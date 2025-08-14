García Furfaro, en persona | La “orden de arriba” para clausurar los laboratorios, su admiración por Cristina Kirchner y la relación con el “rey de la efedrina”

Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB y Ramallo y de la droguería Alfarma, con la que le vendía al Estado, estuvo hoy en la sede de la Justicia comercial, sobre la porteña calle Montevideo. Se presentó allí a un remate de certificados para producir medicamentos. Y fue abordado por un equipo de LA NACION. La conversación tuvo picos de marcada tensión, a raíz del nerviosismo del empresario.

“Si están adentro, no me hago responsable. Yo lo único que quiero que se investigue. Si está dentro de las ampollas, quiero que el juez investigue. ¿Quién la puso, quién la la contaminó? Si fue negligencia, si fue a propósito. Es lo que más quiero saber. ¿O vos te crees que yo voy a trabajar para estar en esta situación?”, se preguntó sobre su rol en la contaminación de los lotes de fentanilo.

Sobre el rol de la Anmat y las deficiencias que encontró en los establecimientos, explicó: “Vino una inspección y... en todas las inspecciones encuentran cosas. En todos lados”, dijo. Consultado respecto de las deficiencias “graves y mayores” que reportó el organismo (y pese a ellas, no lo clausuró, respondió: “Preguntale a Anmat”.

García Furfaro sostiene, desde que rompió el silencio con LA NACION en una entrevista la semana pasada, que si hubo contaminación, fue por la intervención de un exempleado llamado Andrés Quinteros. Sin embargo, la Anmat identificó falencias generales en el laboratorio.

Frente a la pregunta relativa a esta incoherencia, sostuvo: “No, no, no. Yo no dije que fue un sabotaje, yo dije que se investiga, después, el sabotaje”. Luego, insistió con la intervención de Quinteros, a quien llamó “psicópata” y acusó de contaminar la planta para “perjudicar al peronismo”.

Ariel García Furfaro sobre las deficiencias graves del laboratorio

Respecto de la inspección que realizó el organismo a fines de 2024, dijo: “Vinieron en noviembre y después en febrero. Tres horas vinieron. Tenes que preguntarle a la Anmat si en tres horas pueden poner 100 cosas [falencias]. Eso. Segundo, preguntale a la Anmat si no había una orden de [gesto de arriba] clausurarnos desde el año pasado. Yo banco a la gente de Anmat, pero alguien dijo de clausurar”.

García Furfaro sobre ANMAT.mp4

LA NACION consultó a García Furfaro respecto de sus relaciones con los narcos Esteban Alvarado y Mario Segovia. Hace unas semanas, este medio reveló un video en el que se lo ve a García Furfaro gritando “le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez, [en referencia al juez federal del N°2 de Morón, Jorge Rodríguez] los defiende. Anotá, vos que sos de acá. El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos. Al del helicóptero lo denunció Rodríguez y el hijo los saca, y estos hijos de puta son socios. Se tienen que enterar los narcos. Alvarado, Segovia, que los denunciaron estos hijos de puta en Parque Leloir“, vociferó en la puerta de los tribunales de Morón.

García Furfaro y sus visitas al rey de la efedrina

El desborde de García Furfaro se debía a que en diciembre de 2024 condenaron al agresor de su hijo a tres años de cárcel por lesiones gravísimas, haciendo caso omiso a los reclamos del abogado de García Furfaro, Gastón Marano, que pretendía que lo penen con 12 años por intento de homicidio. El defensor del agresor era el hijo del juez Rodríguez.

“Me decís que grité, grité en un tribunal defendiendo a mi hijo que lo dejaron ciego. Y defendí a dos personas [en referencia a Segovia y Alvarado] que están presas independientemente que sean y les arman causa. Les arman causas. Porque me contaron que el abogado que está en contra de mi hijo le armó la causa en un asado a esos dos pobres muchachos que están presos por otra cosa”, dijo.

García Furfaro Sobre Segovia Y Alvarado

Luego García Furfaro intentó explicarse: “No sé si son pobres muchachos, pero si vos estás preso por una cosa, no te puede inventar la Justicia la causa. Como esta causa mía, no los conozco, yo soy abogado, yo defendí a 2000 personas. ¿Querés saber de Lázaro Báez? El contador tenía el domicilio, pero después fue con Top Air [la empresa de Báez en la que figura el domicilio de García Furfaro]. Después tenía restaurantes. Sí, yo tengo propiedades desde los 18 años. Yo no me hice millonario. Yo trabajo que soy así chiquito. Lo que pasa es que no toleran el éxito”.

García Furfaro Sobre La Visita A Cartes

Sobre sus visitas a expresidentes como Cristina Kirchner y Horacio Cartes (Paraguay), dijo: “Lo fui a ver Horacio Cartes para saludarlo, por lo admiro porque cambió Paraguay”.

A continuación, este medio le consultó por la instalación de un laboratorio en la Triple Frontera. Aseguró: “Yo traje un laboratorio mejor de la Argentina. La puse toda por este país. Toda, toda, toda por este país. [Marcelo] Figueiras me copió la planta, le paso el proveedor porque se iba a asociar, se queda con la vacuna (Sputnik V), se queda con la planta y a mí no me la dejan sacar y tenía la planta en la zona franca y me salía una fortuna y no la podía sacar. Entonces me dice el dueño de la zona franca, ‘¿Por qué no te la llevas? Llévatela a Paraguay’. Y me la llevé a Paraguay. Y Paraguay, la verdad me duele en el alma, pero al lado de Argentina...”

García Furfaro y los pedidos en pandemia

El crecimiento de HLB Pharma se dio en la pandemia de coronavirus. Según García Furfaro, le “pidieron que haga en la pandemia, he hecho miles de lotes...”

-¿Quién le pidió?

-Me pidieron, me pidió, me pidió, me pidieron en la pandemia.

- Pero ¿Quién le pidió?

- Quinteros iba. Quinteros.

- ¿Qué político le pidió que haga eso?

- No, ninguno me pidió. Yo no soy político. No sé por qué estás diciendo que soy político.

García Furfaro y su mensaje a las familias

García Furfaro aseguró que las reuniones con políticos y sus frondosas relaciones con personajes del poder eran siempre arregladas por Quinteros, a quien apunta por la contaminación. Dijo que fue él el responsable de armarle una reunión con Cristina Kirchner. Sobre el motivo de su encuentro (y del que tuvo con Cartes), explicó: “A Cartes lo vi 10 minutos y lo saludé porque lo admiro. Como me decís que si admiro a Cristina, a Cristina, obvio que la admiro. ¿Cómo no la voy a admirar a Cristina si dicen que no es abogada?"

-¿Por qué la fue a ver?

- ¿A quién? ¿A Cristina?. La fui a ver para decirle que la verdad la admiraba, no la conocía, pero que estaba dolido porque dijo que los diabéticos eran una enfermedad de los ricos y tengo dos hijos diabéticos, por eso me metí en este puto rubro.

-¿Y quién le hizo la reunión?

- ¿Quién hizo la reunión? ¿Quién te la puede hacer? Quinteros, el rey del mal. Con Cristina y también con [Graciela] Ocaña, con [Patricia] Bullrich estuve sentado así. Es el rey del mal.