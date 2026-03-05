Fracasó la estrategia del juez federal de Rosario Salmain para intentar salvarse en Comodoro Py

La jueza federal María Servini rechazó la jugada del juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cobrar sobornos por sus sentencias, para que se abriera en los tribunales de Comodoro Py 2002 una causa contra un “arrepentido” que lo denunció.

Servini no solo rechazó abrir una causa nueva en la justicia federal porteña, que funcionara como “colectora” para frustrar las actuaciones en Rosario, sino que le rechazó el pedido al magistrado rosarino para ser querellante en el caso.

En sintonía con el fiscal Carlos Rívolo, que había dicho que la denuncia de Salmain tenía que tramitarse en Rosario, la jueza afirmó en su resolución: “Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”.

“Sostener lo contrario y abrir un nuevo proceso en esta sede resultaría contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia, dada la evidente comunidad probatoria que presentan, pudiendo dar lugar incluso a inadmisibles resoluciones contradictorias”, dijo.

Salmain había denunciado al financista “arrepentido” Fernando Elías Whpei al acusarlo de haber proporcionado información falsa en su declaración.

En su presentación, Salmain, asistido por el abogado José María Ubeira, enumeró lo que entendió eran “un largo listado de inconsistencias, incompatibilidades, contradicciones y manifiestas falsedades en las que dice Whpei habría incurrido, con la que entiende evidente malicia en su contra y el propósito deliberado de obtener beneficios procesales indebidos en violación al régimen legal del imputado colaborador”.

Pero la jueza Servini destacó que eso lo debía discutir en la causa rosarina. “Como bien señala el Ministerio Público, el acuerdo de colaboración cuestionado debe ser homologado por el juez de la causa en un plazo no mayor a un año si es que la información fue suficiente para la condena”

“Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la jueza.

El fallo subrayó que “tampoco modifica esta conclusión el hecho de que la declaración haya sido prestada físicamente en esta jurisdicción, pues lo fue en el marco de un proceso radicado en Rosario, siendo allí donde corresponde evaluar su veracidad y eventual falsedad”.

Salmain enfrenta una causa penal y un proceso en el Consejo de la Magistratura donde se expone a ser removido de su cargo.

En la Comisión de Disciplina es investigado por parcialidad manifiesta en una causa contra la AFIP. Además, se lo investiga por haber mentido en el concurso para su designación en Rosario, al omitir que había sido expulsado de la Justicia por intentar sobornar a una empleada.

Asimismo, se lo investiga por tentativa de manipulación del sistema informático judicial y el posible ejercicio profesional incompatible con función judicial.

Se lo acusa, asimismo, por haberse excusado masivamente en 567 causas previsionales invocando de manera genérica razones de decoro.

El paso de los expedientes a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura es la antesala del abismo para el juez. Ya no se trata de investigar meros errores administrativos, sino de ahondar en conductas que podrían justificar, en el corto o mediano plazo, el inicio de un juicio político para destituirlo.