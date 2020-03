Alberto Fernández se reunió el lunes con el gobernador Morales y le dijo que no había "luz verde" para avanzar con la iniciativa del senador Snopek

Alberto Fernández se lo transmitió al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , cara a cara. Le dijo que no hay una "luz verde" del Gobierno para que en el Congreso prospere un proyecto de intervención de la justicia jujeña. El Presidente se lo dijo al mandatario radical el lunes pasado, cuando lo recibió en la quinta Olivos para firmar un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Ambos funcionarios tienen una buena relación y un diálogo fluido.

Fernández aseguró que no fomentará el avance de la iniciativa presentada por el senador Guillermo Snopek (Frente de Todos- Jujuy) y que fue incluida en el temario de la la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para la semana próxima.

Al mismo tiempo, el Presidente le pidió a Morales que haya especial "cautela" durante la marcha que va a tener lugar hoy en el Parque San Martín, de San Salvador de Jujuy. La consigna de la movilización es "rechazar la intervención del poder judicial de la provincia que busca la libertad de Milagro Sala , la vuelta de la violencia, la impunidad y la corrupción". Fernández pidió contener el reclamo porque no quiere que haya desmadres ni agresiones a Sala, que está con prisión domiciliaria en el el barrio Cuyaya, de la capital provincial.

Así, el Presidente busca un equilibrio para contener los reclamos de la coalición de gobierno por la situación procesal de Sala. De hecho, él mismo consideró que "no merece estar detenida" durante la campaña presidencial. Al mismo tiempo, Fernández no quiere enemistarse con Morales, un gobernador de la oposición con quien desea sostener un buen canal de diálogo político.

Morales señaló hoy al bloque kirchnerista del Senado como responsable de la iniciativa para intervenir al Poder Judicial de su provincia. "Los funcionarios del Gobierno Nacional dicen que no tienen intenciones, pero la realidad marca otra cosa", dijo en radio Mitre. Y agregó: "El mismo Guillermo Snopek ha comentado en todos lados que el proyecto se debe a una orden de la propia Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli ; no parece un proyecto aislado sino algo impulsado por el bloque del kirchnerismo en el Senado".

En Jujuy deslizan que hubo en el último tiempo funcionarios del Gobierno que le pidieron a Morales que "revea" la situación de Sala, que tiene detención domiciliaria. Pero aseguran que el gobernador respondió que hay sentencias contra la líder de la Tupac Amaru que están confirmadas por la Justicia, que lo único que estaría en sus manos sería un indulto y que no lo va a hacer.

Un tema sensible

Cuando Snopek -cuñado y adversario político del gobernador- presentó el proyecto de intervención del poder judicial provincial, Morales y Fernández estaban juntos en la presentación del plan Remediar, de provisión gratuita de medicamentos. En ese entonces, Morales manifestó: "No creo que el gobierno nacional esté en esto, más allá que (con Fernández) tenemos opiniones diferente en relación a este tema (de Sala)".

En Jujuy aseguran que todas las medidas y reformas que se tomaron en materia de Justicia se hicieron con el apoyo del PJ de Jujuy. Y que prosperó el juicio político contra Pablo Baca, de quien semanas atrás trascendieron unos audios en los que manifiesta que Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".

Sala declaró en las últimas horas que la Justicia de Jujuy "tiene los colores de la UCR". Y se refirió al vínculo de Fernández con Morales. "No sé si el Presidente y Gerardo Morales hablaron de mi caso", dijo Sala al Destape Radio, y agregó: "Sé que Alberto no está de acuerdo con esta situación".

La dirigente jujeña tiene una decena de causas abiertas por diferentes delitos. Algunas ya cuentan con sentencia y otras están todavía en plena investigación. Fue sentenciada en varias causas, aunque todavía no cuenta con condena firme en su contra.

Durante la campaña, Fernández había manifestado que la líder de la Tupac "no merece estar detenida". "Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida", había dicho.