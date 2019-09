Fraude en Río Turbio: De Vido fue enviado a juicio por quinta vez

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el banquillo Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

El juez Rodríguez cerró la instrucción y elevó a los tribunales orales la causa que investiga una estafa multimillonaria detrás de la reactivación de la minera santacruceña

Paz Rodríguez Niell 10 de septiembre de 2019

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido enfrentará un nuevo juicio oral, acusado de fraude al Estado en el caso por la reactivación de la minera Río Turbio.

La elevación del caso fue dispuesta por el juez federal Luis Rodríguez. Es la quinta causa elevada a juicio contra De Vido, uno de los hombres más poderosos del gobierno kirchnerista. Junto con él, enfrentarán un tribunal oral -todavía no se sorteó cuál- Roberto Baratta, que fue un funcionario clave de su gestión, y otros 17 procesados, todos acusados del delito de "defraudación por administración fraudulenta".

En esa lista están Jorge Mayoral, exsecretario de Minería de la Nación, y Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio, que antes había sido interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Cuando procesó a De Vido, Rodríguez consideró acreditada una estafa de 176 millones de pesos.

Fue por esta causa que el exministro fue desaforado y detenido, y el mes próximo cumplirá dos años preso en la cárcel de Marcos Paz. Su defensa había pedido que le concedieran la prisión domiciliaria. La semana pasada, en otra causa en que también tiene ordenada la prisión preventiva, la Cámara Federal se negó a dejarlo ir a su casa, pero le ordenó al juez Claudio Bonadio que dispusiera que a De Vido lo revisara el Cuerpo Médico Forense para determinar con precisión cuál es su estado de salud y si puede recibir atención adecuada en la prisión.

Fuentes de la defensa de De Vido informaron a LA NACION que el viernes pasado el exministro desistió de su pedido. Que decidió levantarlo por lo que hizo Bonadio cuando recibió las indicaciones de la Cámara. Según ellos, el juez ordenó un "traslado abrupto" del exministro y no lo notificó, impidiéndole así nombrar un perito de parte para que participara de los estudios, derecho que tiene todo acusado.

La ley establece seis casos en los el juez "podrá" disponer la prisión domiciliaria (no es automático y el juez no está obligado a hacerlo). Uno es "cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia" y otro, cuando quien está preso sea "mayor de 70 años". De Vido cumple 70 el 26 de diciembre. Es probable que entonces vuelva a intentarlo.

En esta causa el juez Rodríguez consideró que De Vido fue responsable de desvíos que se concretaron gracias a una "construcción jurídica y administrativa" montada para permitir un "manejo discrecional" de miles de millones de pesos que se destinaron al complejo Río Turbio, en Santa Cruz. Para el juez, De Vido "no podía desconocer los hechos que se le imputan". Rodríguez sostuvo que hay pruebas de ello y que no se trata de una mera "asignación objetiva de responsabilidad por el cargo que detentaba" como ministro.

De Vido ya tiene una condena en su contra por la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal N° 4 le impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión como "partícipe necesario" de estafa al Estado, un delito de corrupción, investigado en el marco del juicio por la tragedia. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la inhabilitación de por vida de De Vido para ejercer cargos públicos. Por ese caso no está preso porque la condena no fue confirmada.

De Vido también fue elevado a juicio en la causa que investiga la compra de trenes chatarra a España y a Portugal, y en el caso por la supuesta estafa al Estado que implicó el financiamiento público de la novela Mamá corazón -en el que fue procesado junto con la actriz Andrea del Boca-.

También fue elevado por el caso Vialidad, el expediente que llevó por primera vez al banquillo a Cristina Kirchner, y por la causa por irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa Odebrecht para la ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Las causas que suma el exministro

Tragedia de Once

En esta causa, consecuencia del accidente ferroviario de febrero de 2012, el exministro kirchnerista fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 4 por el delito de administración fraudulenta

Yacimiento Río Turbio

Es la causa que llevó al exfuncionario a prisión, previo desafuero votado por la Cámara de Diputados en 2017. Ayer fue elevada a juicio oral por el juez federal Luis Rodríguez

Vialidad Santa Cruz

Para el juez Julián Ercolini, en esta causa De Vido está procesado junto a la expresidenta Cristina Kirchner por integrar una asociación ilícita que direccionaba la obra pública vial de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez

Skanska

Está procesado junto al exsecretario de Obras Públicas José López por los sobornos que habría pagado la firma sueca para quedarse con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur

Subsidios al transporte

Fue procesado como principal responsable del fraude al Estado en más de 600 millones por entregar subsidios superiores a los que correspondían

Mamá corazón

Procesado junto a Andrea del Boca por el financiamiento con fondos públicos de una telenovela que nunca se realizó

Trenes chatarra

Ercolini lo procesó por administración fraudulenta por la compra de trenes en desuso a España y Portugal

Cuadernos de las coimas

El juez Bonadio lo procesó, junto a Roberto Baratta, como organizador de la asociación ilícita, comandada por Cristina Kirchner, que tenía por objeto recaudar fondos ilegales de empresas contratistas con el Estado

Plantas de AySA

La causa investiga las irregularidades en la construcción, por parte de Odebrecht, de dos plantas de AySA. Incluido en una segunda etapa por el juez Casanello y el fiscal Federico Delgado, se lo acusa de haber cobrado los presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña

Soterramiento Sarmiento

Otra vez la firma Odebrecht, y De Vido procesado por el presunto pago de coimas para la realización del soterramiento del ferrocarril Sarmiento