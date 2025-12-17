Junto a Insfrán, al que definió como “un maestro”, Kicillof acusó a Milei de abandonar a las provincias

Un día después de juntarse a la mesa con otros cinco mandatarios peronistas nucleados en oposición al presidente Javier Milei, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó a Gildo Insfrán en Formosa, desde donde llamó a concretar un “pacto entre provincias argentinas para devolver al país lo que le falta, una mirada federal”.

El bonaerense buscó dar una señal de fortaleza al movimiento federal que tuvo una primera foto ayer con Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero) e Insfrán.

Reunión de gobernadores y legisladores en la Casa de La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires Diego Nasello

Kicillof viajó ayer, después de esa reunión, a Formosa. “Es una visita importante en materia de gestión”, dijo. En términos formales, se firmaron convenios en materia científica y de seguridad entre Buenos Aires y Formosa. Pero la mira del gobernador se mantuvo en la Casa Rosada.

“Las provincias estamos sufriendo el abandono, la deserción del gobierno nacional. Tenemos un gobierno nacional que deserta de sus obligaciones. Han dejado todo sin terminar. Han interrumpido y parado todo. Esto de por sí es una denuncia política", señaló el mandatario bonaerense.

“El gobierno de Javier Milei es uno de los más centralistas y unitarios que le tocó vivir a la Argentina. Está incumpliendo la Constitución Nacional que manda el federalismo”, expresó. “Tenemos que encargarnos de sustituir cuestiones que no nos corresponden. Pero no alcanza”, agregó.

“Como el gobierno nacional se borró, entre las provincias que somos solidarias tenemos que darnos una mano”, instó Kicillof. “No hay una dicotomía. Va a tener que entender el gobierno nacional y quién lo preside que en ningún lugar del mundo hay un gobierno solo estatal o privado. Hasta que no lo entienda, la Argentina estará condenada”, añadió.

“El modelo que piensa en el desarrollo, rentabilidad pero también en la distribución se llama peronismo”, destacó, para cerrar: “Si el gobierno nacional se borra, acá estamos los gobernadores”.

Los gobernadores Axel Kicillof y Gildo Insfrán, junto a ministro bonaerense Andrés Larroque

Por su parte, Insfrán llamó a fortalecer un federalismo “que se encuentra en grave crisis” en toda la Nación. Y enfatizó que la falta de diálogo del gobierno nacional “hace imprescindible estrechar lazos de solidaridad entre provincias”.

Kicillof resaltó el trabajo de su anfitrión, que gobierna en Formosa desde 1995. “Para quienes estamos haciendo nuestros pasos en la gestión pública, Gildo no es sólo una figura central, es un ejemplo y un maestro”, afirmó el mandatario bonaerense, en defensa de su aliado.

Luego apuntó al control de las fronteras, por el que acusó al gobierno nacional de vaciar las fuerzas federales y no cumplir cabalmente con su función para evitar “el contrabando y el narcotráfico”. Y acotó: “Para que los narcóticos lleguen a nuestra provincia tienen que haber cruzado una frontera”, señaló.

El viaje a Formosa inicia una ronda que Kicillof planea reforzar en 2026. “El año que viene será el tiempo del desarrollo del Movimiento Derecho al Futuro en todo el país”, afirman en la Casa de Gobierno de La Plata. “La idea es construir espacios de referencia en las provincias donde no tenemos gobernadores para sumar voluntades”, agregó la fuente.