Intentaron asaltar a Anamá Ferreira, pero la actriz redujo al ladrón en plena calle y evitó el robo
La modelo de 73 años relató en primera persona el susto que se llevó cuando un hombre quiso quitarle a su amiga la cartera en la calle; “Practico boxeo”, justificó
- 3 minutos de lectura'
Anamá Ferreira se volvió tendencia este lunes tras darse a conocer su relato sobre un intento de robo en plena calle. De acuerdo a los detalles que brindó en diálogo con AM 990 Radio Splendid, la modelo y actriz contó que un hombre quiso robarle la cartera a su amiga y ella lo redujo hasta el piso. Más tarde reflexionó al respecto y señaló que su actitud no fue la correcta.
Según lo que trascendió en las redes, Ferreira agarró al delincuente a la vista de todo el público y evitó que le llevara su bolso. Algo que después lamentó con tono de vergüenza.
“No hay que hacerlo. En el momento uno dice lo que no hay que hacer, pero cuando te pasa, uno igual lo hace”, destacó la brasilera y con humor dijo: “Fue todo por una cartera Chanel”.
Todo empezó luego de que ella y una amiga fueron a un show de Majo Agote en La Dama de Bollini el sábado. “Cuando bajamos del taxi no había nadie, todo estaba tranquilo, era temprano. Eran las 21 y el bandido pasó entre nosotras e intentó agarrar la mía, pero siempre la tengo sujeta. Entonces le saca la cartera a mi amiga y sale corriendo”, introdujo la modelo.
“Yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Estaban tres chicos del delivery que vieron todo. Y bueno, le fui encima. Fue el instinto, no lo sé. Pero no hay que hacerlo”, remarcó. Además, informó que estudia boxeo, por lo que sabía cómo y por dónde atacar al ladrón.
Mientras los periodistas de la radio coincidieron en que en estos casos no hay que resistirse al robo, Ferreira completó: “Hay que tener cuidado, no se sabe si la persona tiene un arma o un cuchillo. Por suerte vinieron los tres chicos del delivery que me ayudaron y lo agarramos. Yo le pegaba también, pero no está bueno eso”. “Uno de ellos me quitó y me decía ‘ya está, ya está’”, añadió.
De acuerdo a las palabras de la actriz, ella y su amiga llamaron a la Policía y dejaron suelto al ladrón en el piso hasta que se acercó un patrullero. Ferreira contó que registró todo de aquella persona, desde la ropa que llevaba hasta su rostro, por lo que memorizó sus rasgos característicos para la denuncia.
“Fue terrible. Mi amiga se descompuso y como no podía correr lo hice yo. Pero lo seguí, me abalancé, le saqué la cartera y le pegué. Pero no hay que hacer lo que yo hice. Actué por impulso, pensé en que era algo de mi amiga, no por la marca del bolso”, resumió. Por último, detalló que el ladrón no le respondió ni tuvo poder de acción, ya que lo rodearon entre cuatro.
“No me arrepiento de lo que hice, pero no lo volvería a repetir. Voy a estudiar más técnicas de reducción”, sentenció entre risas. En cuanto a su estado de salud, la modelo dejó en claro que no tuvo ninguna lesión, solo se trató de un susto del que espera no volver a experimentar.
