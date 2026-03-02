El frío saludo de Javier Milei a Victoria Villarruel en su llegada al Congreso

En su llegada al Congreso para encabezar la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026, el presidente Javier Milei cumplió con el protocolo de la Asamblea Legislativa al ingresar para firmar los libros de honor de ambas Cámaras. Durante su recorrido, el mandatario saludó a ministros y funcionarios del Gabinete. Sin embargo, una vez quedó en evidencia el fuerte distanciamiento que mantiene con su vice, Victoria Villarruel, a quien le dedicó un frío saludo protocolar.

Saludo entre Milei y Villaruel

El mandatario, acompañado en todo momento por su hermana, Karina Milei, apenas le tendió la mano, sin hacer decir ninguna palabra. La versión que mostró la cadena oficial no mostró el momento del saludo entre el Presidente y su vice sino que fue registrada por una cámara que no pertenecía a la transmisión oficial.

Villarruel, visiblemente incómoda, se limitó a caminar junto al Presidente, que saludaba sonriente. En ningún momento la miró durante el recorrido por los pasillos del Congreso.

El ingreso de Javier Milei al Congreso de la Nación junto a Victoria Villarruel

La distancia entre el Presidente y su vicepresidenta quedó de manifiesto también durante el discurso. Mientras el bloque libertario celebraba con aplausos las chicanas al kirchnerismo, Villarruel se mantuvo ajena a ese clima de euforia, concentrada en su teléfono y con un semblante marcadamente serio.

Otra escena captada por las cámaras mostró un roce físico entre Villarruel y Karina Milei, que en redes sociales se interpretó como un empujón. El objetivo de la vicepresidenta habría sido posicionarse a la derecha del mandatario, evitando quedar en un segundo plano.

El roce entre Villaruel y Karina Milei

Dura crítica de Villarruel al modelo económico de Milei

Una semana atrás, la vicepresidenta volvió a tomar distancia de Javier Milei. Después de que el Gobierno consiguiera avanzar con el proyecto de reforma laboral en el Congreso, Villarruel salió criticar con dureza el modelo de apertura económica indiscriminada que aplica La Libertad Avanza (LLA) y que ya provoca un impacto en la industria nacional.

La excompañera de fórmula de Milei se hizo eco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones.

Para Villarruel, esa decisión “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”.

La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

En otro capítulo de la ruptura entre el Presidente y su vice, la titular del Senado fijó su posición en medio de la pelea de Milei contra Paolo Rocca, CEO de Techint, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y de Aluar; o los empresarios textiles, por las consecuencias de la apertura comercial.

Dicho de otro modo: Villarruel sugirió que Milei debería atender los reclamos de los representantes del sector industrial.

“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, Villarruel advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó.