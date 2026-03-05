El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quedó envuelto en una nueva polémica luego de cruzar, en plena conferencia de prensa, a un periodista que lo había consultado por la suba de tarifas en el distrito. El mandatario provincial responsabilizó del incremento al Gobierno nacional y calificó al corresponsal de “libertario”, para luego tildarlo de “ensobrado”.

El episodio se desató el miercoles en una conferencia de prensa encabezada por Insfrán, cuando el periodista Antonio “Tyntu” Ruiz, de la emisora local FM101.5, tomó la palabra y preguntó al gobierno provincial cuál sería el accionar ante el recorte de subsidios al consumo eléctrico dispuesto por Nación, así como también si se evaluaba brindar asistencia a los usuarios.

En su planteo, el periodista expresó su preocupación sobre el impacto de las nuevas tarifas en la economía popular y advirtió que de no mediar el Estado provincial, muchas familias se verán en la disyuntiva entre “comer y pagar la luz”.

Gildo Insfrán mantuvo un fuerte cruce con un periodista que le preguntó por la suba de tarifas en Formosa

“No hace falta que siga. Usted es libertario, y usted defiende la política nacional porque usted tenía que empezar haciéndose autocrítica sobre qué hace el Gobierno nacional para que ocurra esto en nuestra provincia. Así que está contestada su pregunta totalmente, no tengo más nada que decir”, replicó Insfrán.

“Y no se presente como Antonio Ruiz. Diga: “‘Tyntu’, el libertario... ensobrado”, lo reprendió a modo de chicana, dando por finalizado cualquier tipo de intercambio y sin responder a la pregunta inicial del periodista. “No contesto más”, cerró Insfrán, ante la insistencia del cronista.

La secuencia rápidamente se viralizó en redes sociales donde varios usuarios cuestionaron el accionar de Insfrán, quien días atrás supo protagonizar otra controversia luego de que se conociera que durante la inauguración de una escuela se hizo entrevistar por tres niños que elogiaban su gestión y que incluso lo apodaban el “querido tío Gildo”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrn Archivo

Uno de ellos, por ejemplo, consultó: “¿Qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?“. La pregunta causó indignación en redes sociales, ya que se trataba de varios niños que solo destacaban la administración provincial, sin crítica alguna.

“Se siente satisfacción. Pero desde la política podemos hacer edificios lindos, costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes, son los docentes. El año pasado fuimos primeros en el país en las pruebas Aprender”, contestó Insfrán.

La secuencia generó indignación y derivó en un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Allí se informó que el Gobierno nacional envió una nota al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, para que precise si se inició una investigación sobre lo ocurrido, qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que organizaron las actividades y qué mecanismos existen para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario.

Además, se solicitó información sobre posibles denuncias similares y los protocolos vigentes para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las escuelas.