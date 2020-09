La ministra de Seguridad indicó que "hay rumores" de que podría haber una "mano política" en la toma de terrenos, pero que debe investigar la Justicia. "Yo no tengo evidencia para decir que la hay", remarcó Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 11:35

La toma de tierras es uno de los temas que mayores controversias generó en los últimos días y que la tuvo como protagonista a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien primeramente manifestó que las ocupaciones "no son un problema de Seguridad" y, posteriormente, refirió que son acciones "ilegales". Hoy, en una entrevista para CNN Radio, aclaró que su intento inicial fue plantear que "la intervención del área de Seguridad, cuando se produce una toma de tierras, está totalmente ajustada y dependiente de las decisiones que toma la Justicia".

Sin embargo, admitió que hay una tarea preventiva en la que la policía es uno de los actores, aunque señaló que es "mucho más importante" el trabajo de los intendentes. "Hay cantidades enormes de tierras desocupadas, no se puede poner a un policía cuidando cada uno de esos predios", explicó Frederic, quien sostuvo que las tomas de terrenos "implican muchas cosas". Consultada sobre si ve "una mano política" en las mismas, dijo que "hay rumores" de ello, pero volvió a insistir en la necesidad de que la Justicia investigue. "Yo no tengo evidencia para decir que la hay", aclaró.

La funcionaria, quien denunció a los manifestantes que fueron el fin de semana pasado a protestar por la ocupación en Villa Mascardi, remarcó que articuló las tareas con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. "Estuvimos todo el fin de semana pasado trabajando las dos, tratando de evitar lo que nosotros creemos que podría haber sido una masacre, en esa caravana que se proponía como una manera de sacar o responder a la ocupación del Mascardi", sostuvo Frederic en cuanto a la protesta contra la toma realizada por integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, instalada desde 2017 en los terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Sobre ese conflicto, recordó que la ocupación "no es nueva" y admitió que "fue una semana difícil", ya que además de esa toma, hay otra en El Bolsón. En relación con la situación en el sur, detalló: "Terminamos con dos camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria apedreadas en El Bolsón, que era del personal que la jueza pidió que custodiara el predio. Enviamos un refuerzo de Gendarmería a la ruta 40, que permanece haciendo controles. La caravana se frenó y afortunadamente no pasó a mayores".

Frederic hace énfasis en las acciones de la Justicia

La ministra de Seguridad puntualizó en que "el trabajo policial o de las Fuerzas Federales se subordina a la decisión de la Justicia", en tanto son "auxiliares" de ese poder. "Si la Policía o la Gendarmería descubre que hay un movimiento en el sentido de ocupar tierras, tiene que actuar. ¿Pero actuar qué es? Es dar conocimiento a la Justicia. Hay que profundizar en el proceso penal para entender las limitaciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, pero en el buen sentido, las deben tener porque sino ocurren abusos, violencia institucional", dijo.

En esa misma línea, ahondó sobre un tema que había generado controversia, relacionado a cuál era su valoración de las tomas: "En términos generales, las ocupaciones de tierras son usurpaciones, son hechos ilegales. Ahora, quien decide efectivamente si eso es un delito o no, no somos el Ministerio de Seguridad de la Nación o de ninguna provincia, lo resuelve la Justicia".

A pesar de ello, Frederic admitió: "Hay una tarea preventiva que hacer, que se hace. Ahí intervienen muchos actores, la Policía es uno, pero es mucho más importante el trabajo que hacen los intendentes y sus vínculos con referentes de diferentes organizaciones". Además, valoró que "no se puede poner a un policía cuidando cada uno de esos predios".

Frederic admitió que "fue una semana difícil", sobre todo por la toma en Villa Mascardi Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Las causas por las que se dan las ocupaciones "implican muchas cosas", según la funcionaria: "Por un lado, personas que tienen una necesidad, sabemos que el déficit habitacional en la Argentina está alrededor de tres millones y medio, cuatro millones de viviendas. También muchos abusadores, especuladores, que negocian la tierra y, luego, familias que están en terrenos que no tienen ningún tipo de servicio".

La ministra admitió que "hay rumores" de que puede existir "una mano política" en estos procesos, pero manifestó: "Los rumores hay que corroborarlos. Si hay rumores, hay que denunciar e, insisto, que la Justicia investigue si hay mano política. Yo no tengo evidencia para decir que la hay". También, refirió que en caso de que sea de esa manera, "es fundamental la presencia de los intendentes en esa responsabilidad de detectar posibles usurpaciones en las jurisdicciones que les competen a ellos".

La relación con Berni: "No hay interna"

Frederic también se refirió a la presentación del plan de seguridad en el Conurbano, anunciado esta semana por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y volvió sobre las conocidas tensiones que se generaron con su par de la Provincia, Sergio Berni. "No hay interna, nosotros hemos tenido diferencias en el modo de llevar adelante la coordinación, hasta que nos pusimos de acuerdo. El conflicto es parte de esa negociación acerca de cómo llevar adelante determinados procesos que no son fáciles y lo conseguimos a fines de julio, en esa reunión que trascendió y, a partir de ahí, estamos trabajando muy bien", dijo Frederic para alivianar resquemores.

Sin embargo, admitió: "Me molesta que se ponga en términos de interna porque no da cuenta de la relación que tenemos. Con las diferencias que están a la vista, aún así el eje para nosotros y para el gobernador [por Axel Kicillof] y el Presidente es tratar de llevarle la seguridad que merece y a la que tiene derecho la población de la provincia de Buenos Aires".

Frederic dijo que, con Berni, tuvieron "diferencias en el modo de llevar adelante la coordinación" Fuente: Archivo

El nuevo plan de seguridad suma 4000 efectivos de las fuerzas federales al territorio

La ministra detalló que el nuevo plan de Seguridad "es una inversión de casi 38.000 millones de pesos", en 24 partidos del Gran Buenos Aires, "adonde efectivamente se ha verificado que hubo un aumento del delito, sobre todo de la violencia asociada al robo, desde que comenzó la cuarentena, hasta hoy". Frederic asumió: "En el momento en que empezó a flexibilizarse, comenzaron a aumentar los delitos".

Sin embargo, sostuvo: "Si uno compara 2019 con 2020, todavía estamos por debajo de la tasa de hechos delictivos que se verificaron en 2019. Esto no es alentador, no nos tranquiliza porque cada hecho delictivo que afecta a una persona, sea o no grave, es un problema para nosotros, que tenemos que tratar de evitar".

La ministra aseguró que el refuerzo en seguridad contempla el despliegue de 4000 efectivos de las Fuerzas Federales, "que duplican la cantidad que existían en esa zona" y refirió que el plan es integral porque también incluye "un refuerzo en la formación, el personal de policía, más móviles policiales, paradas seguras, un mejoramiento de las condiciones carcelarias y un mejoramiento edilicio de las comisarías".

Las Fuerzas Federales, dijo Frederic, "transmiten tranquilidad a la población" e informó que los datos estadísticos de delitos de agosto estarán disponibles a mediados de septiembre, cuando se podrá evaluar la efectividad de los operativos de seguridad ciudadana en la calle, que comenzaron a fines de julio, en 31 distritos de la Provincia.

A pesar del nuevo plan, la ministra comentó que hay funciones que asume su cartera para las que solo la policía en la calle y los operativos de seguridad ciudadana no alcanzan. "Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación creemos que tenemos un rol central en la lucha contra el crimen, contra el delito. Es sobre todo dedicarnos a desbaratar las grandes organizaciones, las grandes redes criminales. Ahí lo que hace falta es un trabajo de investigación criminal, de análisis criminal, una capacitación y una apuesta a las capacidades de las fuerzas federales en ese sentido", cerró Frederic.