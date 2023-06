La sorpresiva aparición de Alberto Fernández en el acto de Cristina Kirchner y Sergio Massa

escuchar

En su primer acto con Cristina Kirchner como candidato a presidente de la Unión por la Patria, Sergio Massa se ubicó a la derecha de la vicepresidenta. En la Aeroestación Militar Aeroparque, los dirigentes presentaron la recuperación del avión Skyvan PA-51 utilizado para los “vuelos de la muerte”, acompañados en el panel por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. La sorpresa llegó cuando, previo al comienzo de los discursos, Alberto Fernández apareció vía video con un mensaje inesperado .

“Antes de viajar a Brasilia pude ver ese avión que los familiares alguna vez me pidieron recuperar”, comenzó el Presidente en un clip de pocos segundos. “Trabajamos desde el primer día para que ese avión vuelva como el testimonio de la tragedia argentina”, contó.

Y subrayó: “Aún a la distancia, no quise estar ausente. Ratifico mi compromiso por la verdad y la Justicia para seguir poniendo en valor la memoria colectiva, para que nunca olvidemos lo que se vivió, para seguir reivindicando a las víctimas. Aquí estoy, junto a ustedes”.

A su turno, Massa -quien estuvo muy involucrado en la compra del avión- bregó hoy por construir “entre todos, en la disidencia, pero sobre todo en la convivencia”. Así -sostuvo el ministro de Economía- se podrá “limitar a todos aquellos que quieran derribar derechos en la Argentina”.

El mensaje de Cristina

La vicepresidenta, quien comenzó su alocución con un repaso histórico y un pedido de ley de prohibición de negacionismo, viró con rapidez hacia la discusión electoral. “Era necesario construir una lista de unidad”, definió Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner criticó a Alberto Fernández por insistir con las PASO

“Vivimos en democracia y entre partidos políticos. Hay un proceso electoral en marcha. Los militantes deben haber tomado con sorpresa el viernes. Cómo no va haber sorpresa si nos batieron el parche con PASO, PASO. A mí nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Por lo tanto, la democratización de nuestro espacio político, después de la derrota de 2021, y si la verdad es la PASO y pelearnos entre nosotros. Y con el retorno del FMI al país. Me hablan de la estabilización de la economía. Sostuve que era necesario construir una lista de unidad”, dijo.

“Hasta el Presidente, el presidente de nuestro partido político, se embanderó con las PASO. Debe haber comprensión de contexto”, siguió, en otro dardo a Alberto Fernández.

Cristina Kirchner: “La dirigente que más mide del espacio está proscripta”

“ La lista de unidad no era capricho. Lo pidieron 15 gobernadores, los intendentes y hasta la CGT . Pero hasta el viernes, 24 horas antes del cierre, teníamos a la ministra de Desarrollo Social y a nuestro embajador en Brasil lanzando sus candidaturas”, señaló la vicepresidenta. Y agregó: “Me junté con Sergio. Ni con una [pistola] 45 lo iba a hablar a Daniel. No lo iba a obligar. Y le dije a Sergio que si había PASO íbamos a ir con candidato propio, que era Wado de Pedro”.

Entre los asistentes, se destacó Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa; una tropa de militantes de La Cámpora, los nuevos aliados del exintendente de Tigre y ministro de Economía; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

