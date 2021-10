Fuertes cruces, chicanas y propuestas de los candidatos bonaerenses en una tensa charla con empresarios

En la antesala de las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo, los principales candidatos a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires compartieron hoy un panel en el 57° Coloquio de IDEA, en el salón de Costa Salguero. Ante los empresarios, Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con vos) y Cynthia Hotton (Más valores) expusieron sus proyectos prioritarios para el Congreso y discutieron cara a cara sobre la salida de la crisis económica que atraviesa el país.

La cumbre entre los postulantes que competirán en los comicios de medio término en Buenos Aires fue una suerte de simulacro de lo que será el debate del miércoles próximo en los estudios del canal de cable Todo Noticias, aunque no estaba previsto que lo fuera. El único ausente fue Nicolás Del Caño (FIT), quien salió tercero en las primarias.

Si bien cada uno expuso sus miradas e iniciativas por separado -ese era el formato que habían fijado los organizadores de Idea-, hubo fuertes cruces y chicanas entre los contrincantes cuando se subieron al escenario. Discutieron por la gestión de la pandemia de coronavirus, el rumbo económico del Gobierno, la deuda y el rol del Estado. Tolosa Paz, quien defendió a la administración de Alberto Fernández y deslizó varias críticas al macrismo, fue blanco de los dardos de Santilli, Espert y Hotton , por el manejo de la economía durante la pandemia y la suspensión de las clases presenciales. El economista también atacó a Randazzo : con ironía, celebró que se haya sumado al club de los liberales tras su paso por el kirchnerismo. “Espero que no sea otra estafa electoral”, le espetó Espert alexministro del Interior, quien había fijado como sus proyectos prioritarios una ley de estabilidad económica y una nueva ley federal de impuestos.

Randazzo no se quedó callado ante el señalamiento de Espert. Sin confrontar y atado a su mensaje antigrieta, dijo que la discusión sobre las ideas de derecha o izquierda era “anacrónica”: “No se trata de ser liberal o no”, puntualizó. Y enumeró sus “hitos” como gestor, como el trámite digital para sacar el pasaporte, la tarjeta SUBE o la renovación ferroviaria en el área metropolitana tras la tragedia de Once.

Diego Santilli Coloquio IDEA

Sin entrar en chicanas, Hotton elogió el giro de Randazzo, porque, sostuvo, aumenta las chances de generar consensos. Tolosa Paz, en tanto, le dedicó un guiño al postulante de Vamos con Vos: celebró el “reconocimiento” a sus logros en la gestión kirchnerista y lo definió como un gran ministro del Interior.

En el primer tramo del debate en el salón de Costa Salguero, los candidatos expusieron sus propuestas para fomentar la creación de empleo genuino. Randazzo remarcó que la Argentina “no tiene ninguna posibilidad de generar trabajo si no baja la inflación”. “Todos estamos de acuerdo en este panel que debemos respetar las leyes de economía de mercado. Y para ir a un camino de bajar la inflación tenemos que hacer que el Estado sea más eficaz, con una balanza comercial favorable y una emisión de acuerdo a la demanda de dinero”, planteó.

A su turno, Santilli sostuvo que el país debe impulsar una política de Estado vinculada a la producción, anclada en cuatro consensos básicos: el fiscal (“es imposible crecer y generar empleo si no bajamos los impuestos”), el laboral, el desarrollo federal y las reglas de juego claras para dar previsibilidad.

Tolosa Paz Coloquio IDEA

Tras el triunfo de Juntos en la PASO, el candidato impulsado por Horacio Rodríguez Larreta evitó meterse en el barro durante la exposición en Idea y no protagonizó ningún cruce. Pero, después de que Tolosa Paz lanzara una batería de críticas contra la gestión económica de Cambiemos y le enrostrara que Mauricio Macri no redujo la carga del impuesto a las ganancias, Santilli no dudó en cuestionar con dureza el cepo a la carne y el país, y el manejo de la pandemia. “La administración de la pandemia fue pésima. ¿Cómo vamos a darle previsibilidad al país si tuvieron un año y medio las escuelas cerradas?”, lanzó. Y le pidió al Gobierno “no repetir los fracasos del pasado” a la hora de enfrentar la crisis.

En el segundo round, cuando los postulantes debatieron sobre cómo el país debe dar previsibilidad a las empresas, Espert y Hotton arremetieron contra Tolosa Paz, quien en su primera intervención había abogado por un Estado “solidario”. “El Estado solidario lo van a pagar todos ustedes. Se viene otro impuesto”, bramó Hotton, quien superó por un margen estrecho el piso del 1,5% de los votos en las PASO y se metió en la contienda de noviembre por una banca en el Congreso. Enseguida, los empresarios la aplaudieron.

Espert también aprovechó la definición de la candidata del Frente de Todos, que intenta recortar la diferencia de cuatro puntos que le sacó Juntos en las primarias, para criticar a Fernández. “Estado ‘solidario’. Es una palabra fantástica. Tendrían que haber sido solidarios desde que llegó la pandemia. Nos sometieron a una cuarentena cavernícola que fundió a medio mundo”, aseguró. Y le recordó el vacunatorio VIP y el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos: “¿De qué Estado solidario estamos hablando? Empaticen con la gente”.

Tras cuestionar el control de precios implementado por el Gobierno para contener la inflación, el economista lanzó: “Seamos claros, ¿queremos un país miserable? ¿Queremos ser Cuba o Venezuela?”. Por eso, Espert pidió leyes “laborales modernas” y un “tratado de libre comercio con todo el mundo”.

José Luis Espert Coloquio IDEA

Por su parte, Tolosa Paz insistió en el Estado debe ser “socio” en la etapa de recuperación de la economía. Prometió un proyecto para “liberar de cargas patronales al empleo joven” y defendió al Gobierno: “La Argentina logró un récord de exportaciones en pandemia. Estamos saliendo de una crisis tremenda, sobre todo de endeudamiento. Hay que animarse a decir nunca más la Argentina se endeuda a esta magnitud si no es para generar producción”. Y llamó al diálogo entre el oficialismo y la oposición en el Congreso desde el 10 de diciembre.

Santilli coincidió en este punto: “No tenemos que volver a cometer nuestros errores del pasado y terminar con la grieta”, dijo. “La Argentina necesita consensos y para generar política de estado. Me da la impresión que la polarización nos ha hecho un daño tremendo”, apuntó Randazzo.

Finalmente, Hotton insistió en eliminar las retenciones al campo, mientras que Randazzo convocó a tener un “Estado eficiente”. Y remarcó que la Argentina vive con niveles de inseguridad que “son vergonzosos”.