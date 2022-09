Gerardo Morales apuntó contra Mauricio Macri por las PASO en Chubut, le pidió que deje Twitter y ponga orden: “Su gente es bastante violenta”

La posición del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que el intento de suprimir las PASO en Chubut es un “retroceso”, generó rispideces con sus socios dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Esta mañana, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó duramente contra él, cuando le pidió que deje de tuitear y se encargue de poner orden en la tropa opositora de esa provincia. “Su gente es bastante violenta”, consideró el radical, que ya tuvo otros puntos de fricción con el referente de Pro.

El intercambio entre ambos líderes se trasladó a la provincia sureña por la iniciativa para el próximo año que impulsa el bloque local -que responde al mandatario Mariano Arcioni- y que sería apoyado por parte de la Unión Cívica Radical (UCR). “Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y la participación”, se quejó Macri en su Twitter y a eso respondió hoy Morales.

En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 12, 2022

“Mauricio Macri, como jefe de Pro, tendría que decirle a sus dirigentes de Pro que dejen de entorpecer la relación del radicalismo y dividir al radicalismo, que dejen de denostar al radicalismo en Chubut”, planteó el gobernador jujeño en Radio La Red. “Sería un buen aporte que Mauricio Macri, lejos de emitir tuits y esas cosas, se meta un poco en la vida interna de Chubut y ordene un poquito su gente, que es bastante violenta para con el radicalismo”, agregó en el tramo más fuerte de su réplica el también presidente de la UCR nacional.

Convencido de que es necesario reorganizar Juntos por el Cambio en esa provincia, incluso Morales destacó el rol de la titular de Pro, Patricia Bullrich, por sobre el del expresidente. “Hay que ordenar las cosas en Chubut, eso es lo que estamos planteándonos con Patricia Bullrich, que es mucho más sensata en estas situaciones, más conocedora de la realidad de Chubut, y que seguramente vamos a ordenar”, deslizó.

El mensaje a Cristina Kirchner

El radical también fue en duros términos contra el oficialismo, al cuestionar sobre todo la misa a la que concurrieron el sábado pasado en la Basílica de Luján para pedir por “paz y fraternidad” después del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No sé cuántas misas más quieren hacer, lo que pasó en Luján realmente fue patético. Terminaron usando la basílica como unidad básica”, consideró Morales.

Dijo, en ese sentido, que el Frente de Todos “no sale del relato” y que cuando convocan a la “unión nacional” en realidad el llamado queda solo circunscripto a ellos mismos. “‘Ni sectarios, ni excluyentes; nosotros solamente’, esa es la consigna del Frente de Todos”, ironizó.

No obstante, reveló que después de ese 1 de septiembre en que buscaron atentar contra la vicepresidenta en el exterior de su vivienda en Recoleta, él le mandó un mensaje para expresarle su repudio ante el ataque y solidaridad. “Me contestó el secretario de la presidenta [sic] que agradecía, fue el único contacto. Me pareció que lo que no podemos perder es la cuestión humanitaria ante un hecho tan grave que fue el intento de homicidio. Hay que poner un punto ahí”, entendió.

Aunque advirtió: “A mí me cuentan siempre del lado del diálogo, pero no de esa farsa de falsas instancias de convocatoria para terminar haciendo toda una movida partidaria que no le sirve al país. Hay que salir de eso y buscar la unión nacional”.

“Yo soy candidato a presidente”

Por otra parte, ahondó sobre su propósito de modificar la Constitución en Jujuy, pero dado que justo ahora termina su mandato volvió a aclarar que no habrá cambios en la reelección. “Es una reforma parcial, no toca el mandato. De modo tal que, aun pudiendo, no estamos planteando una tercera gestión para el gobernador”, remarcó y volvió a aclarar que competirá por la Casa Rosada. “Yo soy candidato a presidente”, dijo tajante. “Ya hice un aporte en mi provincia. Mi decisión es aportar desde Juntos por el Cambio para el pueblo argentino”, acotó.

En tanto, retomó los dos puntos principales: prohibir los cortes de ruta y reglamentar el derecho a la protesta, y anular la posibilidad de indultos en casos de corrupción. Esto último sonó fuerte en relación con Milagro Sala, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Jujuy y lo acusa de ser artífice de su situación judicial.

Entonces, hoy el gobernador se refirió a la líder de la Tupac Amaru y dijo: “Es la fiel expresión de la cultura del odio, la violencia y la corrupción. Los cultores del odio que luego levantan el dedo, y acusan a periodistas y la oposición. La mejor manera de convocar a un diálogo franco es reconocer la responsabilidad histórica que ha tenido el kirchnerismo y, desde una actitud de humildad y reconocimiento de cosas mal que han hecho, poder buscar un lugar de encuentro para los argentinos. Milagro Sala fue esa expresión y es lo no queremos en Jujuy”.