Gabriel Solano se reunió con Anamá Ferreira en un café para que no vote a Javier Milei: “Admito que no la convencí”

Gabriel Solano, uno de los precandidatos a presidente del Frente de Izquierda, invitó a la modelo brasileña Anamá Ferreira a tomar un café para explicarle las propuestas de la Izquierda de cara a las elecciones de 2023, luego de que la actriz publicara en redes sociales que iba a votar a Javier Milei como presidente. Ambos se reunieron, charlaron y compartieron un curioso video con el resumen de la charla. “Admito que no la convencí” , sugirió el legislador porteño del Partido Obrero (PO).

“Hace unos días puse un tuit donde dije ‘hola Milei, voy a votarte’, y fue un escándalo nacional. Hubo gente de un lado y del otro, algunos a favor y otros en contra”, explicó Ferreira en el video publicado en su cuenta oficial de Twitter el miércoles por la tarde. “Dentro de la comunidad de Twitter me escribió Gabriel Solano diciendo ‘Anamá, por favor, qué estás haciendo, vamos a tomar un café'. Y pensé, ¿por qué no puedo tomar un café con la Izquierda argentina…? Hay que escuchar”, sintetizó.

Así fue el encuentro entre Anamá y Solano

Sonriente, Solano agregó al respecto: “Es verdad, le dije ‘ no podés votarlo a Milei porque estoy convencido que es negativo para el país’. Va a ser un error y vos sos una buena mina y Milei no es un buen tipo . Le dije juntémonos y te explico la propuesta de la Izquierda”.

En ese sentido el legislador porteño del PO comentó: “Me aceptó la salida. Hablamos un rato largo. Le expliqué todo, pero admito que no la convencí”. “Hubo propuestas que creo que las va a pensar y hoy a la noche quizás, quien dice, se hace de izquierda”, añadió con un tono irónico.

VAAAAAAAAMOOOOOO — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2023

Pese a no mostrarse muy entusiasmada con las propuestas mencionadas por Solano, la también empresaria y actriz sostuvo que todos los precandidatos quieren lo mejor para el país pese a las diferentes ideas que tengan: “Hay propuestas buenas de la izquierda, de la derecha, del centro, del medio. Pienso que todos quieren el bien de la Argentina. Me parece bueno que uno pueda encontrarse con ideas diferentes y pensamientos distintos, tomar un café y charlar”.

Sin embargo, Solano cuestionó los dichos de la modelo y aseguró que “no todos quieren lo bueno para la Argentina”. “Nos han gobernado todos y esto es un quilombo. vamos a seguir charlando, todos lo tienen que hacer”, concluyó.

Te invito un café y te explico nuestro programa. Y después tomás tu decisión. — Gabriel Solano (@Solanopo) April 28, 2023

Anteriormente, Anamá Ferreira dialogó con Radio con vos y explicó por qué piensa votar a Javier Milei. “La verdad, yo me cansé un poco -creo que no solamente yo, sino mucha gente- de los políticos. No de la política, porque es necesaria, está bien. Pero los políticos... es vergonzoso todo lo que pasa, lo que dicen”.

Asimismo, expresó su malestar sobre que antes de las elecciones “ya se empiezan a hablar de cargos, de quién va, de quién no va”. En este sentido, sumó: “Pero se olvidan de que nosotros estamos acá abajo, esperando respuestas, esperando vivir bien, que es derecho nuestro. La gente no está en esa, entonces me parece que hay una desconexión muy fuerte, siento como un abandono de la situación”.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) proponen tres fórmulas presidenciales dentro del Frente de Izquierda para competir en las PASO de agosto. Myriam Bregman, Gabriel Solano y Celeste Fierro son sus precandidatos a presidente.

El PTS ya lanzó la fórmula encabezada por la diputada Bregman (CABA) y secundada por el diputado Alejandro Vilca (Jujuy) como precandidato a vicepresidente. Por su parte, el legislador porteño Gabriel Solano y la diputada Romina del Plá (Buenos Aires) serán los candidatos por el Partido Obrero. Celeste Fierro (CABA) encabezará la lista del MST, secundada por el exlegislador porteño Alejandro Bodart.

