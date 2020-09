Santiago Cafiero en A dos voces Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 23:09

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, participó esta noche de una entrevista en A dos voces, el programa conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en TN y protagonizaron un fuerte cruce al contraponer opiniones sobre las causas judiciales de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Cafiero hizo una férrea defensa a la expresidenta y apuntó contra los medios de comunicación y el periodismo.

En la entrevista, el funcionario, además, le bajó el tono a la marcha del 17 de octubre, que estaba organizando la CGT. "No va a haber marcha, habrá un acto que se va a transmitir por streaming, donde todos los peronistas vamos a escuchar lo que diga nuestro partido", anticipó Cafiero.

Consultado sobre la decisión del gobierno nacional de quitarle un punto porcentual de los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para resolver el conflicto salarial con la Policía Bonaerense, Cafiero defendió la medida y dijo que era un tema que "se venía charlando [con Horacio Rodríguez Larreta] desde diciembre". Y apuntó: "Queremos que se definan como corresponden los recursos que van a la Ciudad y no por decreto como hizo Macri, sino por ley como dice la Constitución en el artículo 75".

En esta línea, consideró que tienen visiones "totalmente distintas" con la Ciudad. "Estamos exigidos a coordinar para no agregarle más angustia a la gente y por eso pensamos muy bien las acciones que tenían que ver con la pandemia, ahora en el resto de la política es difícil ponerse de acuerdo", acotó.

Fue entonces cuando los periodistas le preguntaron sobre la injerencia de Cristina en algunas decisiones del Gobierno y su poder dentro del frente. "Si es Cristina o no es Cristina, en el diario de ustedes le echan toda la culpa a Cristina, no se crean todas las notas que aparecen en su diario, porque no son verdad", respondió Cafiero, ofuscado.

"Porque Edgardo y yo y todo el mundo opinamos que la vicepresidenta avanzó sobre su credibilidad", dijo Bonelli. Y Cafiero lo enfrentó: "Todo el mundo no cree, vos no sos todo el mundo y no hablás por todo el mundo".

Al terminar la entrevista, Bonelli expresó: "En A dos voces no hacemos ni periodismo militante ni periodismo de guerra, hacemos periodismo o lo intentamos hacer".

También, el jefe de Gabinete se refirió al dólar y a la situación económica de la Argentina. "La inflación está bajando, tenemos proyectada para este año una de 30 puntos y no de 54.4% como dejó el macrismo", advirtió. Y calificó a las últimas medidas de ser "de emergencia".

Sobre el supercepo, dijo: "Son medidas transitorias hasta que Argentina pueda recomponer este círculo virtuoso de que el país pueda conseguir dólares a través de la exportación, de que pueda volver a producir y a recuperar todo el retroceso que hizo el macrismo durante cuatro años. A esto se le suma la crisis de la pandemia".

El cruce completo:

-Alfano: Yo creo que están las causas de corrupción...

-Cafiero: Creés mal Edgardo, ¿qué querés que te diga?

-Bonelli: Yo también lo creo

-Cafiero: Los dos creen mal: ¿qué quieren que te diga? Es algo opinable, entonces

-Bonelli: Aburren con eso, hoy el Presidente [Alberto Fernández] apuntó de nuevo contra los medios; con eso aburren, hay que inventar otra cosa, otro relato.

-Cafiero: No lo mires si no te gusta

-Bonelli: Lo miro porque es el Presidente. Inventen otro relato, digan otra cosa, hace diez años que vienen con eso. Ustedes piensan que hay alguien diabólico que está detrás nuestro, que nos dice qué preguntarte a vos... que en esta cucaracha que tengo acá hay un diablo diciéndome qué preguntar, soy un periodista con muchos años de trayectoria que puede saber qué preguntarle con información

Conforme a los criterios de Más información