Ginés González García reapareció en un evento académico y se mostró junto a Fernán Quiros

El exministro de Salud de la gestión de Alberto Fernández, Ginés González García, reapareció públicamente esta mañana y lo hizo junto al titular de la cartera de Salud porteña, Fernán Quiros, con quien compartió una charla en la universidad fundada por el exfuncionario nacional.

El encuentro se dio en el marco de una charla titulada: “TICs en salud. Perspectivas y pasos necesarios. Componentes esenciales de un proyecto de sistemas de información en salud” que el ministro porteño brindó a estudiantes de posgrado de la Universidad ISalud

Comienza la charlas "TICs en salud. Perspectivas y pasos necesarios. Componentes esenciales de un proyecto de sistemas de información en salud" a cargo de @FernanQuirosBA

Según pudo saber LA NACION, González García, quien dejó su cargo en medio del escándalo conocido como vacunatorio VIP, ofició de anfitrión de Quiros. Juntos compartieron el estrado desde donde el funcionario porteño habló sobre la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en materia de información de salud. La charla ante los estudiantes de posgrado se extendió por poco más de una hora.

Ginés González García junto a Fernán Quiros. Twitter.com

Tras el encuentro, Quiros contó: “Hemos tenido un encuentro muy bonito. Hemos compartido experiencia con mucha gente de muchos lados y de muchas miradas sobre el sistema de salud, así que es muy enriquecedor”.

“En una charla académica con la mayoría de los alumnos de los diferentes cursos y maestrías de Isalud, reflexionando, presentado la experiencia sobre lo que son los sistemas de información en salud, los sistemas de salud en general y cómo potenciar y agregar valor a esos sistemas”, sumó el ministro porteño en el video grabado al final de la charla.

Sobre el final, Quiros agradeció al exfuncionario nacional que fue apartado de su cargo por el escándalo del vacunatorio VIP: “Gracias Ginés y gracias a todos por la invitación”.

En tanto, González García subió tres fotos a su cuenta de Twitter en la que escribió: “En Isalud recibimos a @FernanQuirosBA, que brindó una charla a nuestros alumnos de posgrado sobre TICs en Salud. Es un placer compartir experiencias desde el conocimiento. El pluralismo es uno de los valores fundacionales de Isalud y uno de los más importantes para nuestro país”.

En ISALUD recibimos a @FernanQuirosBA, que brindó una charla a nuestros alumnos de posgrado sobre TICs en Salud. Es un placer compartir experiencias desde el conocimiento. El pluralismo es uno de los valores fundacionales de ISALUD y uno de los más importantes para nuestro país.

González García hace dos meses tuvo un altercado en un vuelo de regreso de Roma

Hace ocho semanas, González García vivió una nueva situación incómoda, que terminó con una violenta reacción del exministro en un vuelo que venía desde Italia a la Argentina.

En las imágenes, que se viralizaron a través de las redes sociales, se registran dos momentos diferentes en los que el extitular de la cartera sanitaria es increpado por el escándalo del vacunatorio VIP.

El primero de los videos, fue compartido en TikTok y diferentes momentos desde que González García se sube al avión de la compañía ITA y cuando estaba por sentarse, en su butaca de primera clase, un pasajero le grita: “Este es Ginés González García, este es el que se afanó las vacunas. ¡Ché Ginés! ¿Las vacunas dónde están? Te las afanaste todas. Se la diste a tus amigos. Murió mucha gente en la Argentina”.

Ante estos comentarios de un hombre, el exministro no reaccionó, se quitó la campera que tenía puesta y se sentó en su asiento. En ese mismo video de TikTok se muestra una foto donde el exfuncionario está durmiendo.

En el segundo video, que se compartió a través de Twitter, la situación es diferente y muestra a González García enojado con la mujer que lo graba e increpa desde la clase turista.

Esta secuencia, que dura siete segundos, muestra cuando González García está por bajar del avión en el aeropuerto Internacional de Ezeiza y, detrás de una de las azafatas, una mujer lo graba cuando él caminaba hacia la salida y le dice: “Corrupto, ladrón, inmoral”.

En ese momento, González García que estaba sin tapabocas, se frena, la mira y le da un golpe con su mano izquierda al brazo con el que la mujer sostenía el celular. Luego quiere avanzar sobre la pasajera que le grita “te robaste las vacunas de los argentinos”.

Sin embargo, el exfuncionario no puede seguir con su agresión, ya que fue contenido por la azafata y un pasajero que le dijeron: “no, no, no, tranquilo”, tras el primer golpe de González García a mujer.

Según pudo saber LA NACION, hasta el momento, ni la tripulación, ni la mujer agredida presentó una denuncia en el aeropuerto contra González García.