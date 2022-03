Fuerte malestar en el Gobierno por el rechazo de La Cámpora al acuerdo y pedidos internos de replanteo de la coalición

En menos de cuatro horas el kirchnerismo movió nuevamente sus fichas dentro de la alianza de Gobierno. Primero con la votación en contra de Máximo Kirchner y La Cámpora en pleno respecto del acuerdo con el FMI. Horas después se sumaría el video de Cristina Kirchner en las redes sociales refiriéndose a la agresión sufrida en la tarde de ayer en su despacho, en medio de los incidentes en los alrededores del Congreso. Y luego se sumaría el comunicado de la agrupación respecto de su posición en el debate. Aunque con matices, nada resultó una sorpresa para el albertismo, que desde hace dos días tenía la casi certeza de que el legislador santacruceño votaría en contra y no se abstendría, como algunos aún esperaban.

Lo que pasará a continuación con el armado interno de una alianza de Gobierno con profundas fisuras es aún una incógnita. Mucho más con el presidente Alberto Fernández de viaje por Chile para la asunción del mandatario de ese país, Gabriel Boric. Pero algo es seguro: los eventuales cambios o rearmados a los que empuja el escenario no se concretarán antes de que el acuerdo con el Fondo pase por el Senado. Ese último paso para la aprobación parlamentaria del pacto con el organismo de crédito, con el que se renegocia una deuda de más de 44 mil millones de dólares se concretará la semana que viene.

En la mayoría de las terminales del oficialismo existe una certeza: nada puede seguir como hasta ahora. La incomodidad sobrevuela el albertismo. “Alberto no va a romper nunca. Privilegia la unidad”, dijo un importante funcionario de Casa Rosada a La Nación. Tras lo que agregó que esa posición “casi irritante”, como definen otros, “no puede seguir sosteniéndose”. “La Cámpora le boicoteó un acuerdo. Le hizo el caldo gordo a la oposición, que puede decir que ellos lo apoyaron y los propios no. No sé cómo se sigue después de algo así.”, completó. “Es un papelón, pero sinceramente no creo que Alberto toque nada”, se sinceró. “Es el cuarto “no” de Máximo a Alberto: se lo dijo tras la derrota en las PASO y la ola de renuncias, con la suya al bloque, con su ausencia en la Asamblea Legislativa y ahora esto”, completó.

“Va a haber una reconfiguración frente a lo que pasa, está claro”, evalúa otro hombre con despacho en Balcarce 50. Tras lo que agrega que esos cambios “no van a pasar hasta después del paso por el Senado” y diferencia la postura de Fernández respecto del no querer romper la unidad del Frente respecto de lo que sucedió. ”Quedó claro que se fueron ellos del Frente de Todos”, sostuvo en referencia al kirchnerismo duro.

“Hay que tomarse tiempo, hay una semana hasta el Senado, pero tiene que haber una reconfiguración”, insistió. Luego de lo cual se explayó: “La Cámpora en pleno te votó en contra una ley. Eso conlleva una política a futuro: “me quiero preservar”. Entonces te obliga a reconfigurar porque los tenes adentro sabiendo que no quieren que te vaya bien”. Y completó sin eufemismos: “se acaba de hundir el espacio. Ellos van a ser ellos, lo cual le hace daño al Frente de Todos. Se quieren quedar como una tercera opción”.

Alberto Fernández y Máximo Kirchner, en el acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ bonaerense, en San Vicente

Visiblemente molesto por lo sucedido en las últimas horas el hombre, de larga trayectoria en la política, agregó: “Es lo mismo que hicieron con (Daniel) Scioli. Ahora se ratifica el “perder para ganar” que dijeron con Scioli en 2015″, en referencia a cuando el hoy embajador era candidato presidencial, sin apoyo de la organización. “No es la primera vez que este espacio hace eso. Ellos suponen que se quedan algo a futuro. Lo hicieron con Scioli, después en las post PASO, con la seguidilla de renuncias, y después no hicieron más nada porque se recuperó en la general. Y ahora esto. No se entiende. Es tu propio espacio, eras el socio mayoritario”, completó.

Cerca del presidente aseguraban que el enojo de Fernández era palpable. “Con el Voto en contra y Cristina mandando ese video rompieron. Lo único es que no lo dicen”, comentó un albertista, que incluso aseguraba que “Salvo a Wado, los quiere echar a todos del gobierno “, en referencia al dominio camporista de organismos como Anses, PAMI, YPF o aerolíneas argentinas. Desde el albertismo también arriesgaban que la próxima jugada sería la ausencia de Cristina en el Senado, al momento de votar el acuerdo en la cámara alta.

En medio del enojo y la incomodidad, las distintas fuentes consultadas hicieron hincapié en que en medio de lo sucedido “hubo razonabilidad” de los dos lados tanto en referencia al kirchnerismo duro como a la oposición. “Wado (por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro) y (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof salieron a bancar el acuerdo, porque saben que si no es imposible gobernar. No son todos lo mismo”, completaron.

Desde La Cámpora, en tanto, destierran la idea de sorpresas sobre lo sucedido esta madrugada. “Máximo hizo lo que dijo que iba a ser. Por qué iba a abstenerse si renunció a la presidencia del bloque porque no estaba de acuerdo con el arreglo y se lo avisó a Alberto a fin de enero. Problema de ellos si creían eso”, dijo un hombre de las filas del camporismo.

Así quedó el despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de se atacado a piedrazos durante una manifestación contra el FMI en las inmediaciones del Congreso de la Nación Captura

En tanto que respecto del rompimiento de la coalición sostuvo “no nos fuimos nada. Él dejó la presidencia del bloque hace rato. Votó en contra. No tiene consecuencias en el Frente. Y eventualmente, si las tiene, las tendrán que decidir Alberto y Cristina”. En tanto que respecto de las diferencias internas en la agrupación, el hombre se sinceró y consideró que “Máximo la pudrió el día que renunció a la presidencia del bloque y muchos se lo dijeron”.

En las horas posteriores a la votación, los principales dardos estuvieron desde las filas del kirchnerismo duro para Martín Guzmán, el ministro de Economía que por estas horas solo cuenta con el apoyo de Fernández. “A vos te parece lógico que mientras se estuviera discutiendo esto, que fue su proyecto, él se fuera a Estados Unidos”, preguntó. Y luego agregó: “el apoyo de Alberto no es nada, vos viste sus idas y vueltas”. Tras lo que completó: “más allá de lo que preguntan qué va a pasar con Máximo, la pregunta sería qué va a pasar con Guzmán”.