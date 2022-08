Fuerte crisis en Juntos por el Cambio por las críticas de Elisa Carrió a sus socios: las razones del enojo de Patricia Bullrich y la reacción de Mauricio Macri

La titular de Pro, Patricia Bullrich, se enteró de que había sido blanco de los dardos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en plena recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires. Apenas aterrizó ayer a la tarde en la Capital, la exministra de Seguridad mascullaba bronca por los dichos que le había dedicado horas antes la exdiputada durante una entrevista con el canal Todo Noticias. En concreto, Carrió había sugerido que Bullrich hacía un doble juego: por un lado, tomaba distancia públicamente de Sergio Massa, nuevo ministro de Economía, y, por el otro, tenía como armadores políticos en el territorio bonaerense a Emilio Monzó y Gerardo Milman, a quienes vinculó con el tigrense.

En cambio, Carrió defendió a Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que si bien el jefe de gobierno porteño es amigo de Massa, ella estaba segura de que no tenía “negocios” con el extitular de la Cámara de Diputados. Esa “pirueta” de Carrió, como la definieron en el ala dura de Pro, terminó de indignar a Bullrich. La exministra, relataron fuentes cercanas, se sintió dolida por el ataque de Carrió. “Ella acomoda sus mentiras a sus intereses políticos”, despotricaron en la cúpula de Pro. Especulan que la líder de la CC lanzó una feroz ofensiva contra sus socios -también apuntó contra Gerardo Morales, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y Margarita Stolbizer- y protegió a Larreta para que su fuerza no pierda lugares en las listas del año próximo.

Además, Bullrich se jacta ante los suyos de haber sido la primera que dijo que Massa no era “una persona de confianza” apenas el tigrense asumió como ministro de Economía. En cambio, sostienen en el pelotón de Bullrich, el jefe porteño evitó cuestionar a la figura del nuevo titular del Palacio de Hacienda, con quien tiene una relación estrecha desde hace años, y solo sugirió que el “cambio de nombres” no alcanzaba para paliar la crisis.

A la vez, Bullrich y sus laderos repiten que Milman, jefe de campaña de la exministra, no tuvo “ninguna vinculación política” con Massa por fuera del Congreso. “Milman nunca estuvo con Massa. Le está tirando agua bendita a Larreta para ordenar su vínculo con Sergio. Es injusto y Patricia está muy dolida” , comentó uno de los armadores de la presidenta de Pro.

En el entorno de Bullrich también afirman que Monzó -amigo de Massa en JxC- aún no se sumó a la mesa nacional de la exministra y se mantiene en el rol de “articulador” del conglomerado opositor. Eso sí, Sebastián de Luca y Nicolás Massot, alfiles de Monzó, integran los equipos de Bullrich en Buenos Aires. En rigor, Larreta también intentó seducir al exintendente de Carlos Tejedor para que se sume a su proyecto presidencial como jefe de campaña.

A Bullrich la enfureció que Carrió la vinculara con Massa. Se jacta de haber rechazado la incorporación del tigrense a Cambiemos desde 2015, cuando un sector de Pro y de la UCR, con Gerardo Morales y Julio Cobos a la cabeza, abogaban por un acuerdo con Massa. Para Bullrich, el nuevo ministro de Economía está en las antípodas de la cultura política de JxC y del “cambio de sistema político” que busca representar.

“Carrió trata de salvar a Larreta haciendo esta pirueta para justificar el aparato que le den. Es una mentira política y una manipulación”, bramaron cerca de Bullrich. Allegados a la exministra consideran que Carrió “derrocha capital simbólico” al atacar a sus socios.

Hasta ayer a la tarde, la titular de Pro había decidido no contestar, pero la renovada ofensiva contra sus socios de la líder de la CC hizo que cambiara de opinión. “Había que salir a bancar a los propios y Carrió iba a seguir. Si no la frenas ahora, no para”, dijeron.

En un hilo de tuits, Bullrich acusó a Carrió de hacer un “espectáculo degradante”, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. “Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, remató.

De inmediato, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, referentes de la CC en el Congreso, salieron a cruzarla y a respaldar a Carrió. “No te preocupes, ni exageres, Patricia, nosotros vamos a dar el debate que tengamos que dar para construir un Juntos por el Cambio mejor y alejado de oportunismos o cualquier connivencia panpejota que licúe el espíritu de nuestra coalición”, señaló Ferraro.

Bullrich y Cornejo

En su raid mediático, Carrió contó que en su última charla con Mauricio Macri concordaron en frenar un eventual avance de un “pan-peronismo” en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023. Es más, opinó que la incorporación de Massa al Gabinete de Alberto Fernández le hacía bien a la coalición opositora porque los dirigentes del espacio que coqueteaban con una alianza con el PJ o el tigrense debían “poner la cara”, lo que garantizaría que JxC camine hacia un “pan-republicanismo”. Dijo que, pese a sus comentarios filosos contra sus socios por sus vínculos con Massa, la unidad de Juntos por el Cambio estaba garantizada. Y sostuvo que el espacio debe llegar a las elecciones presidenciales “purificado” y “transparente”.

La distancia de Macri

Macri, en tanto, tomó distancia de la embestida de Carrió contra dirigentes de la fuerza opositora. Allegados al expresidente aseguran que si bien habló con la referente de la CC y coincidió en bloquear cualquier acercamiento a Massa, el fundador de Pro “no validó las descalificaciones” de Carrió a otros miembros del espacio, como Ritondo, Frigerio o Bullrich. Por ahora, Macri se mantendrá en silencio para que no escale la tensión interna y aplacar el conflicto. Fuentes ligadas al exmandatario consideran que el ataque de la líder de la CC a otros referentes de la oposición fue inoportuno. Es que JxC necesita exhibirse como la contracara del Frente de Todos y, a la hora de mostrarse como alternativa de gobierno, no transmitir a la sociedad la imagen de que la coalición no logra dirimir sus diferencias internas.

La réplica de Morales

Quien también reaccionó frente a los dardos de Carrió fue Morales, jefe de la UCR. La líder de la CC había sugerido que no toleraría ninguno negocio del jujeño con Massa y que no dudaría en presentar una denuncia penal.

“No vale todo, Carrió. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”, le espetó Morales en Twitter.

El mandatario jujeño dijo que no permitirá que se “manche” su gestión. “En Jujuy hay 43 empresas, la mayoría de prestigio internacional, invirtiendo en litio con leyes y un código minero que se cumple. Apenas asumí como gobernador transparenté los padrones mineros para que se conozcan todas las áreas”, sostuvo Morales, quien reclamó “consolidar a JxC, no dividirlo”.

No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

En esa línea, Frigerio -Carrió dijo que su campaña en Entre Ríos había sido “escandalosa”- advirtió que atentar contra la unidad de JxC es ser “funcional” al kirchnerismo. “Cualquier denuncia se debe presentar en la Justicia con prueba y no en shows televisivos, que siguen alejando a la política de la sociedad”, apuntó el exministro del Interior.

La exdiputada también había dicho que Frigerio le “puso una amante en una lista” en las legislativas de 2017. “Yo dije: ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’”, lanzó. Se refería Joanna Picetti, exasesora en Aysa, a quien la justicia electoral le impidió asumir su banca por graves denuncias familiares.

Por su parte, Ritondo, quien se reunió ayer con Macri, avaló la respuesta de Bullrich a Carrió: “Nuevamente sale a jugar su interna de la peor manera”, señaló. Lo propio hizo Monzó, a quien la líder de la CC acusó de tener negocios con Massa. De hecho, se preguntó de dónde había sacado los fondos para tener una casa en Martindale Country Club y un departamento en Uruguay. Antes de que Bullrich publicara sus tuits, Frigerio, Monzó y Ritondo habían decidido no responder.

Inquieto por la escalada del conflicto interno, Larreta rechazó públicamente las críticas de Carrió contra miembros de JxC. “Ese no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas pero el agravio es el límite”, afirmó.

Tras el fuerte revuelo interno, Carrió emitió un comunicado en el que remarcó que sus observaciones “contribuyen a un JxC mejor, más sincero y plural”. “Juntos por el Cambio puede pedirle a Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad”, indicaron los altos mandos de la CC.

Y añadieron: “En pos de la unidad, Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público”.