Frente al escándalo, el Gobierno intenta mostrar tranquilidad y atribuye los audios a “una operación política”

Cuatro días después de estallar el escándalo de los audios que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), de la que salió eyectado su titular, Darío Spagnuolo, el Gobierno se muestra convencido de que se trata de una “operación”. En la Casa Rosada no piensan en hablar públicamente del tema y aseguran estar “tranquilos” porque sostienen que los dichos atribuidos al extitular del organismo sobre posibles pagos de coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “son completamente falsos”.

En el Gobierno calificaban las filtraciones de los audios como “psicopateo kuka”, según definieron altas fuentes libertarias. En esa línea celebraron que se haya avanzado judicialmente.

Según pudo saber LA NACION de altas fuentes del Poder Ejecutivo, en el corazón libertario están convencidos de que se trata de una “operación” cerca de la “madre de todas las batallas”, en alusión a los comicios del próximo 7 de septiembre en territorio bonaerense.

“Es una operación de manual. Ocurre a tres semanas de una elección, cuando en el Congreso están tratando la problemática de la discapacidad, y la denuncia la hace el abogado de Cristina”, dijeron a LA NACION muy cerca del Presidente, en referencia a la filtración de los audios, que tomaron estado público en coincidencia con el debate parlamentario del veto a la emergencia en Discapacidad, y a la denuncia formulada por Gregorio Dalbón, ex letrado de la expresidenta.

En el Gobierno no se expresan sobre si los audios son verídicos o no, aunque mencionan que “se sabe que fueron editados”.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

Se muestran convencidos, en tanto, de que frente a lo sucedido “se hizo lo que había que hacer”. En esa línea enumeran que “ante la duda” se lo apartó a Spagnuolo de su cargo y se intervino la agencia, con la designación de Eduardo Vilches.

“El tema está en la Justicia y ahora depende de ellos. El Presidente mantiene su agenda y sigue con la gestión, dejando actuar al Poder Judicial”, resumieron fuentes de la Casa Rosada.

La tranquilidad que dicen tener en el círculo más cercano al líder libertario es porque sostienen que la secretaria general de Presidencia, “está limpia y no es una chorra”. Y consideran que una de las pruebas de que Spagnuolo “mintió” en uno de los audios es que dijo que había llevado el tema al mandatario.

“Javier tiene la certeza de que está limpia. No es chorra. Y si alguien le fuera a decir eso a él, hoy no está vivo”, dijeron. “Es completamente mentira lo que aparece diciendo Spagnuolo. Cualquiera que conoce al Presidente sabe que Karina es sagrada para él y nadie iría a decirle algo malo de ella. Diego [Spagnuolo] conoce a Javier y sabe que es imposible decirle algo así a él y más siendo mentira”, recalcaron.

LA NACION pudo saber que en las horas posteriores a que se conocieran los audios y comenzara a crecer el escándalo, Spagnuolo le escribió a Milei, pero el mandatario no le respondió.

¿Cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En EEUU la teoría de la "sorpresita de octubre" dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría. Va hilo / 1. — Julio Burdman 🇦🇷 (@julioburdman) August 23, 2025

Dos hipótesis

En la Casa Rosada manejan dos hipótesis sobre los audios: Spagnuolo se quiso “hacer el vivo contando algo que no es” o mintió sobre un eventual pedido de coimas y ese dinero que supuestamente se pedía para terceros, iba directamente para él.

En el Gobierno celebran la celeridad con la que el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a los pedidos del fiscal Franco Picardi y con el avance rápido de los allanamientos y secuestros de material relevante para la causa. Tanto los dos celulares y la máquina de contar billetes que se le retuvieron a Spagnuolo, como los elementos incautados a los Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina.

“Es lo que queremos: que se investigue y que la Justicia haga su trabajo. Lo mejor que puede pasar es que el juez y el fiscal actúen rápido, como lo vienen haciendo”, dijeron las fuentes.

En referencia a la posibilidad de que se trate de una operación aludieron también al hilo de tweets del consultor Julio Burdman, en la red social X. Se trata de uno de los hombres más respetados puertas adentro del oficialismo, en el que se resalta que su firma, Isasi-Burdman, fue la que “mejor pronosticó los resultados de las elecciones porteñas”.

En sus mensajes Burdman citó una teoría estadounidense y se preguntó cuándo es el mejor momento para lanzar una operación y advirtió que eso coincide con el instante en que se difundieron los audios, tres semanas antes de los comicios de septiembre.

“¿Cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En Estados Unidos la teoría de la “sorpresita de octubre” dice que es entre dos y tres semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría", señaló el consultor.

En el corazón del oficialismo sostienen que los audios trascendieron ante la inminencia de los comicios bonaerenses. “Si nosotros hacemos una elección pareja en septiembre, ellos [por el kirchnerismo] pierden en octubre. Pero si ganamos, aunque sea por un punto, están jorobados. Un empate técnico es derrota para ellos, por eso están apelando a todo”, sostienen.