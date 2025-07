Francos se diferenció de Sturzenegger sobre el veto a la ley de redistribución automática de los ATN

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se diferenció este martes de la postura del titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que no vetaría la ley de redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, y dijo que el presidente Javier Milei vetará todas las leyes que amenacen en equilibrio fiscal.

Luego de que la oposición consiguiera media sanción de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir con las provincias los ATN, Sturzenegger planteó el domingo en LN+ que la iniciativa podría generar un cambio profundo en el esquema fiscal del país al abrir la posibilidad de modificar la Ley de Coparticipación Federal directamente desde el Congreso. Es por eso que indicó que en caso de que Diputados la apruebe, él le sugeriría a Milei no bloquearla.

Francos, en contaste, sostuvo que “por supuesto” el Presidente “la va a vetar” así como a “todo lo que afecte el equilibrio fiscal, la base por la cual se estructura la política económica del Gobierno”.

“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes, las va a vetar, por supuesto. No estamos de acuerdo con esos proyectos. Vamos a utilizar la facultad constitucional que tiene el Presidente de vetar”, insistió Francos sobre las iniciativas que sí se convirtieron en ley la semana pasada en el Senado, como la declaración de emergencia en discapacidad, el aumento jubilatorio y la prórroga de la moratoria.

La oposición aprobó de manera unánime el proyecto de distribución de los ATN a las provincias en el Senado. Hernan Zenteno - La Nacion

“Entendemos que la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de la situación caótica en la que se encontraba el país cuando asumimos. Que hayamos tenido todos estos meses de niveles de inflación decrecientes es porque el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados”, destacó el ministro coordinador en diálogo con Radio Splendid, sin ahondar en por qué aseguró que Milei vetaría el proyecto ni mencionó a su compañero de gabinete.

Federico Sturzenegger. Rodrigo Nespolo

Luego, continuó con elogios a la administración libertaria. “Asumimos el gobierno con más de 50% de pobres y hoy está en el 31%. Cuando uno sigue una política seria durante un tiempo, los resultados están a la vista. Más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Milei. Esto es debido a la política inflacionaria y el control del gasto sin mover la base monetaria y las políticas sociales. Más no se puede hacer”, enumeró.

Marcó además que “los gobernadores reclaman por infraestructura” en sus provincias cuando “esa infraestructura está rota hace mucho tiempo”, así como “todo el sistema del funcionamiento del Estado”.

Qué dijo Sturzenegger

En diálogo con LN+, el ministro de Desregulación sostuvo que el proyecto impulsado en su mayoría por gobernadores provinciales [la distribución de los ATN] habilita a pensar en una reconfiguración del reparto de fondos federales sin necesidad de la ratificación de todas las legislaturas provinciales, como establece el procedimiento actual.

“Uno de los proyectos que aprobó el Senado la semana pasada fue repartir los ATN de manera diferente, algo que pidieron los mismos gobernadores. La ley de coparticipación la hicieron [Raúl] Alfonsín y [Antonio] Cafiero. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, que debían recibir más. La más perjudicada en eso era Buenos Aires. Y Cafiero aceptó”, dijo primero el ministro.

Federico Sturzenegger La Crueldad Es Financiar La Casta Con Pobres

“¿Por qué digo que si me lo consultara el Presidente no la vetaría? Porque esto resolvería la discusión de si la Ley de Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no”, planteó a modo de sugerencia.

“En general se dice que, para que la Ley de Coparticipación se cambie, es necesario que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces, esos porcentajes que tienen, por ejemplo, la Formosa de [José] Mayans están blindados. No se pueden cambiar. Ahora, si se aprueba esto [en Diputados], el Senado validaría que la coparticipación puede cambiarse con una simple ley en el Congreso. Vendría entonces el debate por el federalismo”, agregó el funcionario.

Jubilaciones y discapacidad

En otro tramo de la entrevista radial, Francos habló de las jubilaciones, un tema sensible para el Gobierno por sus distintos vetos a las subas de los haberes mínimos, que otra vez tratará de blindar en el Congreso el aumento del 7,2% aprobado la semana pasada.

“Es un tema para analizarlo hacia adelante, hoy no están los recursos. La actualización de fórmula se hace con los recursos que tiene la Anses en el sistema de reparto, y ese sistema se rompió por las moratorias, se ha dado jubilaciones a gente que no hizo los aportes. Hemos jubilado a más de tres millones de personas en moratoria. Encima estas leyes que sancionó el Senado tienen la ampliación de moratoria, entonces vamos a tener más jubilados sin aportes. ¿Cómo se hace para subir el monto si tenemos a la mayor parte de jubilados sin aportes y más trabajadores informales que formales?“, consideró el jefe de Gabinete.

Por otro lado, se refirió a la emergencia en materia de discapacidad, que también será vetada por Milei. “Es un tema de enorme sensibilidad. Se han otorgado pensiones a gente que no la necesita. Se esta haciendo un censo que contempla un análisis médico para ver cuántas son realmente las que deben tener la pensión. Nos hemos encontrado sorpresas muy grandes, de cientos de miles que no son aptos para recibir la pensión”, insistió.

En ese contexto, dijo que no hay fondos para financiar la emergencia en este momento. “El Presidente dijo ‘no hay plata’, recibimos las cajas vacías, nada de dinero en el Banco Central, solamente deudas. No se le puede pedir a un gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros, es imposible. Entendemos perfectamente las necesidades pero es imposible solucionarlas en poco tiempo. Cuando se empiece a levantar la economía puede ser que esos nuevos ingresos de la actividad económica generen soluciones a estos temas”, aseguró.