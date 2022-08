Alberto Fernández, tras sus polémicos dichos: “Alberto Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con Diego Luciani”

Después del repudio que recibió por sus dichos de anoche, el presidente Alberto Fernández buscó aclararlos esta mañana, aunque sostuvo parte de su postura. “[Alberto] Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con [Diego] Luciani”, aseveró el mandatario esta mañana. Asimismo, afirmó que el magistrado que acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad “tiene que estar tranquilo” porque “no recibió ningún llamado ni presión del gobierno nacional”.

El mandatario intentó explicar que a Nisman no lo introdujo él, sino que lo hicieron los periodistas de TN con la pregunta. Alegó también que ese cuestionamiento “lo sorprendió” y que hubo una “enorme tergiversación” de lo que dijo. “Aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta: ‘¿No tiene miedo que le pase lo mismo que a Nisman? Fue una pregunta que me sorprendió. Dije: ‘¿Qué tiene que ver Nisman en todo esto?’”, contó. Incluso dijo que su respuesta “pone en crisis un relato del medio” en el que participó anoche.

Esto último fue en relación con la carátula que investiga la muerte del fiscal de la causa AMIA, ya que aunque el Presidente habló para volver sobre sus dichos, se mostró firme con su teoría de que Nisman se suicidó. “Hasta Netflix le dedicó seis capítulos al tema y sacó más o menos la misma conclusión”, deslizó y acotó: “Muchos sectores insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio y no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Entiendo que desbaratar el relato los complique, pero hablé de lo que veo”. Fernández planteó, además, que “la Justicia no ha dicho otra cosa” y que “la persona procesada”, por Diego Lagomarsino, lo está por haberle dado el arma, pero no acusado de homicidio.

“Me guío por lo que pasa en la Justicia”, expresó en El Destape Radio Fernández, quien no recordaba el año en que ocurrió esta situación con Nisman. “En 2018 fue lo de Nisman? ¿En qué año fue?”, se preguntó, para que después le recordaran que se dio en 2015. “Hemos pasado siete años y la Justicia no ha dicho otra cosa, no conocemos otra cosa. Vuelvo a repetir, el nombre de Nisman no lo introduje yo, lo introdujeron quienes me hicieron la pregunta”, insistió entonces.

La seguridad de Luciani: “Nunca nadie lo fue a visitar en mi nombre”

Mientras tanto, buscó ser certero con respecto a la seguridad de Luciani. “Tiene que estar tranquilo porque sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado ni presión del gobierno nacional, nunca nadie lo fue a visitar en mi nombre, ningún espía lo fue a visitar. Con lo cual no debería tener ningún temor”, afirmó luego de decir anoche que esperaba que Luciani no hiciese lo mismo que Nisman. “Mientras yo sea presidente nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia y ningún juez ni fiscal debe temer por su integridad”, destacó Fernández.

“Me dijeron si no temía que le pasara lo mismo que a Nisman, esa fue la pregunta. Entonces, la pregunta hablaba de Nisman particularmente. Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal”, indicó el Presidente además y en esa línea siguió: “En mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos ni sobre fiscales, ni jueces. Por lo tanto nadie tiene que sentirse en riesgo”.

Asimismo, destacó que su gestión pudo “ponerle fin” a las “malas prácticas” de los servicios de inteligencia y luego volvió sobre Luciani: “No tengo ningún temor que pueda pasar eso [por un suicidio] y, como el Gobierno no opera sobre jueces y fiscales, les da seguridad y no hay nada más que discutir”.

Sin embargo, el Presidente sí reclamó “que hagan Justicia”, después de que Luciani pidiera 12 años de prisión e inhabilitación perpetua y trabara un embargo sobre su vice, Cristina Kirchner, a quien acusa de ser jefa de una asociación ilícita que habría utilizado la obra pública de Santa Cruz para obtener beneficios económicos personales. Anoche, el mandatario había hecho una fuerte crítica sobre el Poder Judicial, tras varias manifestaciones públicas en favor de su compañera de fórmula, a quien considera inocente.

“Se están creando antecedentes horribles, y un día se los van a aplicar a cualquier persona”, se quejó hoy Fernández. Consideró también que en su momento la vicepresidenta “no tenía ni la menor idea” de cómo se certificaban las obras en ninguna parte del país. “Un presidente no está dedicado a eso, no tiene forma de dedicarse a eso”, refirió, en sintonía con lo que dijo anoche y fue tajante: “A Cristina nunca podrían haberla involucrado con un tema de corrupción de nada”.

También reiteró sus críticas a que el fiscal “intuya” que Cristina Kirchner estaba enterada de lo que pasaba con las licitaciones y a que la vicepresidenta sea “juzgada dos veces” por la misma causa.

Noticia en desarrollo