La Cámara Federal porteña le asignó a la jueza Capuchetti todas las causas por los créditos del Banco Nación

La Cámara Federal porteña le asignó a la jueza María Eugenia Capuchetti todas las causas que investigan la asignación de créditos del Banco Nación. El mes pasado, se presentaron cuatro denuncias por la concesión de préstamos millonarios de la banca estatal a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). La letrada disputaba la competencia de esas causas con el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.

Se presentaron cuatro denuncias el mes pasado por el caso de la aprobación de créditos de la institución que conduce Darío Wasserman. Dos de ellas tramitaban en el juzgado de Capuchetti, mientras que las otras dos estaban a cargo de Lijo. Por tratarse de causas que investigan “los aspectos fácticos de un mismo suceso”, el camarista Eduardo Farah resolvió que todas confluyan en un mismo juzgado.

En este sentido, señaló que, conforme a la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña que refiere al supuesto de la denuncia repetida, corresponde que las causas se adjudiquen al juzgado que recibió la primera presentación judicial. Según detalla la resolución de Farah, la primera denuncia se presentó el 2 de abril por la mañana y recayó en el Juzgado de N°4, que controla Lijo. La segunda, presentada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), corresponde a ese mismo día, pero alrededor de las 18 y fue remitida a la jueza Capuchetti.

Ariel Lijo dejará el caso de los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios de La Libertad Avanza Marcos Brindicci

Es decir, bajo el supuesto de la acordada citada, las causas deberían haber sido adjudicadas al juez Lijo. Sin embargo, el camarista argumentó que la primera denuncia -enviada por Daniel Sarwer-, carece de “un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica” y no cumple con requisitos mínimos como explicitar “circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución”, partícipes, damnificados y testigos del hecho que se pretende investigar.

“Ante los defectos que se observan en el escrito del nombrado, los que no fueron saneados luego por una ratificación, escrito complementario u otro acto de entidad similar, la adjudicación debe resolverse por la primera denuncia válida, que es la que dio origen a la causa nro. 1364/2026 del Juzgado nro. 5″, afirma Farah en la resolución. Al tomar la presentación de Frade como la primera denuncia, la competencia de todas las causas referidas a la asignación de créditos del Banco Nación quedó en manos de Capuchetti.

La diputada de la Coalición Cívica había acudido a la Justicia a principios de abril para que se investigue el otorgamiento de préstamos de la banca estatal a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). En el texto remitido, reclamaba una pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades que pudieran configurar delitos como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, había pedido que se investiguen si hubo irregularidades en la asignación de los créditos del Banco Nación Santiago Oroz - LA NACION

En la denuncia, Frade advierte que los montos aprobados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios o que, a priori, el banco no habría evaluado su capacidad de repago. “El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, planteó.

La dirigente del partido de Carrió asegura que, de corroborarse estas irregularidades, y teniendo en cuenta la participación de los involucrados en dependencias estatales, “estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”.

Entre los funcionarios señalados por el acceso a créditos millonarios del Banco Nación, destacan Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial.

Felipe Nuñez, uno de los funcionarios señalados por acceder a un crédito millonario del Banco Nación

La información difundida en redes sociales y que originó las denuncias surge de los registros del sitio web “¿Cuánto deben?“, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la plataforma permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas.