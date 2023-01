Gerardo Zamora: “El Presidente tendría que haberle quitado la coparticipación a la Ciudad el primer día”

escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO, enviada especial.- Tras una semana en la que se convirtió en uno de los protagonistas de la embestida contra la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Zamora blanqueó cuestionamientos internos al presidente Alberto Fernández porque, a su juicio, debió haber emprendido la quita de fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires desde “el primer día” de su gestión.

En una entrevista que ofreció a LA NACION en su despacho de la Gobernación, con vista a la plaza San Martín, Zamora también admitió que se está “ganando muchos enemigos” por su postura contra la Corte. “Ya me denunció Patricia Bullrich por sedición y dijeron que nos van a meter presos, pero como algunos gobernadores no tenemos miedo, aquí estaré” , dijo, señalando su oficina. Tiene mandato hasta 2025.

En un escenario de conflicto de poderes a nivel nacional, el gobernador santiagueño le sumó su propia presentación penal contra Silvio Robles, miembro de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Lo hizo con una denuncia en su jurisdicción, donde un juez federal pidió el teléfono de Robles por el contenido de una serie de chats filtrados ilegalmente.

Cercano a Cristina Kirchner y mandatario de la provincia desde 2005 -salvo por un intervalo de su propia mujer Claudia Ledesma Abdala-, Zamora negó que sea la voz cantante de los gobernadores y evitó hablar de sus pares que no acompañaron la presentación. “Hay que preguntarle a ellos, no sé, pero respeto cualquier posición” , afirmó.

“Nosotros los gobernadores trabajamos mucho, mucho juntos. A todos nos une la defensa del federalismo”, aseguró el hombre que fue expulsado de las filas del radicalismo y en cuyo despacho de la Gobernación conviven fotos con Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín .

Los cuatro jueces fallaron sobre la coparticipación, pero hay un enojo particular con Horacio Rosatti.

Es cierto, los cuatro han fallado sobre la misma cuestión y nosotros consideramos que no está a derecho y ese es el planteo del juicio político. Pero está diferenciado porque lo de Rosatti es mucho más grave porque lo atraviesa la situación del Consejo de la Magistratura y él está en cabeza de las dos instituciones.

Gerardo Zamora

Usted denuncia a Robles, pero lo hace por unos chats que son de origen ilegal.

En la denuncia explico que los chats pueden ser de origen ilegal o no. Y que un origen ilegal no es algo bueno, pero como la misma Justicia argentina determinó en el caso (de Héctor) Timerman, que cuando hay un delito y la prueba fundamental puede ser de origen ilegal, pero es necesaria para investigar el delito, hay que investigar, debe incorporarse como prueba.

Pero se pidió el secuestro del teléfono de una persona por la sola sospecha

No lo pedí. Pedí que el juez determinara y como medida cautelar, si creía correspondiente que le pidiera que entregara el teléfono, cosa que no entregó.

¿Por qué cree que los demás gobernadores que apoyaron el juicio político, no lo acompañaron?

Porque estoy acá, no le avisé a nadie, pero se ha hecho otra denuncia. Ayer se ha hecho una presentación el gobernador de La Rioja (por Ricardo Quintela).

¿No hubo conversaciones previas?

No. Esto fue una decisión absolutamente mía y estoy convencido, y me hago cargo, de que Rosatti no tiene legitimidad para ser presidente de la Corte. Lo de Robles lo atraviesa Rosatti y es de una gravedad institucional terrible y eso lo voy a decir siempre y no me voy a mover de ese lado por más que corran chorros de tinta, diciéndome cualquier cosa, que haya una defensa de Rosatti, que se tiren arriba de una granada, sobre todo la gente del PRO y compañía. Hacemos todos los días ajustes en la economía, el país está muy endeudado, hay problemas inflacionarios, el mundo no ayuda. Y la Corte, bajo supuesta o por lo menos una oscura connivencia o posible connivencia de acuerdo a los chats que son parte de otros chats o una filtración. Si alguien cree que este gobierno tiene capacidad para este tipo de espionaje no tiene ni idea. Eso insulta la inteligencia de todos, ni para escuchar detrás de una puerta con un tarrito de tomate hay.

¿Cómo puede estar seguro de eso teniendo en cuenta cómo se manejan los servicios?

El Presidente desarmó todo eso. Esta es una interna del PRO. Hubo tres casos aquí muy claros: la Gestapo de (María Eugenia) Vidal, que pasó desapercibida porque, bueno, no es, no es de incumbencia de la justicia, parece. El segundo caso fue el de (Gerardo) Millman, que atravesó a (Patricia) Bullrich. Espionaje del otro lado porque los grandes espiadores ya sabemos quiénes son. Desde el padre de (Mauricio) Macri, pasando por el mismo Macri, a todo el sistema ya denunciado que todos conocemos en la ciudad de Buenos Aires, terminó en contraespionaje donde le devolvieron el favor. Estoy seguro porque hay una cuestión lógica de que el Gobierno no lo ha hecho, ni nadie de este sector.

¿Tiene la plena seguridad?

Lo hubieran hecho aparecer antes del fallo. No tiene lógica. Si tengo la prueba la utilizo antes, no post, cuando ya fallaron. Pero esto nos da la seguridad de que estamos ante un fallo de la Corte que no está ajustado a derecho y tiene que ser aclarado. Lo que ha hecho la Corte con el Consejo, firmar una resolución derogando una ley y asumiendo la presidencia del Consejo, es la gran diferencia de Rosatti con sus compañeros. Es gravísimo.

Gerardo Zamora Fernando Font

¿Piensa ser candidato a presidente en 2023?

No soy, ni voy a ser candidato. Se ha dicho que ello, quiero levantar el perfil para ser candidato, lo he negado, lo niego.

¿Y si se lo pidiera Cristina Kirchner?

Ni que me lo pidiera nadie. Yo tengo un aprecio muy grande por la vicepresidenta, como por mucha gente, incluso de la oposición, pero las candidaturas no se hacen por pedido, a mi modo de ver. Si quisiera ser candidato a presidente, lo sería porque estoy decidido a serlo.

¿Todavía no sucede?

No, no tengo la mínima intención, por lo menos en esta elección le puedo asegurar que no porque soy gobernador en ejercicio hasta 2025. Y voy a seguir siéndolo hasta entonces. En segundo lugar, no me siento capacitado en este momento de una Argentina que necesita de muchos ajustes. Lo que hacemos todos los días y hoy hay fuerzas políticas que no lo hacen, pero el país necesita acomodar sus cuentas fiscales como lo hacemos los gobernadores. Ir acomodando las deudas y no seguirse endeudando. Eso implica ajustar también el gasto fiscal, implica que no haya 20 dólares oficiales, 10 ó 12, sino un dólar oficial. Implica que exista un equilibrio financiero. Algunos lo llamarán como quieran, pero en términos normales se dice ajustar e implica un gran consenso. Pero es necesario hacerlo y es lo que hacemos los gobernadores. El país está desequilibrado en términos macro financieros y las provincias no. ¿Eso es por que somos genios? No, porque no tenemos tanto margen para cometer tantos errores como viene cometiéndose en el orden nacional. Si yo fuera candidato a presidente esa sería mi campaña. ¿Cree que alguien me va a votar?

Usted lleva 17 años como gobernador y la provincia tiene serios problemas hídricos. Hay quienes hablan de un 40 % de personas sin acceso al agua.

No sé de dónde salió ese número, pero no es así. Lógicamente que hay lugares complejos, gente que vive en poblaciones rurales. Es imposible llevar agua en red y obviamente que se lleva en camión el agua porque es imposible. Por eso el otro día inauguramos uno de los acueductos más grandes de Sudamérica. Hace 10 años inauguramos uno, que es de 200 km, donde llevamos agua como a 20.000 personas y les llega a la casa, aquí estamos llevando agua para 70.000 personas. Obviamente que falta, pero el 40% no es que está sin agua.

¿Cuánto es?

No tengo los números, pero a nadie le falta agua, no sé si me entiende porque hay una idea que creen que es como que es ciudad de Buenos Aires, que hay manzanas con departamentos. No, acá la gente vive diseminada. No hay provincia como esta, que tiene casi un 30% de la población en zonas rurales. Están los parajes que son 5 casitas acá, 5 allá, cada 10 kilómetros, entonces es imposible que tengas red de agua, pero vamos llevando de a poco todo. El problema que hay, que es el tercer año de sequía, falta agua para los animales, la gente se desespera.

Un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) revela que en los últimos 30 años el 60% de la población joven se va por las faltas de expectativas en la provincia

Puede ser en los últimos 30 años, pero no en los últimos 5 ó 6. Le aseguro que no, la provincia ya no es la misma, ya no se van, está volviendo gente.

El empleo público representa más de la mitad de los puestos de trabajo registrados en la provincia

Tengo la misma cantidad de sueldos de cuando asumí en 2005. Soy un duro de la política. Hay 58.000 y pico sueldos en la provincia. No hay empleomanía.

¿Los básicos de los sueldos médicos están en el orden de los 20 mil pesos?

Pedile un recibo a un médico o un docente. El básico es un parámetro, cosas que vienen de mucho tiempo. Sobre el básico viene antigüedad, título, todo eso es el sueldo. Hay que mirar eso. No hay parte en blanco y negro. Todo en blanco. Los médicos, sí es verdad, como en todos lados, facturan las guardias. Tampoco son sueldos altos, nosotros partimos del sueldo del gobernador que no es alto. Aunque vamos a tener un aumento del 95% para todo el año. El año pasado fue 57% y después a fin de año dimos el bono. Pedile un sueldo a un docente de la ciudad Buenos Aires: ganan menos que los docentes de de Santiago. Bueno, de todas maneras no me quiero comparar con ciudad de Buenos Aires, pero te quiero decir no hay empleomanía.

Tienen el 40% de pobreza

Pero no somos la más pobre y la que más indigencia tiene es la ciudad de Buenos Aires. Éramos la más pobre y ha quedado el cliché. Ya no somos la misma provincia. Es fácil decir que somos la más pobre, pero cuando empiezan a decir y no es así. Ojo, eso no quiere decir que estemos en la gloria.

Gerardo Zamora

Usted llega después de la intervención de Lanusse que pone fin a la etapa Juárez-Aragonez, y después, cuando en 2013 no puede ir por la re-releección la que asume es su esposa.

No, la votó la gente a mi esposa, un pequeño detalle. Como si lo votan a Jorge Macri u otra gente del conurbano. La votó la gente. Sacó 66% de los votos. Tiene mejor imagen que yo. A ella la quieren. A mí me respetan, pero a ella la quieren (risas). Ella fue muy efectiva y por eso es respetada. En 2025 va a venir otro gobernador, ella no quiere y espero que no le digan más feudo a mi provincia.

Pero después de esos dos períodos suyos llega ella y después vuelve usted. ¿No había margen para la renovación política dentro de su frente?

Hay una cantidad de gente tremenda.

Pero no la hubo hasta ahora

Y bueno, lo que pasa que me quieren jubilar demasiado joven. No soy tan viejo, pero bueno, yo ya no tengo reelección en la próxima.

¿Qué planes tiene para cuando deje la gobernación?

Mis planes son llegar al 2025 con mucha obras de infraestructura, mejora, apuntando a la innovación, tecnología, medioambiente, sacando programadores, haciendo la segunda fábrica de iTech, después de La Plata. Me voy a dedicar hasta 2025 a que la provincia además de producir mucho entre en la industria del conocimiento, estamos trabajando en eso. Después mi futuro político, no me interesa, volveré a ser abogado, y si me vienen a meter preso me quedo a esperar, no voy a ser como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Se que me estoy ganando muchos enemigos, ya e denunció Bullrich por sedición y ya dijeron que nos van a meter presos, pero como algunos gobernadores no tenemos miedo, aquí estaré.

Usted dice que hay gobernadores que si tuvieron miedo y por eso no acompañaron

No hablo por los demás, pero que intentan meter miedo, ni dudes. Me denuncian porque soy el más efusivo. El fallo es muy injusto. Se tomaron atribuciones legislativas.

Siendo el tema de la coparticipación tan trascendental, ¿el Presidente no tendría que haber dispuesto la quita a la Ciudad antes de septiembre de 2020?

Apenas asumido se lo reclamamos, todos se lo reclamamos. Que te lo conteste él, porque no tiene explicación. Yo creo que es una persona que a lo mejor dice que estuvo negociando, que estuvo hablando, pero bueno, eso lo tendría que haber hecho desde el primer día. Eso porque era inconstitucional lo que había hecho Macri y además está demostrado por la misma Corte que fueron casi 500.000 millones en moneda constante que fueron demás, de acuerdo al propio fallo. Esto es lo grave, esto es lo irritativo de este fallo.