Gerardo Morales armó una cumbre radical en la Capital: su nuevo rol en JxC, la pelea con Pro y el faltazo del sector de Lousteau

El 9 de marzo, apenas se selló en el despacho de Sergio Massa el acuerdo entre el oficialismo y la oposición que le permitió a Alberto Fernández aprobar el trato con el FMI por la deuda, Gerardo Morales tomó su celular y sacudió el tablero de Juntos por el Cambio con un tuit filoso. Molesto con el macrismo, quienes habían dejado trascender que el jujeño se había “regalado” en la negociación con el Gobierno, Morales felicitó “en particular” a los representantes de la UCR, la CC y Peronismo Republicano por su “compromiso” para evitar el default. Omitió mencionar a Pro, a quienes acusa de haber especulado con un estallido económico.

El dardo enardeció a los jerarcas del partido fundado por Mauricio Macri, quienes acusan al jujeño de tensionar al extremo a la coalición con el objetivo de posicionarse en la pelea por la Casa Rosada.

La asunción de Morales como presidente de la UCR alteró la dinámica de funcionamiento interno de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora. Lo advierten desde sus aliados en el centenario partido hasta sus socios de Pro y de la fuerza de Elisa Carrió. Los lilitos y el jujeño actuaron en tándem en la discusión con el macrismo sobre si JxC debía avalar o no el acuerdo de Fernández con el FMI por la deuda por 44.500 millones de dólares que contrajo, en 2018, el expresidente Mauricio Macri.

Este martes, el jujeño intentará exhibir vocación de poder y musculatura: cerrará el foro de intendentes del radicalismo de todo el país, que se realiza desde la mañana en el salón GoldenCenter, en Parque Norte. Allí, Morales se cruzará con un aliado, pero potencial contrincante en 2023: el médico Facundo Manes, uno de los dirigentes de JxC que aspira a pelear por la sucesión de Alberto Fernández. Tras su paso por Córdoba, el neurólogo se ilusiona con llegar a la Presidencia. Apuesta por una construcción distinta a la de la política tradicional: quiere contacto directo en las calles y un discurso llano, que salga de lo partidario.

Tensión con Lousteau

Si bien Morales buscó mostrar una postal de unidad en la cumbre de jefes municipales del centenario partido, ni Martín Lousteau -vicepresidente de la UCR- ni emisarios de su fuerza, Evolución Radical, estarán en el encuentro en Parque Norte. De hecho, el senador nacional se encuentra por estas horas en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a donde viajó para dar una conferencia. Además, el evento hizo resurgir las tensiones entre la tropa de Morales y el sector que lidera Lousteau. Anoche, la titular del radicalismo porteño, Mariela Coletta, alfil del senador en el bastión de Pro, les dirigió una dura carta a los organizadores del encuentro, a quienes acusó de haberla excluido de la planificación del foro. En el texto del mail, Coletta acusa a al sector de Morales de haberle “faltado el respeto”, ya que armó un evento en la ciudad sin consultar a la jefa de la UCR local.

Los gobernadores de Jujuy y Corrientes, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, posan para LA NACION junto a intendentes de la UCR Fabián Marelli - LA NACION

Además, le reprochó no darles espacio y visibilidad a las mujeres en los paneles del evento -dijo que la mayoría “tiene un rol secundario”-.”No podemos dejar de lado que en este distrito, soy la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia. Lejos está este partido de reconocer estos avances, siendo que ni siquiera está convocada la presidenta de la Juventud Radical nacional”, lanzó Coletta.

El jefe de la UCR replicó con una jugada: ungió a Inés Brizuela y Doria, intendenta de La Rioja, como presidenta del foro de jefes municipales del partido.

Los intendentes radicales 🇮🇩 del país están hoy en #BsAs participando del Foro Nacional organizado por nuestro partido.

Junto a las autoridades de la @UCRNacional estoy acompañándolos en esta instancia de intercambio que brinda herramientas para seguir transformando el país. pic.twitter.com/t6nBqZfizL — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) March 22, 2022

Si bien Morales aspiraba a reunificar este mes los bloques del radicalismo en Diputados, las negociaciones siguen estancadas. “Si alguno se le ocurre hacer un partido dentro del partido, no lo comparto. Creo que hay que fortalecer al radicalismo, porque esa fractura le hace daño”, avisó Morales. El jujeño y Lousteau volverán a medir fuerzas en la convención nacional de la UCR, prevista para fines de abril.

Con la mira en la disputa por la presidencia, el gobernador de Jujuy, quien se jacta de haber sostenido las tratativas con Massa para impedir el default, quiere darle otra impronta al radicalismo. Pretende que la UCR tenga una relación “simétrica” con el macrismo y el resto de los integrantes de JxC. Suele insistir ante los suyos con que el radicalismo ya no será un “furgón de cola” en el espacio. “Yo no soy empleado de Pro, sino presidente del radicalismo. No nos van a llevar de las narices”, dijo Morales a LA NACION.

Mientras Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich mascullan bronca por los dardos de Morales contra Pro, los aliados de Morales celebran la nueva dinámica de la mesa nacional de JxC. “Gerardo lo hace a la bruta, pero la mesa se requilibró. Patricia ya no maneja las reuniones por Zoom”, dice un cacique del radicalismo. En Pro y la CC también señalan que la irrupción del jujeño como jefe de la UCR alteró el funcionamiento de la coalición opositora.

Facundo Manes Fabián Marelli - LA NACION

El jefe de la UCR que el radicalismo llegue a la contienda con un postulante competitivo para enfrentar a los posibles representantes de Pro: Larreta, Bullrich o Macri. Aún no sabe cuál será el mecanismo que utilizará el partido para definir su candidato si Manes, Lousteau o Alfredo Cornejo también deciden anotarse en la contienda.

Crítico de la gestión de Macri, Morales pretende que JxC se afiance como una coalición de centro. Rechaza de plano una posible alianza con los libertarios Javier Milei o José Luis Espert. En cambio, busca incorporar a sectores del peronismo al conglomerado opositor. Cuando sus socios le reprochan su vínculo con Massa, el jujeño remarca que el país necesita “salir de la grieta”. “Si nos toca gobernar en 2023, habrá que tener diálogo con sectores para impulsar las leyes que necesitamos para sacar adelante el país”, advierte.