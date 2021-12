Gerardo Morales apuntó contra los radicales “renovadores”: “La Juventud Radical llevó a la barra brava de Nueva Chicago para voltear a los chicos”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue crítico con el ala rupturista de la Unión Cívica Radical (UCR) que desencadenó en una fuerte crisis interna y los acusó de hacerle “mucho daño” al partido y tener actitudes violentas. “La Juventud Radical llevó a la barra brava de Nueva Chicago para voltear a los chicos”, sostuvo.

“Me parece que hay aquí una metodología: ellos pregonan la renovación. Lo que hay que hacer es renovar métodos”, planteó Morales, en declaraciones a CNN Radio. “La Juventud Radical llevó a la barra brava de Nueva Chicago para voltear a los chicos, hay videos y fotos, en el Comité Nacional el día viernes de la semana pasada. Lamentablemente, creo que lo que hay que hacer es poner paños fríos”, dijo el mandatario jujeño.

Respecto a la ruptura radical, Morales opinó que este tipo de comportamientos ”no le hacen bien” al partido. “Ya nos hizo daño. Hay diferencias que son lógicas que existan pero se tienen que resolver hacia adentro. Cuando no se puedan resolver las diferencias, hay que aplicar la regla de mayorías y minorías o se hacen elecciones y gana el que más votos tiene”, señaló.

Martín Lousteau y Gerardo Morales encendieron la interna de la UCR Collage

Y continuó: “Lamento que Lousteau, Yacobitti y Nosiglia hayan quebrado el bloque porque eso nos daña mucho. Ya perdieron en la provincia de Buenos Aires y se judicializó”.

En cuanto al jefe de la bancada en la Cámara alta, indicó: “Hay un liderazgo que tiene Mario Negri en Diputados que es reconocido. De 45 diputados, 33 lo apoyan. Si la renovación es la patota, si es romper, si no te gusta algo, perdés y te vas. Me parece que deberían reflexionar estos chicos y no hacer el daño que están haciendo”.

Consultado sobre un violento enfrentamiento físico con Lousteau, Morales reconoció el hecho y explicó: “Le pedí a Alfredo Cornejo que no haga la reunión, porque ya a las 9 de la mañana me había notificado Rodrigo de Loredo, que es un amigo, una persona que respeto, que ya habían roto el bloque. Le reclamé que hayan llevado la patota a golpear a los chicos porque no es una actitud que la sociedad espere de nosotros”.

El 17 de diciembre se definirán las nuevas autoridades de la UCR y Morales es el candidato favorito, sin embargo, se mostró cauto en la previa. “Hasta que no se cuente el último voto uno no puede anticipar nada, pero tendríamos mayoría. Estamos hablando del grupo federal: Gustavo Valdés, Luis Naidenoff, Mario Negri, Ernesto Sánchez, Maxi Abad, Facundo Manes, Mario Barletta, Carolina Losada”, sostuvo.

Gerardo Morales, Facundo Manes, Martín Lousteau, José Cano Gobierno de Jujuy

En cuanto al posicionamiento del partido a nivel nacional que lo tiene, hasta ahora, como secretario general, planteó: “El radicalismo va a tener una actitud firme frente a un gobierno que no tiene plan, que no tiene rumbo. Están más peleados que nosotros los radicales con Juntos por el Cambio”.

“Si me hago cargo de la conducción del partido, una de las tareas que voy a tener es buscar que reflexionen y que se vuelvan a incorporar al radicalismo y que diriman las diferencias como corresponde, democráticamente”, agregó.

Además, se refirió a los beneficios colaterales que produjo la interna radical. “Esta fractura le termina siendo funcional a algunos sectores de Pro que están contentos. Otros, no, nos respetan”, reconoció.