Francos dijo que el Gobierno “sigue atentamente” el déficit en las cuentas externas y descartó una devaluación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este viernes que el Gobierno “sigue atentamente” el déficit en las cuentas externas, pero descartó que se vaya a aplicar una devaluación. Esto después de que el saldo de la balanza de bienes y servicios diera US$5191 millones en negativo para el primer trimestre del año, según datos del Indec.

Asimismo, el ministro se refirió al cruce que tuvo con la senadora Cristina López cuando el jueves fue a realizar su informe de gestión al Congreso y defendió su decisión de levantarse y abandonar el recinto después de que la legisladora fueguina lo tildara de “mentiroso”.

Aferrado al plan económico que trazan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Francos buscó ponerle paños fríos al debate y las alertas que se generaron entre los economistas por la viabilidad del esquema en curso si continúan el aumento de las importaciones y las salidas de argentinos al exterior para turismo.

“Lo seguimos atentamente, pero lo vemos como el resultado de un cambio importante en la política. Primero, hay libertad de cambio. Dentro de las bandas, el dólar se mueve libremente. También es cierto que la Argentina estaba descapitalizada y una gran parte de esos dólares que salieron son para importar bienes de capital. Si tenemos una economía en crecimiento en orden de 6% comparativamente con el año anterior, claramente ese crecimiento demanda inversiones y las inversiones en bienes de capital son parte de esos dólares que han salido del país“, analizó Francos en Radio Mitre sobre esta cuestión.

Así abonó a la línea que había trazado el Presidente durante una cena privada con dirigentes de su espacio y empresarios que colaboraron con la campaña en el Yatch Club de Puerto Madero el miércoles por la noche, a la que se sumó el jueves el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Ambos, al igual que Francos, le adjudicaron el déficit de cuenta corriente a la “inversión” y el crecimiento de la economía.

En tanto, el jefe de Gabinete refirió que siempre hay sectores que están a la espera de hacer una diferencia si existe un salto devaluatorio, pero descartó de plano que haya intenciones de la Casa Rosada de avanzar con una movida de ese tipo. “Hay varios sectores de la economía que esperarían una acción del Gobierno para devaluar el peso, pero eso no va a pasar”, sentenció. “Como explicó el ministro de Economía, el libre cambio rige dentro de las bandas y se ha dicho cuándo el Gobierno va a intervenir: en el piso o en el techo. Por más de que haya sectores interesados, si existiera una devaluación volveríamos a la historia de siempre: se emitirían pesos y se terminaría otra vez en la cadena inflacionaria. El Gobierno no va a proceder de esa manera”, explicó.

Su cruce con Cristina López

En términos políticos, Francos no se arrepintió de haberse ido anticipadamente del Senado sin terminar de responder las preguntas, luego de que la senadora López lo llamara “mentiroso” y no se hiciera eco de sus pedidos de intervención.

“La sesión se estaba desarrollando normalmente, la oposición siempre cuestiona y es natural, y me presto al debate y al diálogo. Pero esta senadora, Cristina López, ni bien comienza la intervención me llama mentiroso. La verdad que yo no miento, contesto desde mi posición política y con datos del Gobierno. Le pedí una interrupción y no me la dio. Le pedí al presidente [provisional del Senado, Bartolomé Abdala] que [López] se rectificara y el presidente no conseguía hacerla callar; seguía a los gritos. Entonces le dije al presidente que me retiraba y me fui", relató.

El cruce entre Cristina López y Guillermo Francos

En una chicana, el jefe de Gabinete consideró que a López “le queda un poco grande” el cargo de senadora nacional. “Ella había sido antes concejal de Ushuaia, falleció el senador titular y lo reemplazó por dos años, se le termina el mandato a fin de 2025″, deslizó y siguió: “Tanto el Senado como Diputados no son lugares para manifestaciones de ese tipo. El Congreso es una institución del sistema democrático argentino y, como tal, debe respetarse. La senadora no lo respetó. Podrá decir lo que quiera ahora, pero fue la responsable de que su bloque no pudiera tener las intervenciones que correspondían".

Además, en una réplica a la oposición, que le enrostró que Milei vertió sobre dirigentes detractores de su gestión términos mucho más violentos que “mentiroso”, Francos dijo: “Ayer mi intervención se desarrolló en el Congreso. Yo soy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no soy el presidente de la Nación. Yo, como jefe de Gabinete, voy e informo al Congreso, cumplo con mi función. Y no voy a admitir que nadie me falte el respeto en ese lugar. Después la senadora podrá decir lo que quiera en las redes o donde sea y referirse a quien quiera; es su problema, no el mío".