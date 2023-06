En la reunión de JxC, Luis Juez dejó en claro que no aceptará la incorporación de Schiaretti

escuchar

El senador y candidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, apareció por sorpresa en la reunión que la fuerza realiza en la ciudad de Buenos Aires y se mostró contundente contra la incorporación del mandatario de esa provincia, el peronista Juan Schiaretti, a la fuerza opositora.

Juez aseguró que viajó en auto desde Córdoba para sumarse a la reunión, que se realiza en la sede de la UCR en Congreso. “Vine en auto. No le pido permiso a nadie, el candidato a gobernador por Córdoba debe ser escuchado”, aseguró el senador ante los periodistas que lo consultaron si había sido invitado a sumarse al encuentro.

“En política no vale todo, no se puede hacer cualquier cosa. Yo vengo a transmitir que en Córdoba no vamos a tolerar, no vamos a aceptar una incorporación que confunda al electorado. Nosotros llevamos un cuarto de siglo con un mimos gobierno y queremos otra cosa. No vengo a arriar ninguna bandera, ninguna de nuestras convicciones, queremos ganarle a Schiaretti”, aseguró el candidato a gobernador cordobés.

“Nos agravia, nos ofende, no encontramos una explicación (a la idea de incorporar a Schiaretti a JxC). Ayer hemos ganado un montón de comunas y municipios, he venido a plantear eso, he venido a defender la unidad de la oposición y nuestras posiciones, no queremos que nos interpreten desde acá”, afirmó Juez.

Por su parte, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, se mostró minutos después a favor de la incorporación del gobernador cordobés: “Hay que consolidar y ampliar Juntos por el Cambio. A Patricia Bullrich la veo con un poco de soberbia, descalificando al adversario. Hoy se va a tratar la incorporación de Schiaretti. Tiene que haber unanimidad para eso. Más allá de que hay una opinión mayoritaria en al UCR a favor, en la Coalición Cívica y en el Peronismo Republicano”, afirmó antes de entrar a la reunión.

“Juez no está invitado pero lo vamos a escuchar, entiendo que esté molesto. En nuestra opinión no modifica la realidad de Córdoba”, señaló Morales. “Me parece bien que Juez defienda una idea. Nuestra opinión tiene que ver con la gobernabilidad del país, hace tres meses que JxC viene en picada por la pelea entre Patricia y Horacio”, afirmó el gobernador de Jujuy.

Por su parte, el diputado de origen radical Ricardo López Murphy llegó también a la reunión y planteó una postura más cercana a Bullrich y Juez, aunque sin declaraciones punzantes. “Hemos hecho un esfuerzo descomunal en Córdoba para vencer a Schiaretti y nos está yendo muy bien, en esas condiciones estamos muy preocupados”, dijo el economista, que justificó la llegada a lugar de Juez y expresó que era “coherente” la postura de Bullrich en este conflicto. “No hagamos lo que nuestros adversarios necesitan que hagamos, que es generar confusión”, señaló finalmente, antes de ingresar a la reunión.

El origen del conflicto

La discusión que se lleva a cabo en estos momentos en el seno de JxC tiene que ver con la idea que tuvo un sector de ese espacio político de incorporar a esa fuerza al gobernador de la provincia de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti. La idea comenzó a sonar en una reunión express que se realizó el pasado viernes en la mesa nacional de JxC en la Casa de Jujuy y fue presentada básicamente por dos referentes de ese espacio, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Este iniciativa generó un fuerte rechazo del sector de Pro que responde a Bullrich y Mauricio Macri, que ya le puso un freno a la inclusión de José Luis Espert. El conflicto, además, provoca también rispideces en JxC de Córdoba, donde Luis Juez pretende desbancar al peronismo en los comicios del 25 de junio próximo. Es por ello que este dirigente cordobés, históricamente opositor a Schiaretti, se hizo presente este lunes en la reunión de Juntos por el Cambio en Buenos Aires.

El conflicto que estalló el pasado viernes continuó el fin de semana cuando Rodríguez Larreta, mediante una publicación en las redes, salió a sostener su propuesta de incorporar al gobernador cordobés a la fuerza con el fundamente de que “hay que ganarle al kirchnerismo” y que para ello el espacio debe ampliarse.

Por su parte, también a través de las redes sociales, Patricia Bullrich aseguró: “No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba”.

La discusión por la incorporación de Schiaretti tuvo además el contexto de que este domingo se votó en varios municipios de la provincia de Córdoba, donde varios candidatos de Juntos por el Cambio derrotaron a los postulantes del peronismo, que había gobernado muchas de esas comuncas por décadas. Este hecho también fue resaltado por Bullrich en sus mensajes, que aprovechó para felicitar a los candidatos que ganaron después de más de 30 años de gobierno peronista”.

