Tras la advertencia de Macri, un gobernador dice que irá a la Corte para reclamar una deuda de la Nación

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres presentará el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para reclamar 51.000 millones de pesos que, según la provincia, le adeuda el Estado nacional.

Los fondos que pide Chubut corresponden a la caja previsional de la provincia.

“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017; por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, explicó Torres.

En la vísperda de Nochebuena, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había advertido que podría "volver a la Corte Suprema” para reclamar el pago de fondos coparticipables.

De esa forma, ambos mandatarios cerraron el año con una mayor presión hacia el gobierno de Javier Milei, con la perspectiva de judicializar sus reclamos por fondos.

Macri dijo que iba a tratar de "no tener que volver ahí”, pero dejó la posibilidad abierta.

“La deuda de Alberto [Fernández] fue de más de cinco mil millones de dólares; tres líneas de subte y me sobra; un descontrol”, apuntó el funcionario porteño.

En tanto, el chubutense Torres confirmó que irá a Justicia en reclamo por los recursos.

“Ante los reiterados incumplimientos realizaremos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, afirmó.

“Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”, argumentó.

Macri, a la vez, había afirmado que la opción de la Corte Suprema “siempre está”.

Jorge Macri volvió a reclamar por la deuda de la Nación a la Ciudad: “No descarto volver a la Corte”

El intendente de la Ciudad dijo que “tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un acuerdo que nos permita evitar eso [por la Corte], entendiendo al Gobierno y la gente, pero hay que respetar los derechos de la Ciudad”.

En esa línea, continuó: “Podemos acompañar y aceptar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y que no se renuncie al derecho genuino de 3 millones de porteños”. Macri dijo que el tema de la coparticipación “es algo difícil, complejo, una catástrofe que nos dejó Alberto”.

A su entender, “hay buena voluntad” de parte del Gobierno para resolver la cuestión y cumplir con la cautelar que le dio la razón a la Ciudad sobre el manejo de esos fondos y que por eso se aceptó una forma de pago de a cuotas. Sin embargo, Macri enfatizó: “Más allá de que es difícil para ellos por lo que es la suma nosotros necesitamos esos recursos porque somos un motor de desarrollo”.

Días atrás, Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien le planteó, nuevamente, que procura que se normalicen los envíos y el Gobierno pague esa deuda. En dos meses, ya fueron varios los planteos que le hizo el primo del expresidente Mauricio Macri al titular de la cartera.

A mediados de noviembre, por ejemplo, el funcionario porteño le habló sobre la cifra de reclamos de fondos que el Estado tiene con la Ciudad, con eje en la coparticipación federal, ya que el envío de fondos semanales por el 1, 55 por ciento, avalado por un fallo de la Corte Suprema, no figuraban en el proyecto de presupuesto para 2026 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.