Gabriela Cerruti defendió a Alberto Fernández por su frase sobre Alberto Nisman y Diego Luciani: “No hizo ninguna comparación, la hicieron los periodistas”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió esta mañana en su conferencia de prensa semanal a las declaraciones que hizo ayer Alberto Fernández sobre el juicio de la causa Vialidad y negó que el Presidente haya querido comparar al fiscal federal Diego Luciani con el fallecido procurador especial de la causa AMIA, Alberto Nisman. “El Presidente no hizo ninguna comparación anoche, la hicieron los periodistas”, sostuvo la vocera.

“Hasta acá, lo que le pasó a [Alberto] Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, dijo Fernández en la entrevista que concedió anoche en el progama A dos voces (TN) al ser consultado sobre la seguridad de los fiscales de la causa que investiga los direccionamientos en la obra pública hacia empresarios vinculados al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.

Cerruti luego argumentó: “El Presidente habló de que el fiscal haría bien en leer libros de derecho penal para saber que debe presentar pruebas, el alegato de esta causa, en la que está acusada y perseguida Cristina Kirchner, es un verdadero disparate y show mediático jurídico”. Tras ello, apuntó: “Si alguien armó esta causa en este país, es el gobierno de Mauricio Macri”.

En esa línea, la portavoz de la Presidencia aseguró: “Este gobierno cree en una Justicia independiente, hoy esta en cuestionamiento el Poder Judicial”.

Tras dar paso a las preguntas, Cerruti fue consultada sobre la causa en la que se investigó la muerte del letrado en enero de 2015, y dijo: “¿La justicia argentina tiene probado que el fiscal Nisman fue asesinado? ¿En qué causa y en qué juzgado? Hasta donde yo sé, esa información no es así. No hay ninguna instancia judicial que diga que el fiscal Nisman fue asesinado. No vamos a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiera y cuando nosotros estamos hablando de la persecución a Cristina”.

Por otra parte, sobre la denuncia que la Coalición Cívica le haría a Fernández “por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Luciani y a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, Cerruti volvió a desligar al mandatario de la cuestionada comparación. “El Presidente respondió todas las preguntas de los periodistas en un medio que no suele ser solidario con las posturas del Gobierno. Él dijo ´no sé qué comparación están queriendo hacer, lo que tiene que hacer el fiscal es leer el código penal´”, interpretó.

Luego, acerca de la causa Vialidad y los alefatos de los fiscales, destacó que “no hay nada que la una a ella [por la Vicepresidenta] con esos hechos y esas situaciones y remató: “la Justicia tiene que probar que [Cristina Kirchner] sabía, no se puede basar en que ´no puede ser que no supiera porque era presidenta durante ese período´”.

Cerruti, volvió a cuestionar a los medios y aseguró que “intentan encontrar aquello que pueda ser un escándalo”, por lo que desde el oficialismo sienten que deben “ser más claros y precisos” y declaró: “Si ustedes me preguntan si a veces nos arrepentimos de contestar preguntas, les puedo decir que sí, pero somos consecuentes con la libertad de expresión”.

Luego, apuntó nuevamente contra el Poder Judicial y dijo que desde el oficialismo “se seguirá trabajando por una reforma judicial”.

En otro orden de temas, dijo que “los números de la economía siguen mostrando que el un crecimiento de junio altísimo y superior al de junio del año pasado y a este mayo”.

Consultada acerca de un posible pedido de préstamo al FMI dijo que se está discutiendo sobre “los fondos de resiliencia” que se distribuyen entre los países que lo necesitan y aclaró que “no es un préstamo”.