Fuertes críticas de un referente de la CGT al kirchnerismo: lo acusó de “invadir” el PJ y le advirtió que “no van a sacar las PASO”

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, dedicó durísimas críticas al kirchnerismo, al que acusó de “invadir” al Partido Justicialista , tildó a Alberto Fernández de “radical de la Ucedé” y advirtió que la CGT defenderá las PASO .

“Este es el Frente de Ellos [por los kirchneristas] no es el Frente de Todos. De todos es cuando nos convocan a un asado y vemos en qué casa lo hacemos. Y decidimos todos, no que decidan ellos. Ellos deciden, hacen la lista, ponen al hermano, la hermana, el tío, los sobrinos. Y el peronismo no es así”, señaló quien también conduce Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Uggat), que lanzó un paro de 24 horas, el 8 de noviembre , en reclamo de un bono de 50.000 pesos para todos los jubilados del país.

A tono con la distancia que la CGT tomó del gobierno, que se acentuó con la elección de la nueva ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, y de las críticas que la central obrera destinó a La Cámpora durante el acto en Obras por el Día de la Lealtad, Maturano apuntó contra el kirchnerismo durante una entrevista con Radio Rivadavia.

“ El peronismo está cerrado . Después nos dicen burócratas a los sindicalistas. Son más burócratas ellos que nosotros”, dijo, sobre el modo en que se toman las definiciones en el oficialismo. Y puso como ejemplo al Presidente. “Yo cómo puedo votar a un radical. Un Ucedé. Estuvo con Cavallo. Fue de todos”, dijo sobre Alberto Fernández.

Fue el puntapié para afirmar que la CGT no avalará la eliminación de las PASO. “ Las PASO no las van a poder sacar, porque si no… van a hacer un desastre . Después no nos vamos a poder arreglar más. ¿Por qué no le dan la opción a la gente? ¿A quién vamos a elegir? La vamos a elegir a Cristina, al señor Macri y ¿por qué no podemos elegir a otro?”, señaló, sobre la intención de un sector del oficialismo de suspender las primarias abiertas para complicar la interna en Juntos por el Cambio.

Maturano dio un paso más y hasta aventuró la posibilidad de participar en la interna opositora. “ Nosotros podemos presentar un candidato o podemos juntarnos con otro que sea peronista, como [Miguel Ángel Pichetto] ”, dijo. Tras afirmar que Juntos por el Cambio “también es Juntos por Ellos”, insistió: ¿Pero por qué no podemos ir con Pichetto, si es peronista?”.

“El partido está todo roto, está invadido [por el kirchnerismo]. ¿Por qué vamos a votar al partido?”, añadió el sindicalista, que desafió al kirchnerismo para que “vaya a una interna con el movimiento obrero, a ver si nos ganan”.

Agregó que los líderes de la central, como dejaron entrever en el estadio de Obras, no descartan una herramienta electoral propia. “ Estamos hablando con todos los compañeros dirigentes y ver qué pasa con los compañeros gobernadores. Y armar nuestro propio partido laborista ”, dijo.

Sobre el final de la entrevista, el líder de La Fraternidad marcó otra diferencia con el kirchnerismo, admitiendo una posibilidad que, en público, otros referentes gremiales niegan: la reforma laboral. “Los dirigentes sindicales tendrán que aceptar cambios si queremos tener más trabajadores”, dijo. Fue luego de advertir: “Tenemos que dejar bien en claro que el peronismo nunca estuvo en contra del capital, sino a favor: porque sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores, no hay empresarios. Los derechos de los trabajadores hay que mantenerlos, pero no la vagancia o al ñoqui”.

