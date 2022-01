Gasto oficial: Sergio Berni ordenó la compra de un avión por US$ 7 millones para trasladar funcionarios por la provincia

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, autorizó la compra a fines del año pasado de un avión, valuado en 7 millones de dólares, y desató una nueva polémica por el costo del vehículo y por el gasto, en medio de la crisis económica que vive el país desatada por la pandemia de coronavirus.

Según quedó plasmado en el portal de compras de la gobernación, la adquisición se describe como “AERONAVES P/F. DE SEGURIDAD; MOTOR SIN - POTENCIA SIN HP - TIPO AVION” por un monto total de 760.893.880,50 pesos argentinos (7.195.214 dólares oficiales).

Gasto oficial. Sergio Berni autorizó la compra de un avión de US$ 7 millones para trasladar funcionarios por la provincia Captura

El proceso de compra fue publicado en la web el 5 de noviembre y finalizado el 19. El gasto fue ejecutado por el Ministerio de Seguridad para el rubro “Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes”. La empresa encomendada a la transacción es RSLINK LLC, con domicilio legal en Ohio, Estados Unidos.

Ayer, en diálogo con radio Mitre el ministro Berni se refirió a esta compra, que generó malestar por el elevado monto, que en dólares oficiales representa más de 7 millones y en dólar blue, alrededor de 3,5. “No es un avión de uso policial, no es un avión que se use para patrullaje. El error de información es que no es para la Policía Bonaerense. Este avión no es para la Policía. Es para que viajen los funcionarios”, afirmó.

Luego, para justificar la compra, agregó: “La Provincia tiene 307 mil kilómetros cuadrados, es 1523 veces más grande que la Ciudad. Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro y los funcionarios necesitan trasladarse en avión”.

Sus declaraciones tuvieron lugar días después de otra polémica protagonizada por el ministro, quien días atrás, en medio de la temporada turística, aterrizó en helicóptero en la playa y provocó la voladura de varias sombrillas, acción que fue ampliamente criticada por el peligro al que los veraneantes en el lugar quedaron expuestos.

Para justificarse, Berni había dicho que tomaron esa decisión porque habían visto, desde el aire, una pelea.

Beechcraft King Air B200GT/250

El avión

Según la versión oficial, el avión adquirido es un Beechcraft King Air B200GT/250, que tiene capacidad para siete personas y dos tripulantes. Se trata de una nave que cuenta con un alcance de 1178 kilómetros y que posee un ancho de 1.37 m, un alto de 1.45 m y un solo toilette.

Su fecha de fabricación es 19 de junio de 2020, cuenta con 89,5 horas de vuelo totales. Además tiene dos motores modelo PT6A-52, fabricados por Pratt & Whitney Canadá, una potencia nominal de 850 shp y está equipado con paredes laterales de la cabina, amortiguadores de vibraciones dinámicos sintonizados y sistema de aislamiento acústico.

De acuerdo con el portal Business Traveler, una unidad nueva cuesta 5,8 millones de dólares.