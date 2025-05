Fracasó la mediación del Gobierno y el gremio de colectiveros confirmó el paro de 24 horas para mañana

El Gobierno fracasó esta tarde en su intento de mediar entre las cámaras empresariales de transporte y un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para impedir el paro previsto para este martes 6 de mayo. Por ende, a partir de la medianoche comenzará la medida de fuerza que afectará centralmente a 300 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de lo conversado en las reuniones, los empresarios ofrecieron un 6% de aumento salarial, lo que no fue aceptado por el gremio, que insistió en reclamar un sueldo básico de $1.700.000 y confirmó la huelga. Pese a ello, los empresarios intentaban proseguir las conversaciones para evitar el paro.

La UTA atraviesa una fuerte interna en sus filas, lideradas por Roberto Fernández. Parte de esa interna se plasma en el alcance del paro, que no será total porque hay un sector del gremio, que responde a Miguel Bustinduy, opositor a Fernández, que no adherirá a la medida. Las cinco seccionales del interior del país que no pararán son Córdoba, Santa Fe , Mar del Plata, Santiago del Estero y Jujuy.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA Ricardo Pristupluk - La Nacion

Bustinduy, adversario interno de Fernández, es también el referente sindical de los choferes que trabajan en las líneas de colectivos del Grupo Dota.

Desde el Gobierno consideraban desde esta tarde que UTA estaba “decidida a hacer el paro”. Y desde Balcarce 50 también destacaban que se mantenían firmes en su postura de “no homologar paritarias por encima de la inflación”, por lo que ya se anticipaban a decir que no iban a aceptar los aumentos como pide el gremio.

El miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia crucial entre los representantes de las seis cámaras empresarias, dirigentes de la UTA y miembros de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar el paro. El gremio esperaba una mejora sustancial en la propuesta salarial pero esa expectativa no se cumplió. En el medio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, fue reemplazado por Luis Pierrini, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Y este lunes empezó la transición en el área.

El nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini

Este lunes, más temprano, la Secretaría de Transporte había recibido a las cámaras del sector. Se trató, según describieron fuentes oficiales, de un encuentro entre empresarios con equipos técnicos de trabajo del área de Transporte y específicamente de la Subsecretaría Automotor.

¿Cómo funcionarán las líneas?

Las líneas que no brindarán servicios serán la 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Por el contrario sí funcionarán durante la jornada, pese a la huelga, las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188. Mientras que en la provincia de Buenos Aires las líneas que circularán son la 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740.