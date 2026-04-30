La CGT marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y define si activa otro paro general

Después de una seguidilla de derrotas en la Justicia en su intento de frenar la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará hoy a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y a modo de homenaje al Papa Francisco. Es probable que de los discursos del triunvirato de mando se avance en la posibilidad de activar un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei. De concretarse, sería la quinta huelga de la central obrera peronista contra el Gobierno.

“Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte. Se percibe el malhumor social”, dijo Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato de mando de la CGT. Esta tarde Sola será uno de los tres oradores del acto. Los otros serán Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

“Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”, afirmó Sola en declaraciones a la radio digital Futuröck.

La CGT marchará hoy desde las 15 a Plaza de Mayo. Según adelantó Sola, lo hará “conmemorando el Día del Trabajador y la centralidad de Francisco, que a un año de su muerte sigue hablándole al mundo del trabajo, revitalizando los derechos, la dignidad del trabajo y la representación de las organizaciones gremiales”.

La columna de la CGT, en una marcha al Congreso, en el mes de febrero

En la central obrera ponen énfasis en la marcha a Plaza de Mayo y, por ahora, no confirman la realización de un paro general. “No nos almorcemos la cena. Primero, la marcha”, dijo a LA NACION una fuente del consejo directivo cegetista. En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.

Durante el acto de la CGT se leerá un documento, que lleva como título “El trabajo es con derechos o es esclavo“, que contiene duras críticas contra la reforma laboral y las medidas económicas del Gobierno que ocasionan cierre de empresas y despidos.

En la marcha, la CGT tendrá acompañamiento de organizaciones aliadas, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un conglomerado de movimientos sociales integrado a la central. La UTEP celebró que el Ministerio de Capital Humano haya aprobado el pago de los planes Volver al Trabajo, a través de una resolución, luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, aceptó un recurso de amparo colectivo contra la eliminación del subsidio. Barrios de Pie, organización que integra la UTEP, protestó con una olla popular este miércoles frente al Congreso, mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentaba ante los diputados en sesión informativa.

La olla popular de Barrios de Pie, en la Plaza del Congreso Prensa Barrios de Pie

La izquierdae stará ausente porque concretará su acto por el Día del Trabajador el 1° de mayo en la Plaza de Mayo. Tampoco participará el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integran la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que realizarán este viernes un plenario para debatir un “programa del movimiento obrero”.