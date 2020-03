Gerardo Morales: "No la voy a indultar a Milagro Sala, primero que me peguen un tiro en la cabeza" Crédito: Archivo

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , volvió hoy a alertar sobre el intento de "los sectores más radicalizados" del kirchnerismo de conseguir la libertad de Milagro Sala , a través de la intervención del Poder Judicial provincial que promueve el senador peronista Guillermo Snopek .

En una entrevista con Radio Mitre, el mandatario remarcó que confía en la palabra del presidente Alberto Fernández , quien le manifestó que no avala la iniciativa de Snopek, pero manifestó su preocupación por el avance del tratamiento legislativo del proyecto.

Según Morales, el kirchnerismo pretende intervenir el Poder Judicial provincial "para liberar a Milagro Sala y garantizar la impunidad". Y lanzó: "No la voy a indultar, primero que me peguen un tiro en la cabeza".

La líder de la Tupac Amaru tiene una decena de causas abiertas en la justicia jujeña. Sala, que está presa desde enero de 2016, fue condenada a 13 años de prisión por cometer fraude al Estado y por encabezar una asociación ilícita. Desde hace un año, la dirigente es beneficiaria de la prisión domiciliaria. Todavía no tiene condena firme en ninguna causa.

Marcha contra la intervención judicial

Con el lema "Jujuy no se toca", miles de manifestantes marcharon ayer en San Salvador de Jujuy contra la intervención del Poder Judicial de la provincia. La movilización fue convocada por el oficialismo, que encabeza Morales, uno de los referentes de Juntos por el Cambio.

"Nos costó mucho recuperar la paz en Jujuy y no queremos volver a la situación de corrupción y de violencia", advirtió el gobernador.

Morales reiteró que le preguntó a Fernández si apoyaba o no la intervención del Poder Judicial en Jujuy. "Me dijo que no, que bajo ningún punto de vista avala ese proyecto", relató. "Le creo al Presidente, pero estoy viendo que los sectores más radicalizados están avanzando con eso", agregó.

Luego, alertó sobre la embestida del kirchnerismo contra el Poder Judicial. "El aparato ultra k está fuerte con este tema. Lo hemos visto con Julio De Vido, Amado Boudou, con todos los delincuentes. Esto no se puede creer", sostuvo.

Y rechazó el intento de dirigentes kirchneristas de "desprestigiar" a la Justicia. "No puede ser que digamos las cosas que decimos de los jueces y fiscales en la Argentina. No hay democracia y garantías sin una Justicia independiente", apuntó.