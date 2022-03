Gabriel Katopodis, sobre la interna oficial: “Sería muy irresponsable dejar a la gente en manos de Macri”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se refirió hoy a la interna en el Frente de Todos entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, y aseguró que “sería muy irresponsable dejar a la gente en manos de Macri”, por las peleas en el Gobierno.

“Es la preocupación de muchos dirigentes y militantes, tiene que ver con la posibilidad de cómo podemos ser funcionales a que vuelva a la Argentina a gobernar un sector que le hizo muy mal al país. Sería muy irresponsable dejar a la gente en manos de Macri, que esta semana se paseó por la tele diciendo que quiere volver a ser presidente. Sin unidad, vuelve Macri”, aseguró el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Lo que tenemos que hacer es volver a discutir cómo le mejoramos la vida a la gente, no nos van a votar por estar juntos. La principal plataforma es llevar adelante un modelo de país productivo que todos los días pueda generar empleo y recuperar lo que se perdió. Ya recuperamos lo que se perdió en la pandemia y ahora tenemos que recuperar lo que se perdió con Macri”, señaló Katopodis.

Sobre las críticas que hacen funcionarios de La Cámpora como Andrés Larroque, afirmó: “No sé si los funcionarios de la Cámpora han sido tan críticos. Tomaron una postura respecto al acuerdo con el FMI. Pero todos compartimos que se bajó el desempleo. Vamos a estar creciendo dos años consecutivos, cosa que no ocurre hace 10 años. El desafío es distribuir y recuperar el salario. Puede haber críticas y matices. Podemos convivir en esta coalición. Nos nos convocaron para llevarnos bien, sino para gobernar. Si nos llevamos bien, mejor. Estamos acá para cumplir un contrato electoral”.

“Al ciudadano de a pie le preocupa cómo bajamos la inflación. Somos una coalición, el Frente de Todos, que vino para quedarse. Vamos a ganar y perder elecciones. El acuerdo va a existir, somos muchos los dirigentes que estamos hablando, en un momento bisagra para la Argentina. Nos sacamos la ultima mochila de Macri, que fue la deuda que ellos generaron”, remarcó Katopodis.

El ministro buscó bajarle dramatismo a la pelea en le oficialismo: “La gente no está en la interna, está preocupada por ver cómo pelea todos los días para reconstruir su vida familiar. Hay un dato central, que es que tenemos un 7% de desocupación, que no la teníamos desde 2013. El primer paso era salir de la pandemia y resolver el acuerdo con el FMI. Tenemos que lograr que esa recuperación se sienta en la economía. Estoy seguro que la gente no le da importancia a las internas del Gobierno”.

“Estamos en un contexto complicado, el mundo está de rodillas por la guerra. Pero la situación económica no va a empeorar por la interna. Lo que propone Macri no funciona en ningún lugar del mundo. Nadie piensa en que el Estado debe retirarse en un momento extraordinario”, finalizó Katopodis.