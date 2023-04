Gabriela Cerruti contó que fue a cenar y al cine y que la imagen que vio “no es la de un país en crisis”

escuchar

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, contó en una entrevista radial que ayer por la noche fue a cenar y al cine en el centro porteño y que la imagen que vio “no es la de un país en crisis”.

En una charla distendida con el programa ¿Cómo la ves? de Futurock, Cerruti relató que fue con amigas al BAFICI a ver el documental “Tequila. Sex, Drugs and Rock & Roll”, sobre la banda de rock argentino-española Tequila.

“La situación es rara, anoche por donde yo circulé había 25 mil personas cantando con Trueno en Tecnópolis. Fui a cenar al Centro y al teatro en avenida Corrientes y no se podía caminar, entonces vos decís esta imagen no es la de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios el lunes”, reflexionó.

De todas formas, Cerruti reconoció el “problema de la inflación”: “Estamos haciendo todo para solucionarlo”, afirmó y se manifestó conforme con las repercusiones que tuvo su video explicando la visión del Gobierno sobre el tema.

La portavoz presidencial también explicó que el asesor presidencial Antonio Aracre debió renunciar por filtrar información sobre un almuerzo que había tenido con Alberto Fernández. “El martes empiezan a decir que la subida del dólar blue tiene que ver con el rumor de que Aracre iba a reemplazar a Massa en el ministerio de Economía. El Presidente dijo que se tenía que ir Aracre porque nadie sabía del almuerzo. Aracre se fue enojado conmigo, le dije que no se habla en off the record de economía con periodistas y se ofendió. Si vos decís una boludez en el tema económico te sube el dólar blue”, contó.

Cerruti contó además cómo se gestó el video con el cual Fernández dio a conocer que no se va a presentar a la reelección: “Cuando volvimos de Mar del Plata, nos fue llamando a todos para decirnos que había tomado esa decisión. Me pidió a la medianoche que llevara el equipo de comunicación a Olivos y nos quedamos toda la noche haciendo el video para que saliera a primera hora de la mañana”, señaló.

“El Presidente se baja de un derecho que tenía constitucionalmente y se baja en un escenario donde nadie es la última Coca Cola en el desierto. No es que se baja porque sabemos que hay un candidato que gane caminando. La verdad es que está tan volátil y roto el escenario, porque no hay un liderazgo claro en ninguna de las fuerzas políticas. Estamos en un escenario parecido al de marzo de 2019, cuando nadie sabía que Alberto podía ser presidente”, afirmó Cerruti.

“El va a apoyar a alguien del Frente de Todos y quiere una democratización del espacio y que haya PASO, que no haya dedo. Nosotros tenemos mucho por hacer después del 10 de diciembre después de haber garantizado que no gane la derecha, tenemos que reflexionar sobre cómo funcionamos estos años y por qué algunos nos hicieron tan difícil gobernar”, completó la vocera.

Sobre la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se presenta a elecciones, Cerruti señaló: “Cristina es una líder indiscutida y la palabra de ella es importantísima. Es una líder perseguida y ella misma ha dicho que no se va a presentar y conociéndola me parece raro que alguien que ha dicho tantas veces que no se iba a presentar cambie de opinión. Seguramente está pensando una estrategia y la dará a conocer, pero no veo ese panorama en este momento”.

La vocera presidencial hizo además un análisis del escenario electoral: “En Argentina creció la ultraderecha como nunca. La ultraderecha nunca había tenido un candidato propio, siempre fue colada en otros espacios electorales, disfrazada, Macri para ganar en 2015 tuvo que decir que era socialdemócrata. Por lo cual nosotros tenemos una responsabilidad central que es impedir que ese proceso crezca y que haya un candidato, que puede ser de unidad”.

