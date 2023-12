escuchar

A raíz del artículo publicado por la LA NACION sobre el recorte del personal que prepara el presidente electo en el Ministerio de Justicia, el próximo ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó en declaraciones a Luis Majul que la administración de Javier Milei pretende actuar de la misma manera para el caso de empleados que fueron pasados a planta permanente luego del balotaje, bajo modalidad “exprés”. “El que entró por la ventana, sale por la puerta”, sostuvo.

Durante su paso por La Cornisa, en LN+, Francos opinó en un principio sobre la decisión oficial de pase a planta permanente de 156 personas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), información que fue ratificada mediante su publicación el Boletín Oficial el pasado 30 de noviembre. “Los pases a planta permanente tienen un período para confirmarse, no se hacen un día para el otro. Eso desde ya”, aclaró el futuro funcionario de Milei.

“Se han cometido muchas injusticias bajo esos términos. Hay gente que fue contratada para un puesto hace 15 años y no se la pasó a planta permanente. Y hay otras personas que entraron recién y ya se les dio luz verde”, le reprochó al oficialismo. En ese sentido, Francos adelantó que la administración Milei “tomará las medidas que la ley le permita” y, para la mayoría de los casos, “apelaremos a la judicialización de aquellos pases poco fundamentados”.

Guillermo Francos, próximo ministro del Interior de Milei. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Tiene que quedar claro: el que entró por la ventana, lo sacaremos por la puertea. Y lo haremos justamente por la puerta porque tenemos modales” , sentenció.

En la misma sintonía se expresó al profundizar sobre la reducción de ministerios, que actualmente suman 18 y Milei planea disminuir a 9: “Tenemos en mente una reestructuración del organigrama público. Hay organismos y ministerios que están superpoblados y se tendrán que recudir”.

" Ahora, cuando uno reduce, no necesariamente se acaban algunas funciones. Unas pueden dejar de existir por no tener sentido alguno y otras se reformularán”, planteó. Va a haber un recorte grande en todas partes. No podemos defraudar la esperanza de la gente. Sentimos su apoyo y expectativa”, coronó Francos.

A lo largo de la entrevista, el ministro del Interior de Milei expuso además en relación a otras propuestas esbozadas con anterioridad por el ganador del balotaje.

Se refirió por ejemplo al fin de la obra pública e insistió: “Hay que ser consciente de que hay mucha obra pública paralizada por falta de pagos del Estado. ¿De qué nos sorprendemos? Hoy está pasando eso, hace varios meses. No digan entonces que nosotros somos quienes la paralizamos”.

En materia económica, más precisamente vinculado al desdoblamiento del tipo de cambio y desarme de las Leliqs, evitó dar explicaciones de cómo se llevará a cabo pero, a la par, intentó traer tranquilidad a la ciudanía. “Yo me quedaría tranquilo con el dólar. No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá de lo que Javier explicó muchas veces que es el exceso del peso. Si uno ve la historia de la Argentina, 600 pesos sería un valor razonable”, sostuvo.

Sobre el final del diálogo televisivo, Francos hizo una breve mención a la “ley ómnibus” que prepara Milei para el día uno y contempla reformas laborales, económicas y políticas. “Solo puedo decir que se está analizando eliminar las PASO y se llamará a extraordinarias. Puede que otras varias cosas también se cumplan”, cerró.

LA NACION