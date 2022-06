Gerardo Milman: “Habría una operación de inteligencia iraní y venezolana”

El diputado nacional Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) presentó una denuncia por el avión venezolano retenido en Ezeiza. Resumió, en diálogo con LA NACION, que la aeronave de la empresa Emtrasur “apagó el transponder, que es un como un GPS del avión, en su vuelo Córdoba-Buenos Aires” y que “venía de hacer escala en Ciudad del Este, donde había 29 pasajeros, y 10 se quedaron en esa ciudad”. Además, subrayó que “hay un pasajero con el mismo apellido que el ministro del Interior de Irán [Ahmad Vahidi], que está acusado por la Justicia argentina de ser autor intelectual del atentado a la AMIA”, que no se registró en el país y pudo haber bajado en Paraguay.

“La Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene a cargo la seguridad en el Aeropuerto de Ezeiza, llamativamente no actuó. Actuó una división de la Policía Federal sin orden del Ministerio de Seguridad”, remarcó Milman. “Tampoco se sabe qué pasó en el avión cuando apagó deliberadamente el transponder . Intentó ir a cargar combustible a Montevideo, con buen tino el gobierno uruguayo le impidió cruzar su espacio aéreo, por eso regresó a Ezeiza. Si no, no los tendríamos más. Fruto de la exposición pública que tuvo mi pedido de informes [previo a la denuncia], actuó la Policía Federal y el Estado argentino no hizo ninguna denuncia”, reprochó el diputado.

-¿En qué consiste su denuncia?

-El juez Federico Villena recibió un hábeas corpus de parte de [el exfuncionario de la AFIP Rafael] Resnick Brenner. Más allá de los antecedentes del abogado (si está liberado para ejercer el derecho, no tengo objeciones), llaman la atención sus vínculos políticos. En el juzgado no había más que eso, entonces, junto a Ricardo López Murphy, presentamos una denuncia para que se tomen las huellas dactilares a los tripulantes, vía AFI , y, con los convenios que firmamos durante la gestión de Patricia Bullrich, se constate con las bases internacionales de terrorismo internacional . Denunciamos a las autoridades que deberían haber actuado: Migraciones, ANAC, Policía de Seguridad Aeroportuaria, que han mirado para otro lado. Y mañana pediremos a la comisión bicameral de inteligencia que convoque a Agustín Rossi. El argumento de que vinieron a traer autopartes para una empresa argentina es ridículo. No van a contratar un avión de una empresa iraní o venezolana observada por EE.UU. para, después, tener una sanción y no poder venderle nunca más una tuerca a EE.UU. Además, estos aviones llevan 4 o 5 personas, son de carga. Con 30, como tenía en Ciudad del Este, o 19, como llegó a Buenos Aires, van a pérdida. No hay casualidades; habría una operación de la inteligencia venezolana y la inteligencia iraní en territorio argentino.

-¿Por qué el Gobierno adopta esta actitud que usted marca?

-Cuando este avión vino, el Presidente fue a la Cumbre de las Américas a defender a los países que violan derechos humanos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nicolás Maduro estaba en Teherán firmando un acuerdo de intercambio por 20 años entre Venezuela e Irán. Y, desde Irán, saludó y felicitó al presidente Fernández. El Gobierno se alinea en el eje Teherán-Caracas.

-¿Qué piensa del abastecimiento de combustible al avión?

-Las empresas privadas que están en Ezeiza no van a abastecerlo porque saben que, si lo hacen, entran en la ley americana. La sanción del Departamento de Estado haría que no pudieran trabajar más en EE.UU. Lo único que falta es que vengan con un tanque cisterna de YPF.