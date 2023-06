“¿Vas a ser candidato o no?”: el mano a mano entre Esteban Lamothe y Wado de Pedro

escuchar

El reloj marca la cuenta regresiva. Menos de dos semanas faltan para que el calendario marque el límite para el fin de los plazos para presentar las alianzas entre partidos y los precandidatos que competirán en las PASO de agosto por un lugar en la votación general de octubre. “¿Vas a ser candidato o no?”. La pregunta fue realizada por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro hacia al actor Esteban Lamothe. Un juego de roles que se viralizó en las redes, a la espera de definiciones en las filas oficialistas.

El funcionario del gabinete de Alberto Fernández difundió un video junto a su conocido “álter ego”. Lamothe y De Pedro han sido foco de comparaciones en las redes en múltiples oportunidades, por lo que la aparición del mano a mano entre ambas personalidades rápidamente convirtió en tendencia al actor de El Marginal.

En el video, De Pedro y Lamothe se muestran enfrentados en una mesa vestidos con traje azul oscuro. Así, el ministro saluda al actor intercambiando nombres: “Hola, Wado”, inicia el diálogo y el actor responde: “¿Cómo andás, Esteban?”.

“Una charla repleta de coincidencias que aborda los aspectos de ambos mundos: político y artístico”. Con esa definición se planteó el encuentro entre el actor y el dirigente político, quienes hicieron un repaso de sus juventudes en el interior hacia la actualidad.

El mano a mano entre Eduardo "Wado" de Pedro y Esteban Lamothe

“El poder, administrar el poder, confunde. Administra el marea, ¿cuál es el límite? Y, sobre todo en nuestro espacio, saber que sos un ‘nosotros’. Yo soy un ‘nosotros’”, evaluó De Pedro, y siguió sin dar demasiadas precisiones: “Si hoy me tengo que hacer candidato o no; si tengo que hacer tal cosa, si soy ministro o no, es porque hay gente, amigos, compañeros, familia que contiene”.

Entre las anécdotas que repasó el actor junto al dirigente, De Pedro aludió a las críticas de Gabriel Levinas, quien cuestionó que pueda ser candidato por tener disfluencia en el habla. “Llamé a un cantante impresionante, a quien seguro conocés y le pedí una fonoudeologa para hacer un curso. La semana pasada me junté”, reveló de modo enigmático sin dar mayores precisiones, aunque también contó que el comentario le dolió.

