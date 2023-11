escuchar

Javier Milei y sus colaboradores más estrechos no saben bien quién lo promovió, ni quién lo escribió o quién lo difundió. Pero están convencidos de que el comunicado en el que un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presuntamente cuestionaron el acercamiento del candidato libertario con Mauricio Macri fue parte de una “operación” política. Y si bien públicamente la cúpula libertaria apuntó a una acción orquestada “desde afuera del partido”, lo cierto es que muchos en las filas libertarias también creen que hubo un componente de fuego amigo.

Este martes, en redes sociales, circuló un comunicado con el membrete libertario que criticó el apretón de manos de Milei con el macrismo. “No podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales (...). Es nuestro límite moral e ideológico”, señaló el escrito en alusión al acercamiento a Pro. El comunicado llevó la firma de once legisladores electos: una senadora nacional, tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales de Entre Ríos. Con el correr de las horas, al menos cuatro de los presuntos firmantes dijeron públicamente que no habían participado ni estaban al tanto. Otros se despegaron del documento puertas adentro y aseguraron que no entendían por qué sus nombres figuraban allí.

La cúpula libertaria hizo un hilado fino de la lista y concluyó que sólo dos de los firmantes ratificaron públicamente su postura en contra del acuerdo con Macri: el parlamentario del Mercosur por Neuquén, Fabricio Cascino, que en declaraciones radiales dijo estar con “dudas” de asumir el cargo –pero luego afirmó que asumirá y armará un bloque aparte–, y el diputado nacional por Buenos Aires Pablo Ansaloni, referente del Partido FE. Los entrerrianos, en tanto, ya habían expresado anteriormente su descontento, por lo que su firma no resultó una novedad. Por su peso político y su red de relaciones, Ansaloni fue señalado cerca de Milei como el principal promotor del comunicado.

El diputado electo, de hecho, hoy terminó anunciando que su partido se irá de La Libertad Avanza. “Yo soy de origen peronista, del Partido FE, fui perseguido, acosado y amenazado por este señor Macri, y nunca podríamos estar a la par de esta persona que endeudó a la Argentina por décadas” , dijo en Radio Provincia. Consultado sobre si podría ensayar un acercamiento a Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria, Ansaloni dijo: “Lo que le haga bien a la Argentina, ahí nos va a encontrar”.

Hoy, a nadie cercano a Milei le sorprendió que Ansaloni abandonara el barco libertario, aunque sí había indignación por su corcoveo antes del balotaje Es que el Partido FE se integró a La Libertad Avanza en el último minuto , al filo del cierre de alianzas. Fue parte de los acuerdos a contra reloj que hizo Carlos Kikuchi, el armador nacional del libertario, quien pactó con distintos sellos políticos para tener el esqueleto legal que le permitiera a Milei presentarse a una elección nacional. A cambio, repartió lugares en las listas a candidatos extraños al mileísmo.

Ansaloni es un sindicalista cercano al fallecido Gerónimo “Momo” Venegas que entre 2017 y 2021 fue legislador por el macrismo y después por el kirchnerismo. En el Congreso, jugó en tándem con el mendocino José Luis Ramón, quien también se viró hacia el oficialismo.

“El comunicado es falso. Viene de afuera del partido”, dijo a Radio con Vos Guillermo Francos, que hoy es la mano derecha de Milei en todo lo referido a el ordenamiento interno y las relaciones políticas de La Libertad Avanza.

El candidato presidencial, de hecho, en una reunión que encabezó el miércoles pasado con los diputados y senadores electos del espacio en el Hotel Libertador (devenido en búnker libertario desde los comicios generales) empoderó a Francos como “responsable político” del espacio. Les dijo a sus legisladores que, a partir de entonces, acudieran a él para coordinar cualquier acción vinculada a los nuevos bloques legislativos.

El diputado Pablo Ansaloni accedió al Congreso de la mano de Cambiemos y ahora acompaña las iniciativas del kirchnerismo

En ese cónclave, según varios testigos, Ansaloni protestó por el acercamiento a Macri. Pero no dijo que rompería con el espacio, como sí hizo hoy. “Ahora queda en claro que era un infiltrado” , se indignó un ladero de Milei. Por el partido FE, además, ingresaron dos legisladores bonaerenses.

Lo que nadie se explica es por qué en el comunicado de los legisladores aparecen firmas de personas que negaron haber participado. Es ahí donde la cúpula libertaria apunta a la mano del peronismo, aunque sin pruebas concretas. “No tenemos dudas de que esto viene de nuestros adversarios. Hace días que están con operaciones, hicieron circular que Milei se bajaba, después dijeron que iba a anunciar a su ministro de Economía. Todo era falso. Buscan erosionarnos”, dijo un libertario de la primera línea a LA NACION.

Los señalamientos hacia los oponentes también se combinan con cuestionamientos fronteras adentro de La Libertad Avanza. “Hubo muchos problemas en el armado de las listas. Javier dejó que se hiciera al estilo liberal y entraron muchas figuras con las que él no tiene nada que ver. Ahora hay muchos grupos anárquicos que se organizaron a la vera de la figura de Milei”, admitió un colaborador estrecho del candidato presidencial.

Por instrucción de Milei, Francos tendrá la misión de ordenar a la variopinta tropa legislativa libertaria. El rompecabezas, seguramente, quede para después del 19. En las próximas dos semanas el objetivo es más acotado: evitar que haya nuevas fugas y comprometer a todos los actores con la fiscalización de la boleta violeta.