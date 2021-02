En una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red, el ministro de Salud Ginés González García se había referido a la posibilidad de su renuncia y a las vacunaciones de privilegio Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García, luego de que Horacio Verbitsky contara en la radio que había recibido la vacuna Sputnik V por gentileza del Ministerio de Salud y en la misma sede de la cartera sanitaria en el centro porteño. Hace dos días, el ministro había conversado con el periodista Luis Novaresio y había declarado que no estaba de acuerdo con las vacunaciones de privilegio, además de expresar sobre los rumores de su renuncia: "Me divierten".

Este viernes, Verbitsky relató en su columna en radio El Destape que había decidido vacunarse contra el Covid-19 y cómo se había aplicado la primera dosis: "Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro". Y agregó: "Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna". A raíz de estas declaraciones, trascendió que otros funcionarios, legisladores y personalidades de la política como Hugo Moyano y Eduardo Valdés tuvieron el mismo tratamiento y fueron vacunados.

El pasado 17 de febrero, en su ciclo en radio La Red, Novaresio entrevistó a González García y le preguntó: "¿Qué le pasa cuando ve en las noticias que un intendente, su mujer y su chofer se vacunan? En Salta se vacunaron militantes sociales". Tajante, el ministro respondió: "No me gusta. A ver, yo tengo dos subsecretarios que están enfermos y no están bien, justamente porque hemos respetado absolutamente las normas y pese a ser trabajadores de Salud, no estaban en las prioridades de los trabajadores. Claramente, en un país tan grande y con tantas jurisdicciones, hay algunas travesuras, pero me encanta que tenga sanción social. Es lo que debe pasar".

Más tarde, el periodista indagó: "¿Qué le pasa cuando escucha todo el tiempo que está por renunciar o que el Presidente le va a pedir la renuncia?". "Me divierto. No lo digo con ninguna omnipotencia, pero eso no pasó nunca", contestó Ginés. "Me siento muy contento trabajando codo a codo con el Presidente y con todo el equipo. Es un trabajo duro, como le dije, dos subsecretarios están internados, pero acá hay que trabajar y no mirar a los costados", continuó.

El pasado 17 de febrero, Luis Novaresio dialogó con el ministro de Salud al aire y le consultó qué opinaba sobre las vacunaciones de funcionarios y militantes sociales. Ginés González García fue tajante: "No me gusta" Crédito: América

"Por supuesto, si alguna vez las cosas no funcionan o si el Presidente cree que. No tengo ningún problema en dar un paso al costado. Yo tengo mucha confianza en lo que hacemos con el equipo. Es cierto que la sociedad está tan enojada, también entiendo que en todos los países. Ustedes fíjense lo que está pasando con los ministros en América. Perú tiene cinco, Brasil tres, Chile dos", comentó.

Novaresio recordó, entonces, las dudas que tenía González García antes de integrar el gabinete de Fernández y le consultó si, luego de la campaña de vacunación, no consideraba "personalmente" dar un paso al costado. "Yo nunca he especulado. Yo he sido cuatro veces ministro, siempre he terminado", afirmó.

Ante la pregunta "¿hay Ginés hasta 2023?", el ministro concluyó: "Eso no depende de mí, pero mi voluntad y mi acción están dirigidas a un periodo completo. Y me mueven cosas mucho más profundas, reformas del sector que no sean solo vacunas, vacunas y vacunas".