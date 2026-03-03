La insólita entrevista de Insfrán con un grupo de alumnos tras la inauguración de una escuela en Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, protagonizó el lunes una fuerte polémica luego de que se conociera una entrevista con tres niños que elogiaban su gestión e incluso lo apodaban el “querido tío Gildo”. El Gobierno exigió explicaciones a la provincia. La entrevista fue en el marco de la inauguración de una escuela por el inicio del ciclo lectivo 2026. En un momento dado, los alumnos pidieron el micrófono para realizarle unas preguntas.

Uno de ellos, por ejemplo, consultó: “¿Qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?“. La pregunta causó indignación en redes sociales, ya que se trataba de varios niños que solo destacaban la administración provincial, sin crítica alguna.

“Se siente satisfacción. Pero desde la política podemos hacer edificios lindos, costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes, son los docentes. El año pasado fuimos primeros en el país en las pruebas Aprender”, contestó Insfrán.

Insfrán durante las inauguraciones educativas por el inicio del ciclo lectivo 2026

Los niños eran alumnos de la Escuela N°331 “Amalia Valentina Parola” y se presentaron en la inauguración de la EPEP N°548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. “Es un edificio lindo, grande, cómodo y fíjense todas las comodidades que tiene”, les dijo el mandatario provincial.

Parte del evento se desarrolló en la biblioteca de la nueva escuela. Los alumnos estaban sentados en unas sillas con una mesa con micrófonos, donde conducían un programa llamado “Relatos maromeros” como parte de sus tareas educativas.

En ese contexto, brindaron un curioso discurso sobre la administración provincial. “¿Sabían que esta es la escuela 1555 en todo el territorio de la provincia? ¿Cómo nos sentimos como alumnos ahora que más escuelas están siendo abiertas para más niños?“, preguntó uno de los menores a sus compañeros.

El otro se mostró “totalmente de acuerdo”. “Cada escuela significa más oportunidades para los nuevos barrios, así como nos pasó a nosotros, que hoy estamos haciendo radio y televisión porque tenemos nuestra propia escuela donde recibimos una educación de calidad. ¿Sabes quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacio para estudiar dignamente?“, expresó.

La insólita entrevista de Insfrán con tres alumnos tras la inauguración de una escuela en Formosa

El tercer alumno contestó: “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos ha dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más".

Luego se dirigieron al gobernador y le preguntaron cuántos edificios iba a inaugurar. Sumaron luego interrogantes sobre los materiales que recibirían para su educación. “Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas como nos tiene acostumbrados a recibir?“, señaló uno de los estudiantes.

Insfrán aseguró: “Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia. Hasta el último rincón, para que sus padres no tengan problemas ni tengan que gastar para comprar útiles e indumentaria”.

“Muchas gracias, señor gobernador, por los útiles que acabamos de recibir”, aseguraron los alumnos. Uno de los niños se encargó de cerrar el programa con una inusual frase: “Querida teleaudiencia, estamos muy agradecidos de que se haya transmitido este programa de Maromeros hoy, y con el honor que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo, los esperamos la próxima”. Entre risas, Insfrán le agradeció a los alumnos, les dio la mano y se sacó una foto con ellos.

La intervención de la gestión de Milei

A través del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, la administración libertaria envió una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, tras la difusión del video.

“Los alumnos formulan comentarios y preguntas con una marcada carga de propaganda político-partidaria relativa a las acciones del gobierno provincial y a la figura del gobernador, con expresiones orientadas a enaltecer su imagen”, detallaron.

Consideraron que el accionar se podría “enmarcar en un hecho de adoctrinamiento partidario en contexto escolar”. Solicitaron en la nota que se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos, qué medidas se adoptarán sobre las autoridades que organizaron las actividades, con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario, saber si existieron denuncias similares y qué protocolos se aplican o aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos.

“La utilización del ámbito educativo para exaltar una autoridad en funciones constituye un hecho de gravedad institucional y la exposición pública de menores con fines de propaganda personal vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos”, remarcaron.

Es educación o es adoctrinamiento kirchnerista.

Es futuro o es Gildo Insfrán, el modelo ideal del kirchnerismo.



Asco me da el nivel de impunidad para creerse el dueño de Formosa. Y ni hablar de jugar así con la educación de los más chicos.



Se les termina, pronto. pic.twitter.com/FqRyJ9FhsB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 3, 2026

El hecho también tuvo la reacción de la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich. “Es educación o es adoctrinamiento kirchnerista. Es futuro o es Gildo Insfrán, el modelo ideal del kirchnerismo. Asco me da el nivel de impunidad para creerse el dueño de Formosa. Y ni hablar de jugar así con la educación de los más chicos. Se les termina, pronto”, escribió en X.