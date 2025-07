Federico Sturzenegger reveló cuál de los proyectos aprobados por el Senado no vetaría y explicó por qué

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo este domingo que no vetaría la redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, proyecto que fue aprobado por el Senado el pasado jueves, y explicó por qué. En LN+, el funcionario sostuvo que la promulgación de esta norma “cambia todo” ya que abriría la puerta a que la ley de coparticipación pudiera ser modificada desde el Congreso.

“Uno de los proyectos que aprobó el Senado la semana pasada fue repartir los ATN de manera diferente, algo que pidieron los mismos gobernadores. La ley de coparticipación la hicieron [Raúl] Alfonsín y [Antonio] Cafiero. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, que debían recibir más. La más perjudicada en eso era Buenos Aires. Y Cafiero aceptó”, introdujo Sturzenegger.

“En esa ley se puso un artículo que dice que un porcentaje de recursos los iba a tener el gobierno para distribuirlo en función a las emergencias, como Bahía Blanca. Ahora quieren distribuirlo también. Entonces, ¿por qué digo que si me lo consultara el Presidente [Javier Milei] no la vetaría? Porque esto resolvería la discusión si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no“, profundizó en diálogo con Luis Majul para La Cornisa.

“En general se dice que, para que la ley de coparticipación se cambie, es necesario que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces, esos porcentajes que tiene por ejemplo la Formosa de [José] Mayans están blindados. No se pueden cambiar. Ahora, si se aprueba esto [en Diputados], el Senado validaría que la coparticipación puede cambiarse con una simple ley en el Congreso. Vendría entonces el debate por el federalismo”, sumó.

Y completó: “Para Mayans, entre otros tantos, esto sería el error político más grande de su carrera ya que esos recursos, que están blindados, se podrían tocar. No dependeríamos de la Legislatura de Formosa”.

Por otro lado, con respecto del aumento jubilatorio, moratoria provisional y emergencia en discapacidad, Sturzenegger opinó que el Senado adopta una actitud “infantil” con su aprobación.

“La Argentina hoy parte de una situación de superávit fiscal que se viene sosteniendo hace más de un año y medio. La economía crece a un 8% interanual. Y eso que pasó en el Senado no ridiculiza a la vicepresidenta [Victoria Villarruel] por sus comentarios, sino al Senado. Le están pidiendo al Ejecutivo gastar más plata pero no le dicen de dónde sacarla. Es como un niño cuando le pide a su madre comprarle un juguete”, analizó.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger Fabián Marelli - LA NACION

Para el ministro de Desregulación, actuar de este modo es una “irresponsabilidad”. “No le quieren pegar al Gobierno, le quieren pegar a todos los argentinos. Esto implica volver a la economía de [Sergio] Massa. Este paquete que se aprobó revertiría la baja de la pobreza. Crearía cuatro o cinco millones de pobres en la Argentina. El peronismo lo hace porque quiere crear problemas. Cree que si nos va mal, ellos vuelven”, dijo.

“Es absurdo lo que se aprobó, junto con los costos. Esto que digo es una invitación a que piensen. Son leyes que revertirían la baja de la pobreza”, reforzó. Y cerró la entrevista con una apreciación sobre el dólar, en medio de temores por una nueva alza producto de lo ocurrido en el Congreso: “No se va a disparar. Es el precio relativo de dos monedas. Si vos imprimís muchos peros, su valor cae. Si no imprimís no”.