Francos confirmó el veto de Milei a las leyes y se metió en los cruces con Villarruel, Mayans y los gobernadores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este viernes tras una sesión en el Senado incómoda para el Gobierno en la que se aprobaron el aumento jubilatorio y una nueva moratoria, la emergencia por discapacidad y más fondos para las provincias. En ese contexto, el ministro coordinador confirmó que se vetarán esos proyectos y que en caso de no poder sostenerlo, el Ejecutivo irá a la Justicia. Además, se refirió al discurso del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio, donde llamó “traidora” a su vice, Victoria Villarruel, y apuntó contra el senador José Mayans por decir que el mandatario tiene “problemas de salud mental”.

“Ayer fue una jornada muy particular. Varias veces explicamos cuál era el costo de las reformas, pensamos que íbamos a tener otro resultado. Las provincias siempre demandan más fondos para afrontar las elecciones. El Gobierno no quiere desprenderse de recursos como los aportes del tesoro nacional, que son para tratar emergencias nacionales”, consideró el jefe de Gabinete en diálogo con radio Mitre.

Y justificó: “El Presidente apunta contra estas leyes que se aprobaron porque no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera eso no es legal. Las va a vetar. Y si el veto no se sostiene, se judicializarán”.

Javier Milei durante su intervención en un evento por el 171mo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Respecto al diálogo con los gobernadores, tenso desde que los mandatarios provinciales se le plantaron a Milei en reclamo por más fondos, Francos puso paños fríos. “Nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidad de conversar. Con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. Las conversaciones siempre están abiertas. No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros a preservar los recursos”, diferenció. Esta frase llega luego de que el jefe de Estado afirmó antes esta semana en una entrevista radial que “todos” los gobernadores, por presionar en el Legislativo con los proyectos, “quieren destruir al Gobierno”.

En tanto, el jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo tratará de convencer a un tercio de la Cámara alta para sostener los vetos.

En una sesión que terminó en un duro revés para el Gobierno, este jueves la oposición logró aprobar varios proyectos: un aumento jubilatorio del 7,2%, el incremento del bono mensual de $70.000, una prórroga a la moratoria previsional, la declaración de la emergencia nacional en discapacidad, y el reparto de los recursos de los aportes del tesoro nacional (conocidos como ATN) a las distintas provincias de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los Combustibles.

El cruce con Villarruel

Por otro lado, Francos habló del discurso del Presidente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el que trató de “traidora” a su vice y se limitó a decir: “Yo creo que dijo ‘traidora’ pero que se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vice. Hizo el comentario sin hacer una referencia concreta. No quiero hacer comentarios sobre eso. Es una opinión del Presidente y si está referido a Villarruel, tendrá que decirlo”.

Además, reaccionó a los cuestionamientos de distintos funcionarios libertarios a la dos del Gobierno -cuya relación con Milei está rota desde el año pasado- por supuestamente convalidar una sesión que para los senadores de La Libertad Avanza era ilegítima porque fue “autoconvocada” por la oposición y no por la titular del Senado, pese a que una máxima que suele usarse mucho en el Senado dice que “el número manda” y que “el pleno del recinto es soberano”, lo que indicaría que la sesión fue válida.

Victoria Villarruel durante la sesión en el Senado del jueves. Hernan Zenteno - La Nacion

En medio de este debate, Francos analizó: “Creo que Villarruel ingresó al Senado cuando existía quórum. Cuando nuestro bloque dijo que la sesión era irregular, ella también se retiró. Ella entró cuando había quórum y cuando se planteó la ilegalidad se retiró”.

Tras ello, fue consultado por el fuerte cruce entre la vicepresidenta y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le pidió a la titular de la Cámara alta que se retirara del recinto y no convalidara la sesión. “Es una discusión aparte, son opiniones de dos dirigentes de mi sector político, cada una tiene su posición, yo no voy a entrar a analizarla”, insistió.

El discurso de Mayans

En otro tramo de la entrevista, Francos apuntó contra el senador formoseño de Unión por la Patria José Mayans, quien afirmó que Milei tiene “un problema de salud mental”.

“No sé si se han dado cuenta de que tenemos un presidente con un problema de salud mental”, acusó el legislador en la sesión desde su banca. En ese contexto, el jefe de Gabinete aseveró: “Es increíble, inexplicable. No se le entiende mucho cuando habla. ¿De dónde saca esos juicios? Se ampara en sus fueros para decir cualquier cosa. Hay desconocimiento psiquiátrico por lo pronto".

Mayans en el recinto. Hernan Zenteno - La Nacion

Luego, justificó los modos de Milei, quien insulta y agravia a periodistas y a sus detractores. “Más allá de sus formas, que pueden molestar, es el primero que encara los problemas de la Argentina con seriedad y explica los problemas estructurales del país. El grupo de Mayans ha llevado a la Argentina a ser un país inviable. Desde que se hizo cargo, Milei ha puesto en caja todas las variables económicas. Los comentarios los tomo siempre de quien vienen y no me hago demasiado problema por eso”, cerró.