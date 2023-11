escuchar

Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal federal Sergio Mola, que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a raíz de las revelaciones del escándalo del “Yategate”: argumentó que tiene “manifiesta enemistad” y que lo mueven intereses ajenos a su función. Mola rechazó la pretensión de la defensa del intendente de Lomas de Zamora (en uso de licencia) a través de un duro escrito el que señala que se tratan de acusaciones sin fundamentos, que no tiene vínculo de ningún tipo Insaurralde y que su planteo es una “canallada” y un “verdadero divague”.

Asimismo, Insaurralde, quien debió renunciar a la Jefatura de Gabinete de Axel Kicillof y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora luego de que se conocieran las fotos que lo mostraban en un yate, frente a las costas de Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici y rodeado de lujos, afirmó que la información de la causa fue capitalizada por Juntos por el Cambio y por la Libertad Avanza en las elecciones del domingo 22 de octubre. Pero el fiscal también rechazó ese argumento por no estar relacionado con el caso. De hecho, la causa pareciera no haber afectado la cosecha de votos de Federico Otermín, el candidato de Insaurralde, que arañó el 50% de los votos para intendente de Lomas de Zamora.

Luego de ambas presentaciones, deberá resolver ahora el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak, que lleva la causa.

Martín Insaurralde, fotografiado por Sofía Clerici en un yate por Marbella

El abogado Fernando Pinto, que defiende a Insaurralde, señaló que el fiscal Mola tiene “manifiesta enemistad y animadversión” con su cliente. A lo que el fiscal le respondió: “No poseo ni enemistad, ni animadversión, ni relación alguna con su defendido que pueda afectar mi actuación como Fiscal en este proceso”.

“Se advierte de la sola lectura del escrito del defensor que sus afirmaciones son infundadas, que algunas de ellas obedecen a prejuicios personales del presentante, y otras, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de las constancias de la causa”, le explicó.

Sucede que el abogado le dijo que actuó con “discrecionalidad” y “un interés ajeno” a su función. Mola le contestó: “Es una acusación grave hacia mi persona, pero más grave cuando la misma es completamente infundada y basada en conjeturas personales carentes de sustento, alejadas completamente de la realidad”.

Pinto criticó que fiscal hubiera realizado por s mismo medidas de prueba al no tener la causa delegada. Mola le respondió que estaba dentro de sus facultades hacerlo y que lo iba a seguir haciendo.

El fiscal Sergio Mola durante los alegatos en la causa Vialidad

Dijo el defensor de Insaurralde, que Mola tiene enemistad con su cliente porque recusó al juez Federico Villena, donde recayó el caso en primer lugar, justamente por su amistad con el intendente en uso de licencia. “La impertinencia es palmaria”, le contestó Mola y dijo que recusó a Villena ante la sospecha de “forum shopping”. La primera esposa de Insaurralde es funcionaria en el juzgado de Villena.

El tercer punto del abogado fue afirmar que Mola le dio información a la prensa. “Es directamente una canallada, sugiere que el suscripto aportó a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía. Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al Sr. Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones en el marco” de reserva que permite su acceso sólo a las partes, contestó el fiscal.

La casa que habita Insaurralde en un country de San Vicente pero no registra en su declaración jurada PFA

“No solo no fui yo quien dio a publicidad las actuaciones, sino que además esa publicidad, tal como sostuve en ese escrito y también en otros, perjudicaba la actuación de esta parte”, señaló.

Ante la acusación de la defensa de Insaurralde sobre que la oposición capitalizó la información para perjudicar a su candidato, el fiscal replicó: “Lo que pretende el abogado es cargarme el uso político que pueda realizar la fuerza opositora a su defendido. Y me pregunto: ¿qué tengo que ver con eso? No trabajo en política, no milito en ningún espacio, no tengo afiliación política alguna. No tengo relación con políticos”.

La casa que habita Insaurralde en un country de San Vicente pero no registra en su declaración jurada PFA

Insaurralde le adjudica a Mola haber apurado la causa para beneficiar a Patricia Bullrich. “El razonamiento que se intenta aquí es un verdadero disparate”, respondió el fiscal. Y entendió que lo que reclamaba la defensa es haber demorado el caso para actuar con sentido político por las elecciones. Cuando en realidad actuó con premura, dijo Mola, porque “es la forma en la que deben actuar los fiscales en las causas de interés institucional como la presente, en la que se investigan graves delitos que pueden encontrarse vinculados a hechos de corrupción, como lo es por ejemplo el enriquecimiento ilícito de funcionario público”.

Asimismo la defensa de Insaurralde recusó al magistrado porque en la foto de la jura de Mola como fiscal aparece Patricia Bullrich como invitada, entonces ministra de Seguridad, y le reprocha además que hubiera visitado al Casa Rosada en 2016 cuando fue a entrevistarse con el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia por una cuestión funcional relacionada con el aeropuerto de Ezeiza. Los mismos argumentos que usó el kirchnerismo para cuestionar a Mola en la causa de Vialidad, que fueron rechazados. Mola le dijo que se trata de un “verdadero divague”.

En una de las propiedades de Sofía Clerici se encontraron casi 600.000 dólares, dos millones de pesos y 2000 pesos uruguayos PFA