediodía, Yadarola, que era juez en lo Penal Económico -y fue uno de los que viajó a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido junto a Mahiques-, pasará a integrar formalmente la Sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave por donde pasan todas las causas de corrupción que comprometen al poder. Bertuzzi, por su parte, revalidó vía concurso su lugar dentro del tribunal, donde se desempeña desde 2018, cuando llegó por traslado durante el macrismo.

La jueza Capuchetti junto a Yadarola, tras la jura Ricardo Pristupluk - LA NACION

El ministro Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Justicia, Santiago Viola; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los camaristas Mariano Llorens y Eduardo Farah acompañaron a los flamantes camaristas en el estrado durante la ceremonia.

Ambos jueces hicieron carrera en los tribunales de Comodoro Py, por lo que la presencia de secretarios, jueces y camaristas fue cuantiosa.

Los Mahiques junto a Farah, Bertuzzi, Llorens, Yadrola y Viola Ricardo Pristupluk - LA NACION

De la Cámara Federal de Casación Penal, además del fiscal Raúl Pleé, estuvieron Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña, Javier Carbajo, y el padre del Ministro de Justicia, Carlos “Coco” Mahiques.

También dijeron presente jueces de los tribunales orales, como Néstor Guillermo Costabel, Andrés Basso, Jorge Gorini, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Adriana Palliotti; los fiscales Diego Velasco, Fabiana León; el fiscal de la Cámara de San Martín, Carlos Cearras, el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, y el fiscal de primera instancia Ramiro González; también los jueces de primera instancia Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini, otro de los integrantes del viaje al sur.

Con Farah como maestro de ceremonia y anfitrión y su colega Llórens como ladero, la jura se extendió por apenas un puñado de minutos. Farah auguró un buen vínculo con Yadarola; dijo estar orgulloso de tomarle juramento a su actual colega Bertuzzi y tuvo un reconocimiento especial para con Mahiques y el secretario Viola, por la presencia de ambos y por las vacantes que se fueron cubriendo en el último año.

Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Yadarola Ricardo Pristupluk - LA NACION

Lo que siguió a eso duró mucho más: buena parte de los presentes en la ampliada Sala AMIA -al límite hoy de su capacidad- se acercó al estrado para saludar a los protagonistas.

La Cámara, reconfigurada

La ceremonia de este mediodía le puso punto final a un largo proceso que el Gobierno inició hace meses en busca de ponerle acento propio a la Cámara Federal, un tribunal clave en el recorrido de los expedientes más sensibles.

Lo hizo aprovechando que dos de los jueces del tribunal, el propio Bertuzzi y Leopoldo Bruglia -uno de los ausentes hoy-, fueron trasladados allí durante el gobierno de Mauricio Macri y que, por orden de la Corte, debían ser eventualmente reemplazados por jueces nombrados por concurso.

El estrado, durante la jura de los nuevos camaristas. De izquierda a derecha: Santiago Viola, Horacio Rosatti (tapado), Mariano Llorens, Eduardo Farah, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y los que juraban: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi Ricardo Pristupluk

La estrategia comenzó con Mahiques al frente del Ministerio y la decisión de desandar el camino iniciado en el plano internacional hacia una posible “solución amistosa” del conflicto que mantenía el Estado argentino con Bertuzzi y Bruglia y otros jueces trasladados, que se había trazado durante la gestión de Mariano Cuneo Libarona.

Continuó con la reactivación del concurso para cubrir los cargos en el Consejo de la Magistratura, la posterior elección de Milei de sus candidatos y la aprobación de sus respectivos pliegos en el Senado, la semana pasada.

Ariel Lijo y Pablo Yadarola Ricardo Pristupluk - LA NACION

En los papeles, la ceremonia implica un cambio de nombre en la Cámara -Bruglia por Yadarola—, pero también la revalidación de Bertuzzi y el inicio de un recambio que podría ampliarse tras la salida de Martín Irurzun, quien cumplió 75 años y el Gobierno decidió no sostenerlo en el cargo.

El concurso para cubrir esa otra vacante en la Cámara ya fue puesto en marcha en el Consejo de la Magistratura.

Horacio Rosatti y Santiago Viola Ricardo Pristupluk

Carlos Mahiques, juez de la Casación y padre del ministro de Justicia Ricardo Pristupluk

Los jueces Andrés Basso y Ezequiel Berón de Astrada Ricardo Pristupluk

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak Ricardo Pristupluk

Guillermo Montenegro, exjuez y actual senador bonaerense, Ariel Lijo, Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi Ricardo Pristupluk

Guillermo Montenegro, Julián Ercolini (centro) y Andrés Basso Ricardo Pristupluk

Liliana Elena Catucci, exjueza de la Cámara Federal Ricardo Pristupluk

El juez Sebastián Casanello Ricardo Pristupluk

El excamarista de la Casación Guillermo Jose Tragant Ricardo Pristupluk

El juez en lo penal económico Diego Amarante Ricardo Pristupluk

Los camaristas de la Casación Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos Ricardo Pristupluk

El juez Ariel Lijo y el fiscal Diego Iglesias (Procunar) Ricardo Pristupluk

El camarista Gustavo Hornos Ricardo Pristupluk

La ministra Alejandra Monteoliva, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi Ricardo Pristupluk - LA NACION