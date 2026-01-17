José Mayans en Pinamar: su última charla con Cristina Kirchner, la reforma laboral y la perpetuación de Insfrán en Formosa

José Mayans, jefe del bloque Frente Nacional y Popular en el Senado, camina por la línea de playa a la altura del parador Boutique, en Pinamar. De chomba oscura y con las sandalias en la mano, controla en su reloj inteligente el ritmo cardíaco y la distancia recorrida bajo un sol intenso, el mismo que días atrás le provocó la rotura de una pequeña vena en un ojo. El senador formoseño elige desde 30 años la localidad de Ostende para descansar. Esta vez se hospeda en la casa de unos amigos, adonde llegó junto a sus hijos y un nieto. Trajo consigo su guitarra, que le gusta tocar alguna que otra vez.

Durante la charla con LA NACION, sin embargo, está solo: decidió ir a la playa sin compañía y sentarse directamente sobre la arena, en medio de la muchedumbre, sin carpa ni reposera. Tras una operación por un cuadro de sangrado intestinal en octubre de 2022, intenta repetir esta rutina de caminata al menos tres veces al día.

Con la gorra de la selección de rugby de Gales en la mano, Mayans recorre distintos temas de la agenda política. Sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, advierte tener una “visión absolutamente distintas del país” y sostiene que “el problema de la Argentina nunca fue el sistema laboral, sino el endeudamiento”. A su vez, se muestra escéptico sobre la eventual aprobación del proyecto de Milei en el Congreso y apela a la “conciencia” de los legisladores.

José Mayans, presidente del bloque Popular en el Senado, camina por una playa de Ostende Marcelo Manera - LA NACION

Consultado por su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, afirma que mantienen “una relación buena”, aunque marca diferencias por el funcionamiento interno del Senado. También se refiere a su última conversación con Cristina Fernández de Kirchner tras la operación a la que fue sometida a fines de diciembre -por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada-: “La pasó mal, muy mal. Pero ya está bien y lista para seguir trabajando”.

El senador anticipa además movimientos dentro del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, un proceso que, según describe, ya comenzó a activarse en distintas provincias. Al hablar de Formosa, defiende la gestión del caudillo peronista Gildo Insfrán, quien reformó la Constitución local para internar ser reelecto por novena vez en los comicios del año próximo, un plan que podría verse frustrado en la Corte Suprema de Justicia. Mayans relativiza la intención del mandatario formoseño de eternizarse en el poder: subraya que “el único requisito para gobernar es que te vote la gente” y recuerda que se trata de una provincia “sin deuda, sin déficit y con obra pública”.

Finalmente, al analizar la coyuntura internacional y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, traza una línea conceptual que atraviesa toda la entrevista: “O rige el Estado de Derecho, o rige el Derecho Internacional, o rige la barbarie”.

José Mayans, presidente del bloque Popular en el Senado, camina por una playa de Ostende Marcelo Manera - LA NACION

—¿Cuál es su análisis de la reforma laboral propuesta por el oficialismo?

—La mitad del proyecto es una reforma laboral y la otra mitad es impositiva. En la parte laboral tenemos visiones absolutamente distintas del país. Milei dijo que estaba en contra del artículo 14 bis, que tuvo origen en el artículo 37 de la Constitución del 49. Es el tema de la instalación de los derechos, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores que hizo Juan Domingo Perón y que obviamente cambió la estructura social argentina: la jornada limitada de trabajo, las vacaciones pagadas, la igual remuneración por igual trabajo, el aguinaldo y el concepto de la participación del trabajador en las ganancias de la empresa para generar un sistema. Milei tiene un concepto muy distinto a todo esto y, por eso, ataca el sistema laboral argentino. Nunca fue el problema del sistema laboral; el problema de la Argentina siempre fue el endeudamiento público. Con el modelo de Milei y Sturzenegger volvió un alto endeudamiento y, para pagar los servicios financieros, se sacrifican el sistema laboral, el previsional, el educativo y el de salud.

—¿Cree que va a lograr aprobarse?

—No. Si hay conciencia, eso no puede pasar, porque obviamente los que sean cómplices de esto… Todas estas cosas que de mal proceden, mal terminan. Tenemos que hacer las cosas bien en este país, que es un país bendecido: mar, cielo, montaña, llanura, todo. Pero hay que ponerse de acuerdo en qué hacemos con la misma patria, sobre todo, para la generación que viene

—Se habló mucho de su relación con Victoria Villarruel. ¿Cómo es ese vínculo?

—Mirá, yo con ella tengo una relación buena porque nos juntábamos todas las semanas en la labor parlamentaria. Ella es la presidenta del cuerpo y tenemos que discutir el plan de trabajo. El Senado tiene 46 comisiones; primero la permanente, después las bicamerales, y luego la priorización semanal de los temas. En esa relación siempre tuve un trato respetuoso con ella. En algunas cosas coincidimos y en otras, no. Disentí en la última parte porque creo que violaron el reglamento cuando hicieron la distribución de las comisiones en forma absolutamente arbitraria.

—¿Pudo hablar con Cristina Kirchner después de su internación?

—Sí, ayer hablé con ella. Me dijo que estaba mejor, pero que la pasó mal, muy mal. Estuvo varios días sin poder comer. Me dijo que la trataron como una reina en el Otamendi. Ahora ya está bien y lista para seguir trabajando. Ella es una mujer política: fue senadora, diputada, vicepresidenta en dos períodos. Tiene el alma de la política y va a discutir el sistema laboral, el industrial, la distribución de recursos, la educación y la salud. Esa discusión es necesaria, sobre todo por la generación que viene.

— ¿Cómo se está reorganizando el PJ de cara al 2027?

—Estamos hablando con todos los que puedan. Hicimos una reunión después de las elecciones legislativas; fueron más de 100. Cada uno hace su aporte porque tenemos regiones distintas y problemáticas distintas

—¿Cómo ve la situación de Formosa y el foco que puso el oficialismo sobre Gildo Insfrán?

—El cuestionamiento es al sistema de reelecciones. En Formosa había un esquema donde podían ser reelectos todos; el único requisito era que te vote la gente. No alcanza con una cláusula constitucional: para que te voten, tenés que hacer una buena gestión. Evidentemente, las reformas históricas que se hicieron ayudaron mucho y Gildo tuvo respaldo. Se hicieron 1.500 escuelas, se cambió el sistema de salud, de comunicación y de rutas. Ahora la Corte determinó que no puede seguir más y se abre otra etapa [el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa en 2024, pero Insfrán reformó la Constitución local el año pasado; en noviembre último, la Corte quedó habilitada para falla]. En términos de administración, es una provincia sin deuda, sin déficit y con obra pública, mientras la Nación tiene una deuda de casi 350 mil millones y dice tener superávit, pero mantiene deudas con varias provincias.

—¿Cuál es su opinión sobre la coyuntura internacional actual?

—Tenemos un nuevo mundo, que inaugura Trump, donde se invade un país con la excusa de sacar a un dictador, pero se mantiene toda la estructura si se firman acuerdos por los recursos. El problema deja de ser la democracia o los derechos humanos. Maduro es un capítulo aparte: no permitió veedores internacionales, nunca mostró las actas y eso despertó sospechas de fraude. Pero aun así, ningún país puede entrar y llevarse por la fuerza a un jefe de Estado. O rige el Estado de Derecho, o rige el Derecho Internacional, o rige la barbarie. Lo mismo pasó con [Vladímir, presidente de Rusia] Putin en Ucrania.