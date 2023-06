Gerardo Morales trató de “alterada” a Patricia Bullrich y le pidió “bajar un cambio”, pero ella lo cruzó: “Es lo último que voy a hacer”

escuchar

Patricia Bullrich cruzó en duros términos a Gerardo Morales luego de que este le pidiera “bajar un cambio” en el marco de la interna desatada de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se plantean en Juntos por el Cambio para definir quién será el candidato a presidente. En ese sentido, el gobernador de Jujuy sugirió que se la veía “alterada” y la referente de Pro le contestó: “Lo último que voy a hacer es bajar un cambio”.

A menos de dos semanas para el cierre de listas y que comience formalmente la campaña rumbo a las PASO del 13 de agosto, la interna en Juntos por el Cambio pareciera haber llegado a un punto sin retorno cuando los presidentes de la Coalición Cívica, Peronismo Republicano y la Unión Cívica Radical avalaron la incorporación del ala peronista del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero el Pro se negó bajo las órdenes de la expresidenta Patricia Bullrich.

En las últimas horas, el presidenciable y líder radical, Gerardo Morales, habló sobre la postura de Bullrich tras el Convención Nacional de la UCR celebrada el lunes por la tarde y disparó: “Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar creo que va a andar en andariveles normales. Creo que lo que se tiene que dar es un debate de ideas, pero si sigue alterada como está, se va alterar la campaña ”.

A las pocas horas, la precandidata de Pro le respondió mediante una publicación en su cuenta de Twitter. “ Gerardo, lo último que voy a hacer es ‘bajar un cambio’. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”, enfatizó.

Gerardo, lo último que voy a hacer es "bajar un cambio".

Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada. pic.twitter.com/2t2dgHTLYV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

El tono de la disputa entre Patricia Bullrich, con el aval de Mauricio Macri, se centra en la pelea contra el jefe de gobierno porteño y también precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, para determinar quién sera el candidato en las generales de octubre. Sin embargo, entre las alianzas dentro de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales se mantiene cercano a Larreta y no repara en críticas contra su adversaria.

Los ánimos se mantienen caldeados desde la controversia por la forma en la que se dirimirá al candidato a alcalde de la cuidad de Buenos Aires, cuando Larreta comunicó que se haría mediante elecciones concurrentes. Allí, el sector radical se volcó en apoyo a la medida del intendente porteño dado que de esta manera Martín Lousteau (UCR) tendría más chances de competir en la urnas contras las propuestas de Pro.

Pero, el ambiente se tornó más tenso aún cuando se propuso de parte de Morales y Larreta la inclusión a la principal coalición opositora de Juan Schiaretti. Tajante y negada, la exministra de Seguridad de Macri, bancó en todo momento al candidato cordobés Luis Juez y describió que sumar al gobernador peronista sería “traicionar” al electorado de Juntos por el Cambio en Córdoba.

“Son amigos de Massa” y “mandó piquetes”

El pique entre Morales y Bullrich no es nuevo. Anteriormente, la expresidenta de Pro sugirió que tanto el gobernador jujeño como Larreta era “amigos de [Sergio] Massa”. Así lo hizo en una entrevista con Luis Majul en LN+, al referirse a lo que significaba la posible incorporación de Schiaretti.

“¿Quién es Larreta o (Gerardo) Morales para decir públicamente quien entra o no a JxC haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de JxC? Yo no hago ruido. Le digo a la gente que Patricia Bullrich y todo el equipo de Patricia Bullrich va a ser la esencia del cambio y no vamos a negociar”.

En aquella oportunidad, Bullrich señaló sin tapujos: “Ellos son amigos de (Sergio) Massa. Son Massa. Discuten sobre un modelo que es el mismo que dice Massa”, señaló la precandidata sobre Larreta y Morales, en referencia al actual ministro de Economía de la Nación.

Plenario de Juntos por el Cambio. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Por parte de Morales, hace una semana manifestó su disgusto tras el “fracaso” -como dijo el gobernador- de la reunión entre presidentes para definir el ingreso de Schiaretti. En ese sentido, atacó a Bullrich y la que acusó sin medias tintas de orquestar una jugada para entorpecer las discusiones por la incorporación de Schiaretti. “Recibo piquetes de las organizaciones que defienden a Milagro Sala cuando recorro el conurbano, pero no lo espero de miembros de mi espacio. Patricia es la que mandó esto”, disparó.

Morales estaba molesto por la presencia de un par de mujeres que, paradas en la vereda del Comité Nacional, gritaban en contra de sumar al peronista cordobés a Juntos por el Cambio. Una de ellas portaba una pancarta artesanal con la leyenda “No queremos a Skiaretti”.

El presidente de la UCR también acusó a Bullrich por la presencia de Ricardo López Murphy y de Alberto Assef, quienes llegaron a la casa radical para manifestar su rechazo en el tema Schiaretti. “Había miembros de otro partidos que no estaban invitados, que también fueron invitados por Patricia”, insistió el radical jujeño.

